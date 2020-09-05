四大內銀半年少賺逾一成　減派息陰霾籠罩　專家薦3隻換馬心水

新冠肺炎疫情爆發下，四大內銀包括建設銀行（0939）、工商銀行（1398）、農業銀行（1288）、中國銀行（3988）上半年純利皆倒退約一成，主要受累撥備大增。富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾預料，內銀全年利潤跌幅介乎5%至15%之間，倘跌10%或以上，派息大有可能減少，甚至是停派息一年！

綜合四大內銀中期業績，上半年純利合共4,961.7億元﹙人民幣．下同﹚，按年跌逾一成。盈利錄得倒退，主要由累新冠肺炎疫情衝擊經濟、主動讓利、增提撥備上升等多重因素影響。其中，資產減值損失方面，按年升幅最勁的是中行，減值損失達664.84億元，按年飆97%，而減值損失金額最大的則是工行，規模達1,254.56億元，按年升26.5%。

不良貸款率方面，四大內銀截至今年6月底，相比去年底俱錄得增幅，幅度介乎3至7個基點不等，比率最高要數工行，達1.5%，最低則為中行，為1.42%。淨息差則俱錄得收窄，工行減15個基點，最新分別為1.98厘，而中行、農行、建行淨息差分別為1.82厘、1.98厘、1.99厘。

分析師料內銀「讓利」壓力 下半年相對輕

陳姝瑾表示，四大行純利錄得的跌幅符合預期，因國務院早前給出內銀1.5萬億元的「讓利」指標，監管機構8月公布行業數字，提前告訴整個銀行業中期會有約10%的利潤下降。她說今次監管機構強調「不良確認」，原因是內地過去兩季度受疫情影響，容許延遲付款、要求銀行多放貸款，今年上半年很多不良貸款在於零售版塊，很多信用卡客戶可能在疫情期間失去工作。

至於下半年會否持續「讓利」，陳認為，如果內地實體經濟在恢復中，如沒有出現大幅惡化，下半年的「讓利」壓力相對上半年較小，監管機構早前就「讓利」目標提過上半年已讓了8,000多億元，下半年可能就是餘下的6,000多億元。與此同時，亦要注意銀監會說過，銀行體系今年全年處置不良資產3.4萬億元，明年的處置力度會更大。在有關因素共同作用下，陳姝瑾相信不良資產的壓力還會持續一段時間，故對於今年內銀全年利潤預期，可能是處於下降5%至15%區間，當中以低於10%的概率大一些。

分析認為，若內地實體經濟沒有出現大幅惡化，內銀下半年「讓利」壓力相對較小。（中新社）

利潤倘跌逾一成 內銀恐減派息或不派息

散戶手持內銀股，收息是主因，陳表示，內銀全年利潤預期跌5%至15%區間下，派息可能會受到影響，「如果是跌10%或以上，派息很有可能減少，或者是停派一年」。停派原因在於國際情況不確性大，金融穩定性、銀行資本充足率對於中國而言非常重要，「若利潤跌逾10%，銀行仍維持20%至30%的派息比率，資本充足率會出現非常明顯的下降」。

淨息差方面，陳姝瑾相信內銀淨息差下降是大趨勢，只是降幅會相對此前比較減緩一些，「因為貸款市場報價利率（LPR）自4月後沒有再降，未來幾個月再降的概率較小」，而存款利率或會有1至2個基點下降，但難有大幅度下降，如此環境下，淨息差還會在收窄的狀況，但幅度不會大。

農行撥備前經營利潤按年增幅達6.1%。

內銀股 溫傑偏好招行

溫傑則表示，他會以撥備前經營利潤（PPoP）觀察內銀表現，因該指標最能反映到營運效率。以四大銀行半年業績計，PPoP增長最亮麗的是農行，增幅達6.1%，增長幅度較遜的是工行，增幅只有2.1%。

溫認為，中國經濟整體復甦相對緩慢，內銀下半年撥備情況較上半年或有所改善，但料下半年業績或不會見V形大幅反彈，加上今年內銀的營運具有挑戰性，純利按年錄倒退， 如減派息金額也是正常。但如果最終全年不派息，步滙控﹙0005﹚後塵的話，他相信對股價會造成很大衝擊。

內銀股收息一向是股民的心水收息股之一。眾多的內銀股中，溫傑反而睇好招商銀行（3968），他形容招行是在眾多內銀股中算是交到功課，因其業績較好，面對減派息的空間比其他內銀股細，加上招行股價跑贏其他內銀股，所以論總回報，招行較吸引。 受疫情影響，招行上半年加大撥備計提力度，信用減值損失404.43億元，按年增加22.32%，惟在營業收入上升7%下，上半年純利僅倒退1.63%至498億元。

溫傑建議，投資者可以考慮香港電訊、置富產業等股份。（受訪者提供）

專家推介香港電訊、置富產業

倘若「好息之徒」想選擇其他收息股，溫傑建議，投資者可以考慮香港電訊（6823）。他指該公司上半年業績穩建，息有5至6厘左右，最近宣派中期息每股0.301元，若投資者不博股價大升，香港電訊的回報是比部分內銀吸引。

溫又稱，若本港未來疫情緩和、限聚令放寬，資金或會再一次流入一些對香港經濟敏感度高的股份，屆時投資者可考慮高息的置富產業（0778），「因為疫情過後，商場的租金及人流亦會提高，加上置富產業旗下商場大多主打街坊場，所以收益亦會較穩定。」置富產業中期分派0.226港元，按年減少13%，以該股周五收報6.67元計，半年股息率也有3.39厘。