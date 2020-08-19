【新冠肺炎】立橋人壽變招大搞網上平台　產品利薄冀先打響招牌

持續超過半年的新冠肺炎疫情，令各行各業經營飽歷挑戰，而需要「對人」的保險業，受制於社交距離措施，代理人銷售更見艱難。成立剛一年的立橋人壽也不例外，因應疫情而「變招」。立橋人壽行政總裁李滿能接受《香港01》專訪時透露，公司大舉發展網上投保平台「Link 2 Shop」，7月中旬推出後生意大增，本月首10天的新生意更達到「8位數」。

李滿能指，公司正發展小型的內部銷售團隊，專司線上線下互動，倘客戶網上買保障產品後，對一些較複雜的產品有需要，團隊可處理他們的需求，至於代理人團隊則要等疫情結束才可正式發展。

8月新生意 七成自網上投保平台

立橋人壽去年4月28日獲保險牌，同年7月23日開業。保險業監管局長期保險業務季度發表的臨時統計數字顯示，立橋人壽個人人壽新造直接業務年度化保費（APE），在2019年達3,318.9萬港元，今年首季則為797.1萬元。

李滿能表示，受疫情影響，今年次季生意按季確有減少，直至上月20日推出了「Link 2 Shop」平台，銷售一款集人壽、危疾及意外三大保障於一身的產品、一款自願醫保，以及一款儲蓄保障計劃，終帶動今年首7個月，新造直接業務年度化保費飆至2,300萬元，若由去年7月開業至今年7月的一年，則合計約6,000萬元，而本月首10天的新生意更已達「8位數」，當中有七成就來自該平台。

李滿能表示，今年首7個月，立橋人壽新造直接業務年度化保費達2,300萬元。（黃寶瑩攝）

設內部銷售團隊 不放棄聘代理人

開業首年卻遇着疫情，李滿能坦言，本打算去年底至今年初招聘代理人，然而時機不適合，「因為新冠肺炎疫情，令對人的銷售出現困難，故將代理人發展步伐減慢一些，可能到疫情結束才正式發展代理人渠道」，故公司要即時「轉型」，除了全力發展網上銷售平台之外，亦開始發展一隊小型內部銷售團隊，「現時內部銷售團隊有4、5人，希望最終增至約10多人，負責線上線下互動，即客戶在網上投保產品後，當亦有其他保險產品的需要，例如分紅產品、較複雜的終身危疾產品，而該些產品本身須正式通過合規的銷售流程，內部銷售團隊此時就可協助銷售」。

他表明，代理人長遠有其重要性，現行法例下並非所有保障產品可在網上銷售，因此需要聘用代理人，以銷售涉及分紅等較複雜的保障產品，他仍維持去年提及、冀聘請300名代理人的目標。此外，公司現亦透過和100間經紀人公司合作，每間經紀人公司約有20至30名持牌的業務代表，協助銷售公司產品。

李滿能表示，疫情之下，代理人團隊發展步伐減慢，現正發展一隊小型內部銷售團隊。（黃寶瑩攝）

網上推美元儲蓄保 帶動其他產品銷情

傳統保險公司市場競爭劇烈，再加上虛擬保險公司陸續誕生，才開業一年的立橋人壽要如何突圍而出？李滿能斬釘截鐵說：「產品要有競爭力！」他承認公司品牌與「百年老店」知名度有一定距離，故推出的產品競爭力要夠強，或要具特色。

他舉例指公司現透過網上投保平台所銷售的5年美元儲蓄保障計劃，保費可一筆過預繳，或分兩年繳付，期滿保證回報分別為每年3.3厘、3.27厘年利率，該產品以投資優質債券為主，「我們從中賺的利潤是很低，因為始終新品牌，不能一開始行出去做生意就『我要賺錢』、『我要賺得好似人哋咁多』」，他明言現階段「情願賺少些，益客人多些」，也要先「打響招牌」，最終亦成功帶動該平台上另一款保障產品的銷情。

擬推住院入息保障

立橋人壽目前合共銷售8個產品。李滿能透露，公司踏入第二年，希望推出2款新產品，其中一款是住院保障，「受保人留一日院，保險公司賠每一日入息，設有保費回贈，當買了一定年期後，所繳交的保費一次過退回予受保人」，而另一款則是結合終身人壽及儲蓄成分的分紅產品。