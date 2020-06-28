大盤漫談．伽羅華｜蘋果公司股價太貴了？

Apple Inc.（蘋果公司）於6月22日舉行全球開發者大會WWDC，雖然未見超新科技以嚮蘋果迷。但Apple股價於23日創下366.53美元的收市新高，市值近1.6萬億美元，趕過微軟，重奪全球市值一哥寶座。按Apple現價計，相當預測市盈率約29倍，為過去十年高位，大家不禁問，Apple股價是否太貴了？

Apple股價由3月低位迄今已彈升六成，過去12個月累升84%，周五隨大市稍為回調至353.63美元。然而，高處未算高，在WWDC大會結束後，花旗分析員Jim Suva便調高了Apple一年目標價至400美元。

過去20年，Apple平均預測市盈率25倍，對於一間以硬件銷售為主的公司是非常難得。隨著公司市值壯大，未來Apple應確是很難重回以往的高增長年代。不過，考慮到Apple獨特的商業生態圈，以及近年業務結構的變化，或許幫助它值得類近純軟件公司的高溢價，例如微軟的35倍預測市盈率。

今次WWDC大會也有一些推動股價的催化劑，最大亮點是蘋果電腦的晶片由英特爾x86平台全面過度至ARM架構，預計首款使用自家晶片的產品是今年底發布的新一代Mac電腦，搭配全新macOS Big Sur作業系統。換言之，Apple今後所有新產品都有統一的晶片架構，蘋果電腦上的App可與iPhone及iPad等互通。

在WWDC大會，蘋果宣布旗下電腦的晶片，由英特爾x86平台全面過度至ARM架構。﹙蘋果視頻截圖﹚

Apple產品全面統一晶片架構

目前Apple只有電腦產品使用x86晶片，統一架構對公司財務有許多利好。例如，Apple將可設計更輕巧省電，更有競爭優勢的電腦產品，意味銷售收入有更大增長潛力。現時Apple每年售出1800萬部筆記簿及桌上電腦，相對於每年出售4500萬部iPad有趕超空間，而且Apple不會再受制英特爾的晶片技術制肘而影響電腦產品的推出日程，亦省下給與該公司的大筆研發成本。

近日Apple重啟中國生產線，全球大部分零售專門店逐步開業，預計Apple銷售回復正軌，加上剛公布的第二季業績顯示可穿戴裝置銷售不俗，服務類收入表現亦非常亮麗，後兩者都是Apple股價向上的新生力量。

Apple服務類是指iTunes（線上娛樂節目）、軟件、數據內容，以及AppleCare、ApplePay和特許使用權等服務。若我們想像Apple服務是一家獨立公司，它的營收甚至高於不少標普500公司的整體收入。Apple服務於2019年度收入462.9億美元，佔整體收入18%是公司第二大收入來源。今年上半年錄得260億美元收入，預計今年全年超過500億美元𣎴會有難度。

市場一直詬病Apple過份倚賴硬件銷售，特別是該公司開發出史上最成功的創新產品iPhone後，銷售收入長期佔公司整體一半以上，服務收入增長正好彌補這個短板。

蘋果公司手頭現金高達1,928億美元。﹙資料圖片﹚

Apple服務利潤率高達六成

據Apple最新公布的第二季度財報，iPhone銷售收入為289.62億美元，佔整體583.1億美元收入稍微降至49.7%，而Apple服務收入為133.5億美元，佔比則升至23%，其所佔毛利潤比例為39%，邊際利潤率高達六成。當硬件銷售遭受疫情影響，Apple倚仗服務支撐著公司整體收入的增長，而且在軟硬件收入此消彼長下，公司營收結構進一步優化。

在其他硬件方面，原本難入法眼的可穿戴裝置（wearables）近年銷售竟然後勁凌厲，反映公司業務增長點屢有驚喜，可穿戴裝置包括Apple Watch及AirPods，去年度可穿戴裝置銷售收入245億美元，與Apple服務類同創收入新高，今年第一及第二季可穿戴裝置收入分別為100億及63億美元，僅次於iPhone及服務類。

AirPods是可穿戴裝置的中堅分子，儘管Apple並未披露有關銷售數字，市場估計去年Apple售出6000萬隻AirPods，第一代、第二代及最新款AirPods售價分別為160美元、200美元及250美元，按中間價200美元計，總銷售收入估計120億美元，佔去年Apple整體收入8%，聽起來不大了了，但可以想像Apple每年出售2億部iPhone，每部iPhone都配上一隻小小AirPods，意味後者絕對有可觀的增長空間。

手頭現金足可買下Tesla

至於反映Apple基本面的財報，當然也不乏亮點。單是公司手頭現金便約有1,928億美元，這筆巨款足以買下Tesla或幾乎整間迪士尼。

事實上，由「蘋果教主」喬布斯創辦的Apple，其實早到了「只能仰望，不能超越」的境界，他憑一己之力，成功創建一套創新及以消費者為中心的商業模式，通過方便使用的匠心設計和向新產品進行數據遷移，不斷壯大Apple產品的死忠用家。由硬件（如iPhone和iPad）、軟件（Apps）及作業系統（OS）所組成的商業生態圈，就如同科技界的三位一體（Trinity），沒有其他科技公司做得比Apple更淋漓盡致。

所以，對於Apple這類獨一無二的科技超巨，已經不能純以現金流折現法計算其估值，估值合理與否純粹見仁見智。儘管Apple近期有嚴重超買，短線股價或可能回調，但相信市場對科技股前景仍是樂觀，Apple今年再創高位未必是難事。