康方生物今起招股錄50億元孖展　超購20倍　輝立料首日可升三成

未有盈利的生物科技股康方生物（9926）今起至周五（17日）招股，首日認購已相當熱，綜合多間券商數據，暫錄逾50億元孖展認購，超額認購逾20倍。

當中，46億元孖展認購來自富途證券，3.8億元孖展認購來自利弗莫爾。

公司保薦人為摩根士丹利、摩根大通。公司計劃發售1.59億股，10%公開發售，每股招股價14.88元至16.18元，集資最多25.8億元，按每手1,000股計，入場費16,343.05元。

專注腫瘤學治療 20多個藥物開發項目在研

招股書顯示，康方生物專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的未決醫療需求。公司指，成立近8年，通過自身的ACE平台持續快速地創新及生產高質量的候選藥物，而對外部供應商的依賴極低，獲得行業認可，當中包括向默克授權了一種CTLA-4抗體（AK107），總代價高達2億美元。

其在研管線涉及20多個藥物開發項目，其中12個抗體處於臨床階段，6個雙特異性抗體（兩個處於臨床階段）及4個抗體獲得FDA的IND批准。自2017年以來，已就創新候選藥物啟動22項臨床試驗。

康方生物與中生製藥合作，共同開發及商業化一款PD-1抗體候選藥物。（資料圖片）

公司合作夥伴包括藍籌藥企中生製藥（1177）旗下附屬公司正大天晴，兩者共同開發及商業化PD-1抗體候選藥物（penpulimab AK105）。

輝立陳英傑：料首日升三成

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，投資者可參考同樣未有盈利的諾誠健華（9969）走勢作參考，雖然兩公司研發產品不同，但基石投資者同樣較多，料康方首日升幅可達三成，散戶可考慮以孖展認購。

他指，現時市況認購生物科技股肯定有風險，但短期內生物科技板塊仍會是市場焦點，長線則視乎公司研發速度等各方面，能否符合市場給予的估值。