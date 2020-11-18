新股IPO｜無緣螞蟻？　專家盤點五大搶眼新股　藍月亮熱炒味最濃

螞蟻集團（6688）上市失觸礁，新股市場似乎熱潮冷卻，但在這段「空檔期」，投資者可先作準備，研究一番即將上市的焦點新股，看看哪一隻最具投資潛力。

已遞表並通過上市聆訊的新股中，不乏焦點，例如中國恒大（3333）旗下、集資額或高達30億美元的恒大物業；京東（9618）分拆出來的京東健康；華潤置地（1109）分拆旗下的物管業務華潤萬象生活；內地洗衣液一哥、被譽為中國P&G的藍月亮。

至於尚未通過聆訊的焦點新股，也有睇頭，包括被視為抖音最大的競爭對手、估值高達500億美元的快手。

恒大物業 戰略投資者吸睛

由中國恒大分拆出來的恒大物業，其業務主要分為三條線，包括物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。其中，佔整體收入6成的物業管理服務，來自母公司的佔比高達98%，可謂「子憑母貴」。

另外，恒大物業的戰略投資者實力雄厚，當中包括恒大的友好、華人置業（0127）執董陳凱韻、「細劉」劉鑾鴻旗下的利福國際（1212）、股王騰訊（0700）、本地發展商新世界（017）。

京東健康 勝在已賺錢

京東集團分拆的京東健康，是中國最大的在線醫療健康平台及最大的在線零售藥房，除了零售藥房業務，京東健康亦有在線醫療健康服務。

值得注意的是，對比已上市的平安好醫生（1833）及阿里健康（241），京東健康即使活躍用戶數不及阿里健康，但它是唯一一家已盈利的公司。從2017年至2019年三個財年，京東健康淨利潤分別為2.09億元（人民幣，下同）、2.48億元和3.44億元。

華潤置地分拆出來華潤萬象生活，主要從事物業管理業務。（官方網頁）

華潤萬象生活 母企實力雄厚

華潤萬象生活亦是由上市公司華潤置地分拆出來，在中國管理502個住宅及其他物業項目，在管總建築面積為9750萬平方米。根據弗若斯特沙利文的資料，中國全業態物業管理及商業運營服務市場十大公司佔2019年市場總收入約15.3%，而華潤萬象生活排名第七，佔市場份額1.2%。

有別於恒大物業，華潤萬象生活客戶比較多元，包括括物業開發商、業主、業主委員會、住戶及租戶。截至今年6月底止半年，華潤集團及華潤置地所貢獻收入為36%。

藍月亮 有「中國P&G」之稱

藍月亮早在今年6月底提交上市申請，仍待港交所批准上市聆訊。有報道指，藍月亮早在國慶前已經進行非正式路演，與不少機構投資者會面，但由於市場反應及避開螞蟻集團同期上市等因素，結果目前仍有待觀看。

藍月亮成立於1992年，旗下擁有衣物清潔護理、個人清潔護理和家居清潔護理三大系列共73個品種的產品，有「中國P&G」之稱。於2017年至2019年，公司收益複合年增長率為11.9%，三大產品毛利率高達65%。

重要的是，亞洲最大的私募機構之一高瓴資本，早於2010年透過旗下HCM投資約4,500萬美元，並持有藍月亮10%股份。

快手 抖音最強對手

快手能夠被視為抖音最大的競爭對手，當然是短視頻直播平台的「獨角獸」。快手主營直播業務，過去直播業務的收入佔比高達八成以上，而今年上半年仍佔68.5%。另外，快手的線上營銷服務收入由2017年全年的3.9億元，大幅增至2019年的74億元。快手於2018年開始開展電商業務，根據艾瑞諮詢，截至今年6月底上半年，按商品交易總額計，快手為全球第二大直播電商平台。

快手今日上半年虧損高達680億元，但當中有612億元虧損為一次性的可轉換可贖回優先股公允值變動。扣除有關因素，實際只蝕63.5億元，去年同期Non-GAAP經調整利潤則為12.3億元。

另外，快手這隻「獨角獸」的前期投資者實力雄厚，當中包括騰訊、恒隆家族、雲鋒基金、淡馬錫、紅杉資本中國、百度。值得注意的是，「同股不同權」制度，分為A、B股，A股投票權是B股的十倍，當中A股部分由聯合創辦人宿華和程一笑各自持有。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，農夫山泉破頂，帶動內需股炒作氣氛，藍月亮可受惠。﹙資料圖片﹚

溫傑︰藍月亮最具炒作因素

光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，上述5隻新股之中，各自均未有定價之下，從業務、市場氣氛反映，藍月亮最具炒作因素。他認為，受惠農夫山泉（9633）近日強勢破頂，反映內需股有一定炒作空間，而藍月亮作為內地洗衣液一哥，亦可配合市場氣氛。

獨立股評人聶振邦亦認為，在盈利基礎下，5隻新股之中藍月亮盈利能力最「硬淨」，雖然藍月亮的產品並非甚麼先進技術，但正正是生活必需品，應付內地市場的剛性需求，上市後有望跟隨農夫山泉的升勢穩步上揚。

早前國家藥監局發出的徵詢意見稿，有可能限制藥品網絡銷售，反映互聯網醫療在短期內有政策風險。（AP）

聶振邦：快手似微盟 跟板塊炒居多

至於「獨角獸」快手的前景，聶振邦坦言要看市場憧憬有多大，始終非獨市生意，內地有不少直播平台，盈利增長空間或者不大。他形容快手上市後走勢或似微盟（2013），當一眾SaaS股炒上時便會跟隨炒高。

溫傑長遠看好快手及京東健康，其中京東健康已錄盈利，其盈利能力較同業阿里健康及平安好醫生更佳，是互聯網醫療的首選。不過，受累於早前國家藥監局發出的徵詢意見稿，有可能限制藥品網絡銷售，反映互聯網醫療在短期內有政策風險。

對於兩隻物管股，兩位專家均認為物管市場氣氛不佳，而且市場上選擇眾多，缺乏炒炸概念。