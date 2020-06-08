【專訪】宅經濟疫下抬頭　FB冀打通各社交平台︰令通訊更流暢

自今年初，新冠肺炎侵襲全球，改變了人們的生活方式，市民減少外出之餘，也轉為在家工作。企業相應把戰線轉到線上平台，形成所謂的「宅經濟」。

疫情令市民有更多時間留在家中，Facebook大中華區總裁梁幼莓接受《香港01》專訪時透露，首季Facebook 、WhatsApp、以及Messenger（即時通訊）總用量按年增50%，當中WhatsApp及Messenger語音及視像通話的次數飆逾2倍。「大家冇辦法同家人見面，都會打多左電話俾相隔得較遠嘅親人及朋友，想互相保持聯繫。而疫情愈嚴重嘅國家，呢個趨勢係更加明顯。」

Facebook在香港擁有逾500萬名每月活躍用戶，佔香港上網人數逾九成。

「宅經濟」冒起，Facebook是大贏家之一！今年首季，公司廣告收入按年急增17%至174億美元，每月活躍用戶（MAU）也增長10%至26億。而Facebook在香港擁有逾500萬名每月活躍用戶，自然是企業投放廣告的目標之一。

梁幼莓說Facebook可以因應用戶興趣和平日使用習慣，顯示相關廣告，讓不少廣告客戶可以利用該平台來找到潛在客戶。她以主打360°手機外置鏡頭的初創企業Fusion Lens為例，該公司因應疫情於今年2月起轉售護目鏡，並通過Facebook接觸本地及海外潛在客戶，發布產品資訊和推廣新產品，至5月中已售出超過1萬個護目鏡。

她續道，疫情之下無論大企業或中小企業都有受到影響，惟各企業的廣告預算費用不一，故難以評論他們投放的開支有否減少，但就發現網購、外賣平台、保險類、個人護理及家居用品客戶的廣告投放是相對地活躍。

疫情初期，網傳內地工廠停產紙巾，掀起紙巾搶購潮，連帶其他食品及日用品亦缺貨，不少超級市場的貨架更被搶購一空。（資料圖片）

三招抗擊假資訊 無分「陣營」

疫情期間，網上信息量激增，假資訊也自然水漲船高，有市民因而「瘋搶」廁紙、米、堪至衛生巾等日用品。作為具影響力的社交平台，Facebook又如何對付假資訊？梁幼莓稱有三大重點：平台會運用AI（人工智能）技術來檢視所有帖文，若當中有任何內容違反了用戶守則，就會移除；假如發現假資訊，但內容未有違反用戶守則，平台便會盡量把發送量降至最低；若經第三方機構查核後，證實資訊內容不實，就會標明是假資訊，亦會主動通知用戶。「我哋會做好多推廣，令用戶知道要對假資訊特別留意，甚至係點樣辨識邊啲係假資訊。」

對於用戶「Report」的帖文，平台設有專門團隊把每個帖文逐一審核，若果發現違反用戶守則，也是會把帖文下架。被問及此舉又怕不怕被指是「審查」？梁幼莓強調Facebook是有一套清晰的用戶守則，是公開透明，用戶可以在平台上查閱，公司希望不同的社群來利用該平台互相分享和彼此連繫，但用戶也有責任遵守平台守則。「違反平台守則嘅話，無論係咩陣營，我哋都會採取行動！」

用家可以直接從 Messenger 或 Facebook創建Messenger Rooms，即使部份與會者沒有Facebook帳戶，也可以透過共享會議室連結邀請加入。（網頁截圖）

新推「Messenger Rooms」 搶攻視像會議市場

除了假資訊上升，伴隨着「宅經濟」的是視訊會議軟件需求急升，明顯例子是ZOOM的冒起，Facebook上月中也加入戰團，推出「Messenger Rooms」，可支援多達50人視像會議，而且無限制通話時間。梁幼莓覺得Messenger Rooms最特別的賣點是「房主」可以透過動態消息（News Feed），邀請朋友參與會議，「Facebook用戶大多是在News Feed瀏覽內容，當他們翻閱News Feed時，若發現朋友開了房間，便可以進去裡面打招呼。」

在保障私隱方面，Messenger Rooms讓房主擁有完全控制權，包括決定決定參與人數、限制房間連結可否分享予他人、把房間開放或鎖起等；而在平台上是無法搜尋到這些會議室，Facebook亦加強了Rooms連結的安全性，令之不容易被破解。「我哋會將啲資料放響世界各地嘅數據中心，呢啲中心全部都經過安全性要求，包括係Facebook 、WhatsApp、以及Instagram等等嘅資料，佢哋嘅私隱度及安全性都係top of the market（市場首屈一指）。」

梁幼莓坦言AI（人工智能）是公司所有平台的重要和核心科技，協助廣告客戶找到最合適的潛在消費者，故會一直發展AI。（受訪者提供圖片）

冀打通各社交平台

社交平台不時推陳出新，市場競爭激烈，如何保持用戶熱度是每間公司最大的任務，梁幼莓覺得未來社交媒體將由one to many（一對多），發展至one to few（一對少數）、one to one（一對一）的高私隱度平台，而Facebook亦尊重用戶使用不同的社交通訊軟件，故希望做到無論用戶選擇用不同類型的產品，其通訊過程都是順通無阻，「大方向係希望打得通各個平台，即使用戶A想用WhatsApp，但用戶B想用Facebook，但係各自平台可以互通，令大家通訊更加流暢。」她續指Facebook期望可以長久地向用戶提供價值，讓用戶與社群建立連繫，平台未來將會加大發展通訊軟件產品，並會推出新工具及提升用戶體驗。

中美貿易戰、新冠肺炎、以及社會運動均使本港前景更趨不明朗，不過，梁幼莓認為香港仍能作為亞太區的資訊及通訊科技樞紐，因為香港是國際城市，實行簡單稅制，人才有著國際化視野，吸引不少商家來做生意，因此，Facebook在香港設立大中華區總部。「逆境總有過去嘅一日，最終都會睇到暮光，香港人無論遇到幾大嘅逆境，都會重新起身，渡過難關！」