大盤漫談．伽羅華｜Amazon 電商界的森林之王

一場世紀疫症，大家日常生活、工作和娛樂，全部由線下走到線上，舊經濟叫苦連天，科技掛帥的新經濟則趁勢發圍，造就一個又一個股壇神話；最新的全球首富榜前七名中，六人是科技公司老闆，排名第一的貝索斯(Jeff Bezos)，正是電商巨頭 Amazon的舵手，身家隨著股價水漲船高。

Amazon股價上半年大漲逾七成，根據「彭博社億萬富豪指數」，身為大股東兼行政總裁貝索斯身家躍升至1,730億美元，成為全球最有錢的超級富豪。雖然預期市盈率逾150倍，但投資者押注Amazon能成為新冠疫情的大贏家，繼續攫取市場份額，於上周五（10日）一度創下3,215美元的歷史新高，收報3,200美元，仍大升17.4%。

過去五年線上零售出現爆炸性增長，期間Amazon股價累升6倍，市值增至近1.6萬億美元，憑著破壞性創新、顛覆實體店的銷售模式，貝索斯將Amazon打造成零售業的哥斯拉，股價表現遠遠拋離表現最強對手Costco，更不要提Walmart及Target等大型實體店。

Amazon近年不斷攻城掠地，由2009年收購Zappos特色零售網絡開始，迄今公司已斥資逾210億美元進行大併購，完美演繹了亞馬遜森林的強者本色。當中最大宗收購是2017年斥資137億美元鯨吞生鮮有機超市Whole Foods，並且揭開Amazon與Walmart等零售巨頭削價廝殺的戰幔。為了消化及整合多項收購，加上電商業務日趨成熟，Amazon股價前年及去年步入整固期，升幅分別僅為28%及23%。

Amazon近年不斷攻城掠地，包括斥資137億美元鯨吞生鮮有機超市Whole Foods。﹙Whole Foods官網圖片﹚

鯨吞Whole Foods 挑機零售巨頭

不過，今年疫情肆虐，造就電商市場的巨大需求，Amazon股價迎來另一次爆發，半年間累升逾七成，看來升勢有餘未盡，SunTrust近日將其目標價調高至3,400美元，屆時市值將有力與蘋果公司及微軟一爭長短，成為全球市值一哥或未可料。

基於疫情關係，更多人需要禁足及在家工作，令分析師更看好包括Amazon、Walmart及Target等經營線上零售的公司業務前景。根據市調機構eMarketer預計，今年美國電商收入將達7,097.8億美元，按年升18%，佔美國整體零售業收入約14.5%。在整體零售市場出現萎縮，電商收入逆市升下，電商市佔率增加逾兩個百分點。Amazon將於本月23日公布第二季季績，屆時大家預估今年業務情況有更清晰了解。

好明顯，證券界對Amazon前景看法樂觀，並且積極調高該公司今年的銷售預估，截至6月24日，這些估算已增至3,461億美元，相當於今年收入增長23.4%。按最新市值計，市銷率（Price to sales）超過5倍，也是Amazon近年歷史新高。

過去十五年，Amazon市銷率大部分時間介乎2至3倍徘徊，僅2018年股價曾一度增至4倍以上。另外，證券界預計公司於明後兩年收入分別增長17.5％及16.3％，到4,068億美元及4,733億美元，正好反映Amazon繼續雄覇北美電商市場的優勢。

不懼與全世界為敵

不過，說到Amazon最令對手懼怕之處，還是公司多年深耕細作，提供無微不至的消費體驗，並借助其於電商交易取得的海量數據及平台優勢，不斷蠶食著對手的市場份額，幾乎任何有利可圖的消費性市場，Amazon都毫不猶豫加入競爭。嚴格來說，Amazon已非一般電商公司，而是建立強大生態圈的超級服務商。

事實上，Amazon現時業務遍及電商、雲儲存AWS、物流服務、線上娛樂Prime、網上支付、遊戲串流Twitch、電影評論IMDb、電子閱讀器、有聲書籍及音樂串流等，公司面對的競爭者不泛Google、微軟、阿里巴巴、Spotify、Netflix及聯邦快遞等強者，難怪有人說Amazon的業務幾乎與全世界為敵，這說法並不誇張。

作為核心的電商業務，當中佔其總收入61%的北美業務最為重要，亦是公司錄得盈利的電商版塊，而佔13%的國際業務仍處於虧損狀態，餘下26%便是雲儲存業務AWS的收入。Amazon在本土電商業務已基本上無強勁對手，Walmart、Costco及Target只能望其項背，唯一強勁對手是太平洋對岸的阿里巴巴。

至於雲儲存AWS，與微軟的Azure及Google cloud在北美市場成鼎足之勢，今年首季AWS收入首次突破100億美元，錄得102.2億美元，按年升33%，季內經營溢利增長38%至30.75億美元，成為Amazon未來盈利的重要增長點之一。

收購Zoox 觸動馬斯克神經

科技創新從來都是破舊立新的英雄地，除了已故的蘋果公司創辦人喬布斯外，貝索斯與Tesla掌舵人馬斯克是媒體曝光率奇高的爭議性人物，但兩者在營商手法完全南轅北轍。 有趣的是，六月時Amazon以13億美元收購自動駕駛初創企業Zoox，馬斯克竟煞口出惡言，譏諷Zoox為山寨王（copycat）。

Amazon並非首次涉足自動駕駛的技術，之前投資貨車的自動駕駛項目Embark及Rivian，後者涉資達7億美元，但似乎效果均未如理想。摩根士丹利估計，收購Zoox可以為Amazon未來數年每年節省至少200億美元的運輸成本，對增長可有很大貢獻。

不過，亦有分析指貝索斯不會滿足於Zoox僅僅服務集團的送貨業務，而是希望將它打造為無人駕駛的出租車公司，甚至挑戰Tesla、Google等自動駕駛業務，難怪馬斯克對這項收購有話說。