【訪問】大華繼顯葉國邦：禁令影響可控　騰訊阿里估值處歷史均值

中美科技戰烽煙四起，美國封殺字節跳動及騰訊（0700）旗下微信後，美國總統特朗普考慮進一步禁制更多中國科技企業。大華繼顯（香港）策略師葉國邦表示，中國科網股的投資氣氛無可避免會受影響，大部分中國科企在美業務佔比少，未至於對這些企業有明顯的盈利影響，長線依然看好科技股。

葉國邦指出在5G時代，騰訊和阿里增長料仍持續，投資者可趁股價有合理回落後陸續部署。（區嘉俊攝）

騰訊禁令影響可控

騰訊是特朗普行政禁令的「受害者」，其於上周公布季度業績，次季收入按年升29%，非國際財務報告準則純利按年升28%，兩者都勝過市場預期。葉國邦指，較驚喜是金融科技收入佔比上升，毛利率提升4.9個百分點至28.9%，保持擴張勢頭，此外，社交廣告收入亦顯著增長27.2%，擺脫以往側重遊戲業務。

不過，騰訊業績後仍然面對市場沽壓，一方面因市場擔憂美國對微信的行政禁令，會波及騰訊的海外遊戲業務，另一方面為恒指季檢後，因指數比重要相應下調所致。葉國邦指，目前海外市場佔騰訊遊戲業務約一成，當中來自美國的收入約為2至3%，假如事態發展轉差，禁令擴闊到遊戲方面，影響依然可控，一旦市場恐慌性拋售，反是買入的機會。

葉國邦指騰訊和阿里增長料仍持續，投資者可趁股價有合理回落後陸續部署。（資料圖片）

估值方面，騰訊目前市盈率高達42倍，另一巨頭阿里巴巴（9988）則為32倍。他指，兩家公司的估值處於歷史平均值之上，但若論預測市盈率，仍然處於過去5年的均值水平，由於疫情期間，騰訊和阿里有一定競爭優勢，且業務穩定，中美等國際關係與其業務關連性不高，長遠將受惠5G時代來臨，具龍頭優勢的騰訊和阿里增長料仍持續，投資者可趁股價有合理回落後陸續部署。

葉國邦認為每個行業復甦步伐不一樣，因跨國旅遊信心難即時回復，對國際性業務較多以及旅遊相關的行業，仍持保守看法。（Reuters）

料新經濟股長線主導

問到成長股與價值股會否出現板塊輪動，他認為，新經濟股仍將長線主導，但隨新冠疫苗研發成功及出台，估值低殘的舊經濟股短期或有資金流入，捕捉已充分反映疫情影響的股票，但只是一個短期過程。

他又說，需留意每個行業復甦步伐不一樣，因跨國旅遊信心難即時回復，對國際性業務較多以及旅遊相關的行業，仍持保守看法。在疫情影響下，現時市場著眼於盈利能見度較高的行業板塊，尤其偏好資產負債表強，有充裕現金流的公司，「這類公司面對經濟困境，較有能力渡過」。