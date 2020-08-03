滙豐業績前瞻｜長情股東訴心聲　麥玲玲：修復銅獅像　運勢會轉好

滙豐控股（0005）曾經為港人愛股，惟近年股價表現低迷，更破天荒停止派息，令市場嘩然，近日滙控陷入中美政治角力，股價再連日下挫，上周曾低見34.1元，創逾11年新低，直逼33元海嘯價。《香港01》於滙控今日﹙3日﹚派發成績表前夕，專訪「大笨象」三位長情股東，其中「工廈大王」楊耀松長子楊國佳表示，滙豐捲入政治風波在所難免，形容「所有銀行股都無前途！」

工廈大王：所有銀行股都無前途！

「工廈大王」楊耀松家族持有多手滙控股票，其長子楊國佳表示，不少滙控是家人遺留下的，一直用作儲錢，現時滙控派息無望，他指「預咗好耐都唔會派息，依家係歐洲唔畀派。（會否考慮沽貨？）都未睇定，個個都轉買新經濟股，會多咗投資呢個方向，舊經濟生意麻麻，間間都要轉型，好似發展Apple Pay咁。」

滙控捲入中美爭端，內地官媒直接評擊設局陷害華為，即使滙豐作出否認，風波仍未能平息。楊國佳認為，「銀行最驚就係有人請食飯，個個都想問佢攞料，又唔可以違反國安法，今次仲要夾係中美之間！」他激動指「所有銀行股都無前途！」

資深投資者曾淵滄﹙右三﹚指，「如果鐘意坐貨、錢多，又有耐性，可以買嚟等到佢升，得十萬八萬既就唔好諗啦。」﹙資料圖片﹚

曾淵滄：鐘意坐貨嘅可以考慮

資深投資者曾淵滄亦是滙控長情股東之一，持有該股約30年，於當年滙控收購米特蘭銀行時，以極低價格掃入股份，近期滙控政治風險大增，明年恐繼續不派息，他指「係英國唔畀派息，咁大間銀行，作為散戶好難評估，我依家唔會睇股價，持有咁多年已賺返本金，唔派一兩年息都無蝕。」

他在4月公布滙控暫停派息時，曾勸籲年青人可買入滙控一博，他最新向記者表示，「如果鐘意坐貨、錢多，又有耐性，可以買嚟等到佢升，但得十萬八萬蚊嘅就唔好諗啦。」問到會否考慮減倉，他稱自己從來不會在股價下跌時沽貨，多年來只在1997年及2007年沽過兩次，當時經濟暢旺，便將資金轉為投資物業。

堪輿學家麥玲玲稱，滙控與香港關係密不可分，「匯豐慘，就等於香港慘！」資料圖片﹚

麥玲玲：匯豐慘就等於香港慘

有不少股民對滙控有一番情意結，堪輿學家麥玲玲稱，手上的滙控是剛出社會工作時購入的，當年流傳「聖誕鐘買滙豐」，自己每年年底時都要會買入滙豐作儲蓄，自己習慣長線投資，不會因目前處境而離棄滙控。她認為，滙控與香港關係密不可分，「滙豐慘，就等於香港慘，希望滙豐同香港都捱得過呢關。」

她又以玄學角度出發，「之前有人燒獅子（滙豐總行的的銅獅像）好心痛，相信只要修復好，成間公司嘅運勢會轉好，香港經濟都會反彈。」