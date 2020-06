【專訪】宅經濟疫下抬頭　FB冀打通各社交平台︰令通訊更流暢

自今年初,新冠肺炎侵襲全球,改變了人們的生活方式,市民減少外出之餘,也轉為在家工作。企業相應把戰線轉到線上平台,形成所謂的「宅經濟」。

疫情令市民有更多時間留在家中,Facebook大中華區總裁梁幼莓接受《香港01》專訪時透露,首季Facebook 、WhatsApp、以及Messenger(即時通訊)總用量按年增50%,當中WhatsApp及Messenger語音及視像通話的次數飆逾2倍。「大家冇辦法同家人見面,都會打多左電話俾相隔得較遠嘅親人及朋友,想互相保持聯繫。而疫情愈嚴重嘅國家,呢個趨勢係更加明顯。」

Facebook在香港擁有逾500萬名每月活躍用戶,佔香港上網人數逾九成。

「宅經濟」冒起,Facebook是大贏家之一!今年首季,公司廣告收入按年急增17%至174億美元,每月活躍用戶(MAU)也增長10%至26億。而Facebook在香港擁有逾500萬名每月活躍用戶,自然是企業投放廣告的目標之一。

梁幼莓說Facebook可以因應用戶興趣和平日使用習慣,顯示相關廣告,讓不少廣告客戶可以利用該平台來找到潛在客戶。她以主打360°手機外置鏡頭的初創企業Fusion Lens為例,該公司因應疫情於今年2月起轉售護目鏡,並通過Facebook接觸本地及海外潛在客戶,發布產品資訊和推廣新產品,至5月中已售出超過1萬個護目鏡。

她續道,疫情之下無論大企業或中小企業都有受到影響,惟各企業的廣告預算費用不一,故難以評論他們投放的開支有否減少,但就發現網購、外賣平台、保險類、個人護理及家居用品客戶的廣告投放是相對地活躍。

疫情初期,網傳內地工廠停產紙巾,掀起紙巾搶購潮,連帶其他食品及日用品亦缺貨,不少超級市場的貨架更被搶購一空。(資料圖片)

三招抗擊假資訊 無分「陣營」

疫情期間,網上信息量激增,假資訊也自然水漲船高,有市民因而「瘋搶」廁紙、米、堪至衛生巾等日用品。作為具影響力的社交平台,Facebook又如何對付假資訊?梁幼莓稱有三大重點:平台會運用AI(人工智能)技術來檢視所有帖文,若當中有任何內容違反了用戶守則,就會移除;假如發現假資訊,但內容未有違反用戶守則,平台便會盡量把發送量降至最低;若經第三方機構查核後,證實資訊內容不實,就會標明是假資訊,亦會主動通知用戶。「我哋會做好多推廣,令用戶知道要對假資訊特別留意,甚至係點樣辨識邊啲係假資訊。」

對於用戶「Report」的帖文,平台設有專門團隊把每個帖文逐一審核,若果發現違反用戶守則,也是會把帖文下架。被問及此舉又怕不怕被指是「審查」?梁幼莓強調Facebook是有一套清晰的用戶守則,是公開透明,用戶可以在平台上查閱,公司希望不同的社群來利用該平台互相分享和彼此連繫,但用戶也有責任遵守平台守則。「違反平台守則嘅話,無論係咩陣營,我哋都會採取行動!」

用家可以直接從 Messenger 或 Facebook創建Messenger Rooms,即使部份與會者沒有Facebook帳戶,也可以透過共享會議室連結邀請加入。(網頁截圖)

新推「Messenger Rooms」 搶攻視像會議市場

除了假資訊上升,伴隨着「宅經濟」的是視訊會議軟件需求急升,明顯例子是ZOOM的冒起,Facebook上月中也加入戰團,推出「Messenger Rooms」,可支援多達50人視像會議,而且無限制通話時間。梁幼莓覺得Messenger Rooms最特別的賣點是「房主」可以透過動態消息(News Feed),邀請朋友參與會議,「Facebook用戶大多是在News Feed瀏覽內容,當他們翻閱News Feed時,若發現朋友開了房間,便可以進去裡面打招呼。」

在保障私隱方面,Messenger Rooms讓房主擁有完全控制權,包括決定決定參與人數、限制房間連結可否分享予他人、把房間開放或鎖起等;而在平台上是無法搜尋到這些會議室,Facebook亦加強了Rooms連結的安全性,令之不容易被破解。「我哋會將啲資料放響世界各地嘅數據中心,呢啲中心全部都經過安全性要求,包括係Facebook 、WhatsApp、以及Instagram等等嘅資料,佢哋嘅私隱度及安全性都係top of the market(市場首屈一指)。」

梁幼莓坦言AI(人工智能)是公司所有平台的重要和核心科技,協助廣告客戶找到最合適的潛在消費者,故會一直發展AI。(受訪者提供圖片)

冀打通各社交平台

社交平台不時推陳出新,市場競爭激烈,如何保持用戶熱度是每間公司最大的任務,梁幼莓覺得未來社交媒體將由one to many(一對多),發展至one to few(一對少數)、one to one(一對一)的高私隱度平台,而Facebook亦尊重用戶使用不同的社交通訊軟件,故希望做到無論用戶選擇用不同類型的產品,其通訊過程都是順通無阻,「大方向係希望打得通各個平台,即使用戶A想用WhatsApp,但用戶B想用Facebook,但係各自平台可以互通,令大家通訊更加流暢。」她續指Facebook期望可以長久地向用戶提供價值,讓用戶與社群建立連繫,平台未來將會加大發展通訊軟件產品,並會推出新工具及提升用戶體驗。

中美貿易戰、新冠肺炎、以及社會運動均使本港前景更趨不明朗,不過,梁幼莓認為香港仍能作為亞太區的資訊及通訊科技樞紐,因為香港是國際城市,實行簡單稅制,人才有著國際化視野,吸引不少商家來做生意,因此,Facebook在香港設立大中華區總部。「逆境總有過去嘅一日,最終都會睇到暮光,香港人無論遇到幾大嘅逆境,都會重新起身,渡過難關!」