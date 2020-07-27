【專訪】疫情下咖啡需求不減反增　Nespresso稱這種咖啡最受歡迎

晨早喝一杯香醇濃郁的咖啡，全身細胞彷彿被喚醒過來。雀巢公司旗下咖啡品牌Nespresso用一個小小的咖啡粉囊，以簡單沖泡方式炮製出別具風味的咖啡，已成為不少港人生活的一部分。該公司港澳地區總經理林治平（Justin）接受訪問時表示，疫情期間港人對咖啡需求增加，電商平台銷售大增，冀為品牌帶來更佳銷售增長。

近年精品咖啡店像雨後春筍般出現，令更多人愛上品味咖啡，自言「咖啡狂人」、一日要喝七杯咖啡的Justin亦是其中之一。「76%的本港消費者偏好喝牛奶咖啡，這種口味最平易近人，能夠配合牛奶、味道濃郁的阿佩奇歐咖啡、以及帶果香氣的哥倫比亞咖啡，是港人最喜愛的口味。」

Justin續稱道︰「不少人一開始品嚐咖啡，會覺得咖啡十分苦澀，不過隨著港人品味更趨成熟，他們對咖啡的需求增加，對相關設備的要求亦愈來愈高。」Nespresso的粉囊咖啡機以方便輕巧打出名堂，目前已出產逾10款咖啡機，配合29個咖啡品種，顧客可據個人喜好，選擇不同產地及口味的咖啡。

Nespresso近年積極拓展咖啡機及粉囊業務，目前推出10多款自家粉囊咖啡機，以及29種咖啡口味，並以咖啡濃度作分類。（黃舒慧攝）

疫下電商平台銷售增加

新冠肺炎疫情席捲全球，對零售市道構成重大打擊。據雀巢公司財報，首季集團銷售額增加4.3%至208.12億瑞士法郎（約1,745.2億港元），其中亞洲區銷售跌4.6%，至於子品牌Nespresso錄得中單位數增長，亞洲及北美洲銷售更錄得雙位數字上升。

疫情無阻打工仔如常工作，對咖啡需求有增無減。Justin表示，對比全球各個市場，香港區銷售較為樂觀，貨源供應維持穩定，而疫情下電商平台銷售有增長，雖然數間實體店暫停咖啡試飲，惟零售生意保持平穩，餐飲、酒店及航空公司等企業客戶的生意則影響較大。

Nespresso港澳地區總經理林治平表示，對比其他市場，香港區銷售較為樂觀，貨源供應穩定，而疫下電商平台銷售有增長。（黃舒慧攝）

網店與實體店雙管齊下

他留意到，疫情期間更多人留在家中煮食，品牌推出新的多功能咖啡機，內置多款咖啡食譜，讓顧客在家仍可品嚐一杯媲美咖啡店出品的卡布奇諾（Cappuccino），亦推出牛奶咖啡粉囊，包括焦糖拿鐵（Caramel Latte）及摩卡咖啡（ Mocha）等。

疫情改變顧客的消費模式，Justin表示，集團亦加快發展網上渠道，增派物流人手處理送貨訂單，確保在短時間為顧客送貨，同時在HKTVmall開設網店，期望網上渠道會為品牌帶來更佳銷售增長。

不過，他並未放棄線下店舖發展，目前Nespresso在中環、尖沙咀、九龍塘、觀塘及元朗設5間實體店，未來計劃在更多地區開設分店或「Pop-up Store」（期間限定店），以增加品牌覆蓋率。另外，他又計劃引入亞洲品種咖啡，增加更多本地咖啡體驗，將品牌打造得更「貼地」及年輕化。

林治平表示，Nespresso咖啡粉囊以鋁材製造，品牌設獎勵計劃鼓勵顧客進行回收，目前本港回收率已達到24%。（黃舒慧攝）

本地粉囊咖啡回收率達24%

Nespresso深耕香港十多年，粉囊咖啡經常被詬病造成浪費，為環境帶來不少負擔。他解釋，咖啡粉囊以鋁材製造，品牌設獎勵計劃鼓勵顧客進行回收，目前本港回收率已達到24%，已使用的粉囊會送到本地回收工場，進行鋁製外殼與咖啡渣的分隔程序，咖啡渣經處理後會送到農場變為堆肥，鋁材經重新熔煉將變成可再用鋁材，製成鋼筆、筷子，甚至單車。

Justin形容，單以咖啡質量取勝並不足夠，更要建立品牌的咖啡故事，履行企業社會責任，才能留住喜好新鮮感的顧客。品牌去年投資逾1,000萬瑞士法郎（約8,372萬港元）推出「復興之源」項目，協助咖啡種植受氣候、政經環境受威脅的地區，與烏干達、津巴布韋及哥倫比亞的的小型農戶合作，透過當地農學家及非牟利組織，向農民提供材料和培訓，重建當地的咖啡產業。