高銀被追債35億　大股東疑質押28%股權　專家︰劈價賣產不難套現

高銀金融（0530）被追債35億元，集團表示正就貸款償還方案尋求87億元新融資，以及出售2018年投得的啟德地。與此同時，公司大股東兼主席潘蘇通疑抵押公司股份，涉及市值估計近25億元。宏高證券投資經理梁杰文認為，高銀或面臨資金壓力，但本港樓價和地價「有價有市」，若高銀劈價賣資產，相信套現不難，料公司不會倒閉。

港交所披露權益顯示，中國工商銀行（澳門）昨日﹙15日﹚取得高銀股份的保證權益，涉及19.7億股或28.18%股權，按昨日收市價1.26元計，該批股份市值近25億元。由於高銀大股東兼主席潘蘇通持股達70.86%，而公司並無其他主要股東，故推測該批押股可能來自潘蘇通。

高銀金融在周二開市前主動要求停牌，當時有報道指，高銀旗下九龍灣高銀金融國際中心有租戶收到聲稱接管人的通知，指租戶以後毋須向業主交租，改向接管人交租，事件或涉高銀其中一名貸方因市況不穩，要求提早還款，提出接管作為抵押品的高銀金融國際中心。

高銀金融指，正就貸款償還方案尋求87億元新融資，及出售2018年投得的啟德地。（資料圖片）

尋求融資及出售啟德地皮

公司今早發通告並復牌，指旗下子公司一直積極就票據及貸款的償還方案與抵押信託人及代理人進行磋商。集團正安排為票據及貸款進行重新融資，包尋求87億港元左右的新融資；以及出售啟德第4B區4號地盤名為新九龍內地段第6591號的一幅地皮。

另外，亦尋求全面解決持有寫字樓物業作投資及出租用途，又表示，就在短期內為票據及貸款取得再融資一事，董事會一直以來，及直至現在仍然有此信心。

高銀金融指，集團持有的寫字樓物業市值約150億至165億元，估值已反映疫情影響，截至去年底年報，其寫字樓物業賬面值約183億元。

宏高證券投資經理梁杰文表示，本港樓價地價「有價有市」，相信高銀最壞情況亦不會破產。（張浩維攝）

梁杰文：料最壞情況不至破產

宏高證券投資經理梁杰文表示，若高銀金融未能取得再融資，或未能賣出地皮，其物業有機會被清盤人接管，但本港樓價和地價「有價有市」，他相信只要公司肯劈價，套現並不困難。

對於報道指高銀金融國際中心有租戶稱需改向接管人交租，梁杰文認為，謠言歸謠言，重大事件應已在公司通告交代。但他認同公司的確「好缺錢」，而公司側重商業地產項目，在疫情下首當其衝受害。他續稱，公司之前進取競投啟德地，「有興趣買家一定趁你病攞你命」，倘公司需要低位出售救火，對公司未來發展而言，一定是「重傷」。

對於大股東有可能押股，梁杰文指，相信大股東會用盡各種方法解決周轉問題，但股票市場押股利息高，難以持續，要解決公司結構性問題和負債壓力，始終需要出售資產。