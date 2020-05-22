施永青稱國安法讓局勢明朗更願買樓　關焯照憂金融中心地位不保

第十三屆全國人大會議即將表決，通過港版《國安法》，消息一出一石激起千層浪，美國總統特朗普明言，一旦落實將強硬回應，有分析人士更相信，此舉或導致美國終止對香港特殊待遇，影響香港的國際金融中心地位。

受消息影響，港股今日（22日）收市跌近1,350點，失守23000點。但樓市何去何從呢？中原創辦人施永青就力撐《國安法》，認為有助本港局勢穩定，長遠會令樓市更穩定。

股市大瀉，反映中小型樓價指數的中原CCL就連創12周新高，分析料樓市升勢全面展開。不過相關預測，仍未反映人大宣佈審議港版《國安法》後，或令中美磨擦升溫，為本港經濟前景蒙上陰霾的負面因素。

施永青：香港經濟需轉型

中原集團創辦人施永青就非常「淡定」。他預料樓市會較股市穩定，不會出現大升大跌，惟短期內樓價可能會有輕微的震盪。

施永青認為，長遠落實《國安法》，影響則視乎香港社會及中央的行動和取態，將來抗爭行動所需的代價更大，未必有很多人願意做，相信局勢可能會更明朗，「以前不清楚的事，現在所有事更明顯，中國願意出手，可能有人更願意入市」。不過，他承認中美貿易戰下香港成為磨心，未來難持續國際金融中心優勢，香港經濟需轉型，尋找新的定位。

他又指，股市與樓市表現不同，股市多為投資者，樓市則用家為主，因此樓價抗跌力較強，目前未見出現撻訂潮、急放或減價潮，或需要多幾天觀察。

施永青表示，國安法實施後，本港社會將更穩定，樓市表現會比股市好，不會出現大升大跌。（資料圖片）

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則認為，若《國安法》落實頒布，外資將擔心自己「踩紅線」，未來或將引發大輪撤資潮，「一向香港都好安全，冇大陸啲法律」，香港作為國際金融中心的地位隨時不保。

樓市方面，他認為樓價基建於市場信心，若果經濟轉差、香港出現移民潮等，樓價將會調整，由正式落實起計，樓價或跌一成。

關焯照相估，《國安法》落實頒布後，樓價將會向下調整。（資料圖片）

莊太量：國安法更有助穩定香港經濟

至於中大經濟學系副教授莊太量表示股市震盪在預期中，「內地一直都有國安法，但都有人到地投資，所以影響與否是視乎社會的穩定」。相信在國安法有罰則下，有助穩定香港經濟。

對於不斷有新盤推出，他相信香港購買力強，對樓市需求仍存在。他預計未來住宅價格調整不大。