【阿里動向】淘寶特價版疫情上線　C2M模式助商家開拓「新戰線」

新冠疫情下，製造業和零售業急需新模式創造需求，阿里巴巴（9988）今年3月底正式推出以C2M（Customer to Manufactory，顧客對工廠）為核心的「淘寶特價版」App，讓企業更了解消費者需求和偏好，按訂單生產，有商家藉此在疫情中突圍而出，開啟新的戰線。

過去2個月，環球經濟飽受疫情的影響，但廣東肇慶一家做汽車護理用品的外貿工廠，有了截然不同的局面。在2月10日到25日期間，這家工廠的車用酒精噴霧成為淘寶平台銷量最大的消毒產品，銷售訂單超過100萬筆，帶動公司於今年初至5月底，營收增長逾75%，是歷來最好，而去年公司營收約6.46億人幣。

後台數據支持果斷下單

「好順歐迪斯」工廠總經理曲維好憶述，初期以為疫情會像SARS一樣，很快結束，故只簡單生產沒包裝的消毒酒精，免費供給周圍社區使用，到2月初透過與淘寶C2M團隊合作，得悉後台的搜索數據上幾百萬，故有膽子訂製500萬支車用酒精噴霧。

他說，因不知好不好賣，一般做消毒的新產品時，訂購3萬支已是很大的量，但了解消費者需求後，工廠直接進了500萬支的訂單，「如果沒有後台數據支持，我是不敢下500萬支的訂單」。

他說，過去模式，是由企業根據老闆或銷售人員的想法，「自己想像消費者選擇怎麼樣的包裝、顏色、價位，然後推產品出來，看消費者接不接受」，但現在反過來，從消費者端先了解需求，企業依數據判斷「做還是不做」，成功的概率大很多。

C2M模式開拓新戰線

淘寶C2M戰略的目標，是未來三年幫助1,000個產業帶工廠升級為產值過億的「超級工廠」，為產業帶企業創造100億筆新訂單，以及在中國打造10個產值超過100億元人民幣的數碼化「產業帶集群」。

曲維好認為，C2M模式讓工廠「開拓了新的戰線」。他說，過往工廠生產的汽車護理用品，更多是To B（面向商家），例如向汽車4S店售賣，消費者不會直接使用，而C2M商業模式，會訂製適合消費者偏好和需求的C2M產品，「開拓了新的渠道，可有更大的市場份額，畢竟中國有10幾億的消費者」。

「好順歐迪斯」工廠總經理曲維好指，C2M開拓了新的銷售渠道，有助獲取更大的市場份額。（公司提供）

消費者和工廠連接

透過阿里的後台數據得益的，還有天貓設計師家具銷量品牌第一的「優梵藝術」，創辦人林上康指，疫情最困難的時候在2月和3月份，這兩月國內消費者基本上不收貨，到4月和5月，銷量才慢慢恢復。

他說，「618」還未到時，已透過阿里的後台數據，「看到多少人收藏了我們的產品，有多少人加購」，公司再把通過信息系統把消費者和工廠直接連起來，針對個別爆款，節省整個產業鏈很多浪費的環節，減少了倉儲，只用到物流，賣到更好的價格。

此外，優梵藝術也用到近年興起的「直播帶貨」新營銷模式，林上康認為，直播帶貨可以更近距離的和消費者溝通，消費者可以在直播直接問問題，更好地感受到他們的意見和建議，認為直播未來會是大方向，「只是將商場裡面的銷售員，把這種傳統的銷售方式數據化」，效率亦變得更高。