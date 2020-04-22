平安好醫生股價突破120元　分析師點睇線上醫療前景？

平安好醫生（1833）不斷破頂，周三（22日）曾高見123.3元，全日仍升7.2%，收報114.7元，市值突破1,200億元。線上醫療的故事為何如此吸引？

專注生物醫藥行業的安捷證券股票研究部分析師宋木接受《香港01》訪問時表示，疫情暴露了內地醫療需求和不足，如醫生和病床不夠，醫療分支欠缺，「所有人有病，只有一條路去醫院，不像香港可以找私家醫生」，互聯網醫療可作為分支之一，亦有助偏遠地區及四、五線城市人群與醫生接觸。

互聯網醫療在部分領域「大有作為」

宋木指出，在內地，互聯網醫療是空間較大的行業，可補足多個現時未被滿足的醫療需求，在一些領域可以「大有作為」。

例如，需長期或終身服藥的高血壓病人，在服藥過程中，藥量或藥種或需調整，及要定期檢查血壓，「今天焦急了，血壓升高了，可能藥量要加倍。但下月開心，血壓回復穩定，又不需要吃了，如果每次有需要都去醫院，路上和時間成本都很高，也很麻煩」，線上醫療可以很方便的補充需求。

另一些可用領域是婦產科和兒科，孕婦在懷孕期間會有不同反應，不知何種反應才需要去醫院，加上行動不方便，動輒去醫院會較難受。

至於兒科，由於3至4歲前的生病頻率特別高，而孩子生病通常都較急或較晚，有時需半夜去看急診，「生病可能是沒有甚麼事的，發個燒可能兩小時就好了，但很多病因為小孩不會說話，不能判斷是否嚴重」，故可先經24小時運作的線上問診。

要拿藥足不出戶 內地政策扶持

宋木說，互聯網醫療現在與國家醫保對接，及和線下藥店對接，病人可方便的依據醫生處方在線上買藥，經該平台用醫保報銷，足不出戶就拿到需要的藥。

她又指，互聯網醫療是新生行業，而新生內地行業一般受政策影響較大，最近政策比較扶持這個行業，建議也關注相關行業及政策。