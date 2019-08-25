【環保】飲咖啡助可持續發展？Nespresso粉囊能種蔬菜、造單車　

可持續發展是每個企業必需承擔的社會責任，多個界別的企業已實施了針對自身行業的浪費進行回收再造政策，卻不是每個企業都能將回收得來的資源全面發揮，對多個受影響的生態已界別作出回饋。 但咖啡品牌Nespresso，卻是一個成功的例外。

Nespresso的可持續發展計劃，達至環保效益同時亦關注弱勢社群。（Nespresso）

對於喜歡咖啡喝的人士來說，Nespresso的咖啡機絕對是一大福音，因為品牌的咖啡粉囊有多種口味選擇，沖調飲品亦方便。而在方便的背後，一個小小的咖啡粉囊原來背負了責任消費的承諾，就以香港為例，Nespresso會把回收得來的鋁質咖啡粉囊送到回收工場，將鋁製外殼與咖啡渣的分隔工序，分別用於不同用途。例如鋁材經切碎後會被送至廢金屬處理工場，再經過重新熔煉便可變成可再用鋁材，並製作出鋼筆或筷子，供會員以購買咖啡或回收印章換領，達至生生不息的循環效果。至於分隔出來的咖啡渣，則會送往位於上水的Nespresso農場，以咖啡渣作飽含氮的堆肥，栽種出高品質的蔬菜及水果等農作物，每月的收成亦會捐至食物回收機構「惜食堂」，達至環保效益同時關注弱勢社群。

咖啡渣會化身為飽含氮的堆肥，栽種出高品質的蔬菜及水果等農作物。（Nespresso）

Nespresso會把回收得來的鋁質咖啡粉囊送到回收工場，將鋁製外殼與咖啡渣的分隔工序，分別用於不同用途。（Nespresso）

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更特別的是今年Nespresso邀請了瑞典單車品牌 Vélosophy合作，以回收鋁製外殼製造了造 1,000 輛設計型格的「RE:CYCLE」單車。 Vélosophy單車向來環保不再講，其另一特別之處，乃是車頭掛着的開放式車籃，今次與Nespresso的合作，就特地於車籃上加上擺放水樽的專屬位置，令設計更為實用。

Nespresso與Vélosophy合作的「RE:CYCLE」單車。（Nespresso）

Vélosophy創辦人Jimmy Östholm一直秉持愛護地球的理念，在瑞典當地以高質量及時尚生活提倡零碳排放的單車作主要交通工具，並以回收鋁製造每一輛單車，將對地球的消耗減至最低。而且品牌亦無間斷與聯合國兒童基金會合作「One for One」計劃，只要品牌每售出一輛單車，便捐出一輛單車給予發展中國家的學童。透過聯合國兒童基金會調查得知，學童有了單車後上學出席率提高30%，連成績也提高60%，這個計劃絕對令消費行為變得更有價值， 值得世上所有自認大品牌的單位認真參考。