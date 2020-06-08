科技巨擘Facebook以工作環境良好、員工福利優越、工作文化開放聞名，獲很多打工仔視為「筍工」。然則，該公司大中華區總裁一職更可謂是「絕世筍工」之一。坐上這個職位的正是Facebook香港首位員工梁幼莓，由她講Facebook是否一份「筍工」，再好不過。

「Strength-based」工作模式

梁幼莓透露Facebook認為每一個員工都有自己的長處，故公司採用「Strength-based」（優點為主）的工作模式，讓員工各司其職，發揮所長。梁幼莓續稱，與其讓員工在自己不擅長的領域工作，嘗試改變自身的缺點，公司反而會根據員工的長處及興趣，適當地調配工作安排，「這樣有助提升員工工作的滿足感，工作成效也會好得多，若果用呢個角度黎睇，響Facebook做嘢都係『筍工』！」

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另一方面，「荀工」的定義還包括為社會帶來效益，「我哋做嘅嘢有好大影響，唔係返工咁簡單！」梁幼莓舉例道在新冠肺炎疫情初期，團隊成員已馬上構思中小企業數碼轉型計劃，為本港中小企業提供一系列網上教學課程，協助他們應對新型冠狀病毒疫情所帶來的挑戰。4月中，公司也推出「為香港打打氣」活動，找來前財政司司長曾俊華、Chocolate Rain創辦人麥雅端和年僅13歲、就讀中二的Youtuber「雞丁」拍攝影片，為醫護人員和社會各界打氣。

倡工作與生活融合

不少打工仔都要OT（超時工作），在Facebook工作需要不時OT嗎？梁幼莓坦言各行各業、每間公司都是十分忙碌，Facebook也不例外，但IT行業工時彈性較高，公司不會硬性規定朝九晚五打卡，反而會提倡Work–life integration（融合工作與生活）。「（工作與生活）冇辦法永遠50：50，冇可能5點鐘打卡後就咩都唔理！」不過，她就稱公司鼓勵員工追求生命中重要的事物，包括照顧家人或寵物、發展個人興趣等，不要只顧著工作。以梁幼莓自己為例，她每個季度都會放假去潛水，現在則因為疫情而未能實行，「正正係因為我哋做嘢咁忙，先至需要時間去休息，平衡下工作同生活。」

Facebook大中華區總裁梁幼莓說公司採用由上而下及「Move Fast」的文化，有助不少計劃可於短時間內推行。（受訪者提供圖片）

每個人都只有24小時，做好時間管理，做事便可以更有效率。梁幼莓說自己著重routine（每日例程），會劃分好工作及私人時間。另外，她特別在日曆中標示了一些可以坐下來思考的時段，例如她每星期有3天下午4點後是不會開會，避免因為長時間開會，而耽誤了原定計劃。

一聽到IT（資訊科技）行業，大部分人都會覺得其員工比例是男多女少，那麼科網巨企Facebook的情況又是如何？根據Facebook 2019年的Diversity Report（多樣性報告），公司整體員工男女比例為63.1%：36.9%，而高級管理層（senior leadership）的男女比例則為67.4%：32.6%。梁幼莓表示，公司提倡多元和包容文化，包括：男女、種族、不同的文化及背景均涵蓋在內，即使公司在不同國家設有辦公室，惟多元和包容仍是公司核心文化，會讓員工及管理層都理解此文化。