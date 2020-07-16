高銀被要求還款　公司稱一直與抵押信託人及代理磋商　復牌挫17%

日前停牌的高銀金融（0530）今早發出通告指，於7月13日起分別接獲數份通知，就旗下賜譽、成美控股及Goal Eagle結欠的若干債務，被要求立即還款。

高銀今早復牌，最新報1.05元，跌16.7%。

公司指出賜譽於去年4月9日，發行本金68億元的浮息優先抵押票據。作為有關票據的相關抵押文件的一部份，由賜譽與德意志信託（香港）有限公司訂立信託契據。並於今年7月13日，賜譽接獲Borrelli Walsh Limited函件通知，抵押信託人聲稱委任Cosimo Borrelli及Ma Siu Ming Simon接管抵押資產， 其中包括（1）賜譽已抵押的全部股份，分別登記於成美及Goal Eagle名下；（2）賜譽的所有資產擔（包括對位於九龍灣啟祥道17號名為新九龍內地段 6314號的一幅地塊及建於其上的宅院、建築及樓宇的直接擁有權）；（3）賜譽分別對高銀金融、及旗下的成美、Goal Eagle及松日，應付或結欠的全部財務負債。

此外，聲請接管人於7月13日委任接管人及Chi Lai Man Jocelyn擔任賜譽董事，以接替任時全部董事。

去年發行68億元浮息優先抵押票據

高銀表示，成美及Goal Eagle的債務，於去年3月29日，獲得由若干獨立金融機構授出一筆分為兩部分的定期貸款融資，本金額約14.95億元及2.43億美元（相當於約18.95億元）。德意志銀行香港分行出任代理人。於今年7月13日，成美與Goal Eagle接獲代理人的函件，高銀接獲抵押信託人的函件（「催繳函」），要求立即支付貸款本金及所產生的利息合共約15.42億元及2.5億美元（相當於約19.56億元）。

高銀續指，質疑有涉及公司註冊處的表格，未有經高銀、賜譽或松日授權，受質疑表格的登記有待確定。

稱一直與抵押信託人及代理人磋商

高銀一 直積極就票據及貸款的償還方案與抵押信託人及代理人進行磋商，並為票據及貸款進行重新融資，分別是尋求87億元左右的新融資，及出售其於九龍啟德第4B區4號地盤名為新九龍內地段第6591號的一幅地塊。董事會就在短期內為票據及貸款取得再融資一事，一直以來及直至現在仍然有此信心。

高銀也將就相關附屬公司對賜譽的聲稱董事會替換、聲稱接管展開積極抗辯。