【港版納指】恒指公司下周推科技指數　ATMX為4大重磅股

恒生指數公司公布，下周一（27日）將推出有「港版納指」之稱的科技指數，將追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業，選股範疇主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。

ATMX為四大重磅股

納入指數的10大成份股包括阿里巴巴（9988）、騰訊控股（0700）、美團點評（3690）、小米集團 （1810）、舜宇光學科技（2382）、中芯國際（0981）、阿里健康（0981）、京東（9618）、金蝶國際（0268）、平安好醫生（1833），佔科技指數比重約65.8%。

指數選股準則並會考慮合資格公司是否利用科技平台進行營運、研究發展開支佔收入之比例及收入增長。經上述篩選後，市值最大的30隻股票將被納入成為指數成份股。

阿里巴巴將會是科技指數的佔比最重的股份。（資料圖片）

設快速納入機制最快10日實施

根據回溯測試計算之數據，恒生科技指數於2019年全年及2020年上半年的回報分別高達 36.2%及35.3%。恒生科技指數的成份股每季進行一次檢討，而且設有快速納入機制，容許新上市的大型科技企業更加適時地被納入指數。新指數以每隔兩秒計算及實時發佈。

恒指公司稱，新股快速納入是假設新股上市當天收市市值，在現有指數成份股中排名前10，該新股將被納入指數，並將於該新股上市後的第10個交易日收市後實施。

恒指公司宣布推出有「港版納指」之稱的科技指數，將追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業。（恒指公司網頁）

恒指公司：這僅僅是開始

恒生指數公司副行政總裁巫婉雯表示，指數旨在反映最具代表性的科技企業表現，以及協助市場開發不同指 數掛鈎產品，包括基金及衍生工具，相信這項新指數可望成為繼恒生指數及恒生中國企業指數後另一旗艦指數。