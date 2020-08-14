恒指季檢｜阿里美團染藍呼聲高　專家揪出被踢高危股　港企最驚

恒生指數公司今日﹙14日﹚收市後將公布季檢結果，染藍熱門之選可謂眾所皆知，當然少不了「ATM」尚未染藍的兩家公司，即美團（3690）及阿里（9988）。有進固然有出，被剔走的藍籌又有哪些是高危？

最近5次恒指季檢都沒有變動，成份股數目維持50隻。對上一次變動已經是截至 2018 年 12 月 31 日之恒生指數系列季度檢討，當時以創科實業（0669）取代華潤電力（0836）。

今日即將迎來新一次季檢結果，市場非常憧憬有哪些新經濟股可被納入，與騰訊（700）聯手成為港版的「FAANG」。耀才證券研究部總監植耀輝（Stanley）為大家剖析恒指季檢的可能性！他估計，根據以往恒指季檢的經驗，相信換入2隻的機會偏高，出現第3隻的可能性較低，但他亦有心水「冷馬」。

▼有望被納入恒生指數的股份▼

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阿里、美團納入機會達100%！

植耀輝指出，恒指公司最近的納入指數基準，已經對「同股不同權」﹙W股﹚及第二上市的公司「開綠燈」。根據阿里巴巴（9988）、美團（3690）的市值，以至其業務獨特性、每日成交額，植耀輝相信兩者不僅是港股之中的Top 10，更可稱得上Top 3。

雖然阿里巴巴和美團在港上市的時間未足2年，但根據快速納入準則，兩者的市值已經是現有恒指成份股之中排名前列的公司，故此已經不受此限。植耀輝相信，隨著恒指公司開放納入「同股不同權」及第二上市公司，恒指已經為未來更多新經濟公司來港上市做好部署！

雖然阿里巴巴和美團在港上市的時間未足2年，但根據快速納入準則，兩者的市值已經是現有恒指成份股之中排名前列的公司，故此已經不受此限。（資料圖片）

冷吼中芯 國際芯片有代表性

雖然估計恒指公司今次季檢只會「兩進兩出」，不過植耀輝都為大家點評一下其他「冷馬」。他相信，中芯國際（0981）是比較有機會納入藍籌的公司，其一是它的成交量相對較高，而且它的芯片研發在內地有代表性，業務亦是成份股之中比較缺少。

相比之下，植耀輝相信其他公司納入的機會較低，其中藥明生物（2269）雖然成交暢旺，市值達2,000億元，但本身恒指成份股之中已經有兩隻醫藥股如石藥（1093）及中生製藥（1177），故此機會不大。

植耀輝點評有望納入藍籌的公司。（01製圖）

「ATMX」未能「相聚」

至於大家經常提及的「ATMX」，前三者聯手成為恒指的三頭馬車可謂是意料中事，不過排最後的「X」（小米集團，1810），植耀輝則認為機會更低，因為嚴格來說小米未算是新經濟行業，而是傳統的手機製造業，「同聯想咪差唔多，概念無乜特別」。

而恒指公司對第二上市公司開綠燈，除了阿里巴巴受惠之外，市場更憧憬京東（9618）「染藍」。不過，京東市值不及阿里，而且上市時間只有兩三個月，相信納入藍籌仍言之過早。

▼可能被剔出恒生指數的股份▼

恒隆信置被踢機會大

然而，有入自然有出，雖然被剔出藍籌未必是壞事，不過亦反映個別股份的規模及代表性可能未及其他公司。植耀輝認為，恒指成份股要覆蓋不同的「光譜」，其中一眾地產股的性質較接近，相信其佔比比重亦會降低。故此，他估計信和置業（0083）及恒隆地產（0101）是比較有可能被「踢走」，而九倉置業（1997）業務性質相近，亦有同樣可能。

另外，他估計中國神華（1088）被剔出的機會亦相對高，因為公司始終是傳統的舊經濟行業，煤炭股亦非市場的趨勢。

至於目前市值最低的藍籌股太古A（0019），植耀輝反而覺得被踢風險低，原因是其業務範疇較廣闊、多元化，就像長和（001）一樣。不過，他坦言除了市值名列前茅的公司，其他隻隻都有一定機會被剔走，但他亦相信恒指公司有可能將恒指成份股數目增加至50隻以上。

植耀輝點評有望剔出藍籌的公司。（01製圖）

中金：提升新經濟股在指數中佔比

另外，中金公司就恒指季檢發表報告，給予「心水」，該行預期阿里巴巴、美團點評、安踏體育（2020）、阿里健康（0241）、藥明生物、華潤啤酒（00291）排在恒生指數成份股選擇順位前列。報告指出，若阿里及美團能納入指數，預計被動買盤分別達7.6億美元及9.9億美元。

中金公司又預期，有機會被剔出的股份包括中國神華、太古A、信和置業、恒隆地產、中國旺旺（0151）及新世界發展（0017）。目前金融板塊在恒指及國指中佔比分別為48%和41%，經過是次季檢後，將有望提升新經濟股在指數中的佔比。