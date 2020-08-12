騰訊季績對板　分析料Q3仍受惠「宅經濟」　憧憬股份拆細

騰訊（0700）次季業績「對板」，各主要業務都錄得穩定增長，繼續展現科技股逆市的增長能力。不過，在後疫情的環境下，「宅經濟」的發展仍有待觀察，加上旗下微信在美國被禁交易的負面消息下，騰訊未來的前景又是如何？

騰訊今日派發上半年成績，股東應佔溢利620.03億元﹙人民幣‧下同﹚，按年增加20.76%。期內收入則增長27.92%至2,229.48億元。

單計次季，集團賺331.07億元，按年大增37.17%，好過預期。如果以非國際財務報告準則計，盈利301.53億元，按年升28.17%。期內，收入則按年增29.34%，達到1,148.83億元。

聶振邦指，微信受封殺，最大影響可能是騰訊長遠的國際化發展。﹙資料圖片﹚

聶振邦：騰訊Q3仍受惠「宅經濟」

華盛資本証券分析師聶振邦指，雖然疫情稍為緩和，但觀乎香港的情況，即使在5、6月只有零星確診數字，但只要防疫措施一鬆懈，數字便會再急升，故此他認為一日沒有疫苗出現，日後中國及香港的疫情都可能有反覆的情況。

因此他認為至少在今年第三季，騰訊仍然能夠受惠「宅經濟」概念，直至明年初才有較大可能慢慢減少。他又指，考慮到手遊收入仍然佔有一定比重，如果「宅經濟」作用減退，屆時要其他業務增長超越手遊業務增長，才可以帶動整體收入上升。

對於華府禁止個人或公司與騰訊或子公司進行任何與微信相關的交易，聶振邦相信騰訊目前仍未評估到實際經濟損失有幾大，而它希望透過法律程序推翻白宮的決定，若成功的話料影響不大。即使推翻失敗，聶振邦指出最大影響可能是騰訊長遠的國際化發展，又或者日後制裁風波升溫，牽連一些骨幹業務。但聶振邦強調「微信被禁一事上，美國態度係強調影響國家安全，相信話手遊影響國家安全比較牽強，最多都係影響青少年心智發展」。

聶振邦料騰訊有股份拆細憧憬。﹙資料圖片﹚

騰訊有拆細前科 或一拆五

被問及騰訊未來的股價表現，聶振邦相信短期內再破頂的機會細，因為始終存在負面消息構成壓力，加上騰訊首季業績已經反映不受疫情損害，故此第二季業績合乎預期對股價不會有太大刺激，相信短期內都是維持500至540元區間上落。

騰訊今日收報520.5元，每手入場費高達52,050元。聶振邦提到，能夠刺激股價向上的因素還有「拆細」，由於騰訊已有拆細前科，並不陌生，加上近日美股Tesla亦在「拆細」後有明顯升幅，相信如果騰訊在9月或10月期間進行拆細，降低每手入場費，進一步刺激交投量。他估計，「一拆五」的機會較大，除了每手股數較為完整之外，拆細後仍可以保持紅底股地位。

岑智勇：「小商店」成新增長點

至於獨立股評人岑智勇表示，騰訊三大業務仍然增長，而次季盈利增速37%，快過收入增速29%，反映成本控制做得較好，基於估值受惠盈利增長，料騰訊可上望571元，較現價仍有約一成水位。至於微信禁令風波未完，會否影響入市意欲，他指相比微信，更怕騰訊在美投資受影響。

細分業務看，岑智勇指，內地人習慣網上購物，騰訊季內推出免費小程序功能「小商店」，有望帶旺網紅帶貨、電商等行業，創造更多商機，成為騰訊的新增長點。至於網遊業務次季仍受惠於《和平精英》及《王者榮耀》手遊所帶動，未來需開發更多爆款遊戲吸金。