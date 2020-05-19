【逆市奇葩】Green Monday網店銷售急增4倍　推素午餐肉吸客

新冠肺炎肆虐，飲食業在疫風下「當災」，不過，原來素食竟成為逆市奇葩。綠色素食生活館Green Monday集團創辦人楊大偉表示，其香港零售渠道（包括：Green Common及超市）今年4月銷售額較1月最少上升1.2倍，當中網店銷售額升了3.5至4倍，惟旗下Green Common的餐廳生意則下跌逾半，拉上補下，生意仍有增長。「疫情導致全球肉食食物鍊大崩潰，消費者需求及供應均出現問題，現時餐飲業及消費者對植物肉有更高認受性。」

Green Monday在2018年4月推出OmniPork新豬肉，今日集團宣布推出「OmniPork Luncheon新餐肉」（240克）及「OmniPork Strip新肉絲」（150克），將在7月面向本地零售市場，當中新餐肉一包售價約40元。與罐頭午餐肉相比，新餐肉的熱量及總脂肪分別低40%和49%，鈉含量少62%，亦無添加防腐劑。楊大偉透露研發新餐肉大概花了2年時間，最大的困難是做到「有咬口」及色香味俱全，「要做到煎同炸都得，又要做到脆邊，仲要兼顧健康，將呢種邪惡食物做到大家可以放心去食！」

目前茹素一年多、Green Monday大中華區大使林嘉欣笑稱午餐肉是不少人的情意結，現在可以放心地吃「零殘忍、零罪惡感」的新餐肉，而Green Monday的產品可讓大眾不會覺得吃素好吃力，是輕鬆容易做到的事。

楊大偉指肉食食物鍊出現問題是早晚的事，集團希望改變全球消費者吃肉的比例。（龔嘉盛攝）

新豬肉首季銷情按年增最多7倍

Green Monday所推出的3款植物豬肉產品，烹調方式跟豬肉大同小異。楊大偉透露亞太區肉食消耗量以豬肉為首，惟外國公司較少會研發植物豬肉，所以集團的重點產品是植物豬肉，未來會考慮研發植物腸仔、豬排、叉燒、腩肉等，也會研究其他植物肉製品。另外，在非洲豬瘟影響下，豬肉價格急升，楊大偉說目前豬肉價錢一斤介乎80至120元，230g的新豬肉為100元3包，價錢比豬肉更便宜，故新豬肉今年首季銷情按年增加6至7倍，加上新豬肉面世時間只有短短2年，隨著生產規模增加，相信有較大空間降低成本。

現時OmniPork在全球有超過1.5萬個銷售點，分佈於10多個國家或地區，如：內地、台灣、新加坡、日本、韓國等，楊大偉期望年底前可增至4萬個，香港銷售點則希望由過千個，增加到,1500至2,000個。

雖然生意上揚，但楊大偉未有正面回應今年會否增設更多門店，只說店舖只是產品的展示櫃和讓客人有更佳的購物體驗。（鄺月婷攝）

對於會否開設更多Green Monday門店，他指店舖對集團來說只是產品的展示櫃和讓客人有更佳的購物體驗，「舖頭依家有一定數字，未來響海外想同更多餐廳及產品crossover（聯乘合作）。」他續道自從美國「人造肉第一股」Beyond Meat上市後，投資者對植物肉興趣大增，集團有收到不少查詢，希望投資者要認同集團理念，而不是純粹是商業考慮，集團暫未有計劃上市，計劃先專注提高市場滲透率，以及推出更迎合市場的產品。