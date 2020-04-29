內銀疫市績靚　分析料不良率末季才見頂　關注海外分支疫情影響

內銀陸續公布首季業績，在新冠肺炎疫情肆虐下，包括建行（0939）等大型內銀股盈利按年仍錄得增長，資產質素未見急劇惡化，不良貸款率按季大致持平，至於反映壞帳撥備的減值損失，建行和交行（3328）升12.9%及11.1%，其他為低單位數增幅。分析料不良率未來幾季仍會上升，最快末季才見頂掉頭，惟認為內銀客源穩健，不似歐美企業不確定性較高，料未來撥備不會大幅提高。

內銀疫市錄純利增長

受疫情影響，內地首季GDP按年收縮6.8%，壞帳水平備受市場人士關注。昨公布季績的5間主要內銀，首季全錄純利增長（見下表），不良貸款大致持平，僅交行（3328）微升0.12個百分點至1.54%。

內銀首季業績。

對於內銀首季不良貸款率大致持平，但市場估計呆壞帳有滯後，首季未完全反映。上海商業銀行研究部主管林俊泓料，內銀不良貸款率向上趨勢將持續兩至三季，較理想情況是在第4季見頂，掉頭向下。他亦補充大型內銀盈利多，不良貸款佔盈利比例低，不太擔憂資產質素會顯著轉差。

早前有小型內銀因資產質素惡化及大額集資，股份遭斬倉，林俊泓認為只屬個別事件，不認為會有「爆煲潮」，又指小型內銀的市場參與度不高，即使倒閉亦不會引起連鎖效應或構成系統性風險。

林俊泓：關注內銀海外分支業務

疫情拖累全球經濟插水，市場也關注各行各業公司有撇帳甚至倒閉之虞，銀行撥備或大幅向上，多家美資銀行早前公布季績時，貸款損失撥備急升，不過情況未反映在內銀上。

林俊泓指，歐美企業在疫情中的不確定性較高，內地客源相對穩健，舉例「幾間內地油企實力與新加坡（星石油貿易商興隆集團傳陷財困）差好遠」，認為不致影響撥備水平大幅提高。但他關注內銀的海外分支業務，會否涉及在海外運作的中資，甚至海外企業，若不幸借款予海外航空或酒店業，撥備水平或不樂觀，惟這在財務數字不會得知，需管理層主動披露。

疫情下，內地監管傾向放寬資本及流動性要求，助企業渡過財政難關，問到會否有利內銀貸款業務增長，他認為措施不能抵銷經濟轉差的影響，市場環境轉差，貸款需求亦會降低，「一加一減都係負，整體來說貸款唔一定有增長」。

林嘉麒認為零售銀行如招行（3968）具值博率。

林嘉麒：零售及小型內銀具值博率

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，內銀業績有驚喜，加入迎來兩會行情，有利內銀股炒上。他指憧憬刺激消費，零售業務較重，包含消費貸款的招商銀行（3968）可望受惠，股價有望追落後，部分較小型內銀亦具值博率，如中原銀行（1216）周初見大額資金流入。

至於散戶鍾情收息的內銀「四大行」，林嘉麒認為，四大行收息會較穩健，不會出現如早前英倫銀行通知滙豐（0005）及渣打（2888）等停派息保資本的情況，信貸質素較外圍更佳，沒有油企欠債爆煲等風險。