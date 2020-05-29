【阿里動向】天貓618推史上最大折扣　助商家疫情後打「回血戰」

阿里巴巴（9988）今年舉辦的天貓「618」活動，原預計會發放逾100億元（人民幣．下同）的消費券和補貼，最新追加40億元消費券，集團形容為「有史以來最大折扣」，希望幫助品牌在疫情後打贏「回血之戰」。

新追加的40億元消費券會從6月1日開始發放，額度分為30元、20元、10元及5元。活動期間，消費者可以在商家提供優惠及「滿300元減40元」的基礎上疊加使用消費券，付款時將直接在從折扣價格抵扣。

阿里副總裁劉博：天貓618助商家回血

阿里巴巴集團副總裁、天貓618總指揮劉博表示，今年天貓「618」的目標就是幫助商家「回血」，推動整個線上零售及中國經濟的復甦，「我們拿出了超過去年天貓雙11的力度幫助商家，讓商家感受到和天貓在一起，期待未來增長；讓消費者感受到在疫情後的恢復期，天貓能給予更多的優惠、節省，更多的滿足於日常生活消費需求。」

劉博表示，今年天貓618的目標就是幫助商家「回血」，推動整個線上零售及中國經濟的復甦，讓更多商家看到天貓平台帶來不一樣的體驗。（公司提供）

首小時成交按年增長515%

今年天貓618獲超過10萬家品牌參與，合共提供超過1,000萬款折扣商品及200萬款新產品。5月25日開放預售後，首小時成交額較去年增長約515%。其中，消費電子及家居裝修兩大行業的成交額僅用約7分鐘已經超過1億元；美妝行業的成交額更在7分鐘內突破5億元大關。

推3D實景逛街技術

另外，天貓最近也為商家及消費者開啟3D購物時代，宜家家居（IKEA）、顧家家居及林氏木業等約100個品牌將會應用「3D購」技術，讓消費者安坐家中淘寶購物也能如臨現場。