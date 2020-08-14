恒指季檢｜換血新經濟股　恒指「坐火箭」？　專家︰個市更Chok！

一向金融股佔比偏重的恒生指數，其舊經濟為主的組合，長久以來為人詬病。欠缺增長動力、跑輸其他市場的指數表現，恒指公司在上一次季檢後，宣布將「同股不同權」及第二上市的公司納入選股範疇，市場隨即憧憬一些具增長力的科技巨頭可引領恒指衝高。

一轉眼迎來新一次季檢，假如恒指逐步將這些具潛力的科技股、醫藥股納入後，是否可以帶領恒指一闖高峰、突破前頂？專家便認為，只會讓波動性增加，不一定會帶動恒指增長，孰好孰壞則見仁見智。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，恒指納入新經濟股，「波動性就會增加，但唔一定可以推動恒指衝高，Chok啲係咪好事就見仁見智。」（資料圖片）

恒指一路以來都是以金融股及地產股為主，比重佔比高達6成。而目前恒指迎來一批「生力軍」撐場，有望將恒生指數近年約10倍的市盈率拉高。雖然有利提高恒指估值，但對於港股日後的長遠發展有何幫助？耀才證券研究部總監植耀輝認為，「波動性就會增加，但唔一定可以推動恒指衝高，Chok啲係咪好事就見仁見智」。

他坦言，市場上睇好新經濟股拉動恒指走上，可能是建基於過去一段時間這些公司股價不斷上漲，但其實是沒有必然關係。他補充指，近日港股回調的時候，恒生科技指數回落幅度比恒生指數更大。以8月12日為例，恒指全日升1.42%，恒生科技指數仍下挫1.67%，反映在資金輪動下，舊經濟追落後時，新經濟股有可能跑輸大市。

植耀輝相信，阿里上升動力比較高，料有較多資金追貨；而美團早前已經有一定升幅，主要由北水流入帶動。（資料圖片）

阿里比美團更具政治風險

植耀輝相信今次季檢中，美團（3690）及阿里（9988）獲納入的機會頗大，就兩隻股票而言，他相信阿里上升動力比較高，料有較多資金追貨；而美團早前已經有一定升幅，主要由北水流入帶動。

不過，在政治風險上，騰訊（0700）已受美國白宮，針對旗下微信與美國的交易，植耀輝估計阿里相對美團有更大的政治風險。「美團可以話無乜影響，因為100%集中中國業務；但阿里就有機會被制裁，由於近年發展都唔止中國，經常進行一些海外併購，而旗下淘寶、支付寶亦不停向外闖，擴大海外市場」。

植耀輝認為，恒指未必會完全傾向科技股，「道指雖然有Apple公司，但佔比唔會側重向科技板塊，唔會變成納指。」（資料圖片）

科技指數「接濟」中概股 恒指不會側重新經濟

是次季檢若加入阿里及美團，很大機會各佔恒指成份股的5%比重，亦即是目前「WVR」股的權重上限，屆時可能與騰訊共佔兩成比重。而市場預期隨著恒指加入更多新經濟股，金融股比重便會逐步減低。不過，植耀輝認為舊經濟公司亦有其投資價值，恒指未必會完全傾向科技股，「道指雖然有蘋果公司，但佔比唔會側重向科技板塊，唔會變成納指」。他補充，恒指正是反映港股經濟、金融市場的指數，故此恒指公司推出科技指數，正正是避免恒指將未來赴港上市的科技股都納入恒指成份股。

而美國財長努欽最近正式宣布，在美國交易所上市的企業，若不符合美國會計準則，將於2021年底前被除牌，市場預期更多中概股回港作第二上市，減輕在美國單一上市的政治風險。植耀輝認為，科技指數「收留」他們的機會較大，始終科技指數正正是為了這些中概股而設立，屆時港交所（0388）料可受惠。