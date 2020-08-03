滙豐業績前瞻｜專家齊聲唱淡　分析︰壞消息發酵　或穿28元供股價

中美緊張關係再次升溫，滙豐控股（0005）身陷政治爭拗磨心，外電又報道，英倫銀行正評估是否延長禁止銀行派息及回購至明年1月。在各種不利消息下，滙控上周五收市價跌穿35元至34.95元，直逼當年金融海嘯競價時段33元的低位！

滙控將於今日（3日）中午公布中期業績，市場聚焦集團信貸減值情況、會否承諾恢復派息、業務重組計劃進度，以至對政治風險的評估。分析指，集團現時有太多壞消息正在發酵，股價低見33元海嘯價，甚至28元供股價也有可能！

中美兩國持續角力，在港區國安法實施之時，滙控高調支持立法，主席王冬勝更前往街站簽署表態，引起美英政府批評。另邊廂，滙控被中國官媒直接評擊設局陷害華為，即使滙豐作出否認，市場仍憂慮會影響其內地業務發展，令滙控捲入「兩面不是人」的政治旋渦。

除了政治風險，市場亦聚焦滙控重組計劃。較早前有媒體報道，滙控高層與英倫銀行商討時表示，隨着政治環境持續惡化，港元聯繫匯率可能會受到干擾，主席杜嘉祺正審視旗下歐美業務的運作，研究出售有關業務的可能性，而公司亦早於2月公布重組計劃，將會全球裁減3.5萬人。近日外電也引述消息指，行政總裁祈耀年敦促逾200名高級主管加速全面重組，以提升集團回報表現。

滙控被中國官媒直接評擊設局陷害華為，即使滙豐否認，市場仍憂慮影響其中國業務發展。（資料圖片）

投行看淡滙控業績 摩通下調目標價9%

基於多個不明朗因素，不少投行分析員已先行「唱淡」滙控。摩根大通最新將其目標價下調9%至35元，相信在滙控重組計劃下，集團依賴大中華地區的策略會導致估值低迷，加上未來有派息減少的風險，上半年列帳基準除稅前利潤按年跌57%至53.32億美元，經調整除稅前利潤則跌56.8%至54.05億美元，料信貸損失及其他信貸減值大增至61.55億美元，將其未來兩年的經調整每股盈利預測下調5%，維持「中性」投資評級。

高盛則預期，滙控上半年列帳基準除稅前利潤按年跌52%至59.3億美元，經調整除稅前利潤按年跌50%至62.43億美元，信貸損失及其他信貸減值增加3.8倍至54.67億元。該行預期，明年滙控可恢復每股派息0.51美元，目前股價水平並未完全反映有關預期，即現價提供2021年預測股息回報為11厘，並相信其資本充足率強勁。高盛將滙控目標價由58元降至55元，維持「買入」的投資評級。

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱，滙控現時有太多壞消息發酵，投資者要有心理準備。（資料圖片）

林嘉麒︰華為事件判滙控「死刑」

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，在全球經濟停頓下，預期滙控業績並不理想，然而最壞情況仍未發生，相信第四季業績會更差，而信貸減值搬備未必反映實際情況，須留意全年有關升幅。

對於滙控捲入政治風波，他稱美國制裁對滙控影響較為間接，惟遭內媒指控陷害華為的影響深遠，公司主要增長動力來自中國及香港市場，若損害其中國業務發展，無疑是對滙控「判咗死刑」。

他續分析道，中美關係即使再差，中國亦不希望外企撤資，認為投資者可繼續持有該股，不排除平保（2318）作為大股東的滙控還有「殺手鐧」，就華為事件與中方和解，讓公司「起死回生」。不過，早前有報道指公司擬出售歐美業務，他指相關業務成本高並錄得虧損，惟脫離後滙控勢變成「亞太區銀行」，失去其國際銀行地位，與歐美國家有生意往來內地投資者或會卻步，影響集團中長線發展。

信誠證券聯席董事張智威表示，市場更關注滙控會否承諾明年恢復派息及業務重組計劃。（資料圖片）

張智威︰股價或穿28元供股價

信誠證券聯席董事張智威則預計，滙控亞太區業務增長偏弱，最壞打算更會錄得虧損，認為「業績蝕幾多都唔係重點」，市場更關注會否承諾明年恢復派息及業務重組計劃，現時滙控猶如「豬八戒照鏡，兩面不是人」，歐美業務經營環境艱難，內地業務又因華為事件得罪官媒，前景非常不明朗，「息又唔知幾時派，裁員又唔知幾時裁，所有都係遙遙無期」。另外聯儲局維持利率接近零息水平，在息差收窄下，銀行利息收入大減，他料銀行股將長期受壓。

歐洲央行宣布延長銀行暫停派息及回購禁令，英倫銀行更指將研究延長銀行停止派息，林嘉麒預期，滙控明年亦不會派息，主要取決於疫情發展，加上歐盟的7,500億歐元救市基金的細節尚未公布，滙控或續被限制派息，「股價跌穿35元，再穿33元海嘯價，甚至28元供股價都係有可能，現時太多壞消息發酵，投資者要有心理準備。」