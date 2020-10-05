iBond 2020｜iBond以外三種收息選擇　有隻享3.5厘息兼具分拆概念

最新宣布發行的通脹掛鈎債券（iBond），最低保證息率達2厘，比以往發行的iBond更高，在目前環球超低息的環境下，有不俗的吸引力，不過，如果投資者想更進取，追求更高息的回報，市場又有甚麼選擇？

政府相隔4年再度發行iBond，目標發行金額100億元，視乎需求可增加至150億元，最低認購金額1萬元。新一輪iBond，俗稱「保底息」的最低息率保證上調至2厘，高於過往的1厘，年期3年，每半年派息1次。金管局形容iBond是為未來通脹買保險，形容「進可攻，退可守」。

選擇一、吼收息股 中海外股息率逾5厘

不過，如果投資者想更進取，股票市場也有不俗的收息選擇。第一上海首席策略師葉尚志表示，近期股價回落的內房股可以是選擇之一。由於內房板塊受政策面影響，股價波動，他推薦較穩陣的藍籌內房股，包括華潤置地（1109）和中海外（0688），負債比率沒其他內房高，符合最新「三條紅線」的中央監管指標。

目前，華潤置地股息率約3.45厘，中海外股息率則約5.28厘，均高於iBond的保證息率2厘，前者更具分拆概念，擬分拆物管業務—華潤萬象生活上市，有助釋放價值。不過，相比iBond這類極低風險投資，葉尚志也提醒「市場無話絕對穩陣」，兩隻內房即使有派息，亦不保證股價不會回調。

華潤置地（1109）是藍籌內房股，集團擬分拆物管業務上市，有望釋放價值。（中新社）

選擇二、押注恒指 盈富基金股息率近4厘

如果怕投資單一板塊和股票，會造成高風險，購買追蹤一籃子股票的ETF或更可取。追蹤恒指的盈富基金（2800）向來是港股市場最受歡迎的ETF，現價股息率3.78厘，高於iBond最低保證息率2厘。

截至周一，恒生指數收報23767點，較今年「疫情底」21139點僅高約2600點，最新市盈率約11倍，作為長線投資相對吸引。葉尚志亦說，盈富基金買入一籃子的藍籌股，比投資單一股票相對穩陣，上落幅度和風險不高。

選擇三、虛銀高息搶客

另外，香港虛擬銀行陸續開業，為了與傳統銀行競爭，不少虛銀都推出吸引的定存，或者活期存款利率，吸引客戶。

例如，天星銀行早前便推出優惠，9月7日起開戶的客戶，享有的年利率3.6厘港元活期存款利率優惠期，由原來至2021年6月10日止，延長至開戶日起12個月，令客戶可享有更長時間的利率保證。