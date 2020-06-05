【京東上市】電商平台大比併　阿里京東邊隻更值得投資？

京東正式宣布來港第二上市，港股繼阿里巴巴（9988）後迎來另一家內地電商巨頭，投資者看好電商行業，將再多一個選擇。不過，猶豫抽新股之前，不妨先看看京東與阿里的最新季績表現，了解兩間公司風格到底有何不同。

比較京東和阿里首季業績的主要數據，京東收入按年升21%至1,462億元（人民幣．下同），Non-GAAP（非通用會計準則）純利跌9%至30億元。

至於阿里收入按年升22%至1,143億元，Non-GAAP純利升11%至222.87億元。

驟眼看，京東收入雖較阿里為高，但原來毛利率僅15.4%，遠低於阿里逾36.6%，這與京東的商業模式有關。

京東和阿里巴巴的首季業績比較。

京東向平台型公司進發

賣電子產品起家的京東，主力走自營模式，更多是從商家進貨，向消費者銷售，通過買賣差價獲取毛利，故利潤率不夠阿里這類平台型公司高。

不過，京東說的故事是向平台型公司進發，以提高利潤率，擺脫自營業務的依賴，創辦人劉強東早年提出讓京東變成一家純粹的技術公司，屆時收入將以服務收費為主。因此，投資者也可關注京東的服務收入，這分部反映第三方服務的增長情況。

京東首季產品銷售收入為1300.9億元，當中電子和家電便錄776億元，佔其逾半收入。而京東服務收入為161.1億元，按年增長29.6%，佔收入佔比僅11%，若京東可持續吸引第三方商家進駐，還有不少空間可以提升。

阿里收入多元化

至於阿里一直實施「輕資產」的平台模式，為商家提供線上銷售場景和流量，賺的是向商家收取的廣告費和佣金，主要反映在其核心商業收入當中。阿里一季度核心商業收入938.65億元，佔總收入的82%，該分部經調整EBITA利潤率高達30%。

阿里的核心商業分部包括淘寶、天貓廣告費，賣家按交易額比例付的佣金等，還有菜鳥物流的倉儲配送費，和餓了麼及飛豬等生活服務。

然而，阿里收入比京東更多元化，當中最具潛力為阿里雲，首季雲收入122.17億元，佔總收入的11%，市場份額為亞太區第一，全球第三，僅次亞馬遜和微軟。

（京東網站截圖）

陳偉聰：料京東來港上市有好表現

友信證券研究部總監陳偉聰認為，阿里業務分佈多元化，當中看好其雲計算發展潛力，指阿里雲於亞太區市佔率第一，領先亞馬遜和微軟，料可成未來增長引擎。此外，阿里在客戶管理（CMR）及佣金的收入已佔總收入達四成，相比之下，京東收入較為單調，主要以直銷為主，增長空間有限。

他指，不排除京東第三方服務仍有增長空間，但中短期而言，其服務收入佔比不高下，即使有增長，對盈利貢獻仍細。長遠投資而言，他會選擇阿里。

陳偉聰認為，中概股來港第二上市，受內地投資者支持下，需求旺盛，招股反應理應不錯，上市表現不會太差，故不會反對抽京東。他提醒投資者要留意京東於美股價格，因最終定價會依據美股而定，參考過往中概股來港上市，料公司會給予香港投資者折扣定價，「等呢邊抽新股嘅，都有得執下」。