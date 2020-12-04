美元恐斷崖式暴瀉　港元跟住攬炒？　專家教路如何自保

近日美元指數跌穿91，創出2018年4月後的新低。港元與美元掛鉤，變相港元兌其他外幣資產亦相應貶值。在美元繼續走弱的預期下，港人應如何「自保」，避免與美元一起「搭沉船」？專家認為，若看淡美元未來走勢，憂慮拖累港元相應貶值，可考慮買入外幣，當中尤其看好紐元。

美國候任總統拜登（Joe Biden）日前正式提名美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen），擔任下一屆財政部長。向來被視為「鴿派」的耶倫，預期將會加大財政支出，大幅放水刺激經濟。與此同時，白宮採取更寬鬆的財政政策，或使美元未來持續走弱。

羅奇認為，由目前至明年底，美元兌其他主要貨幣的匯率將下跌35%。（資料圖片；盧翊銘攝）

羅奇再警告 美元恐跌35%

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）近日再次警吿，疫情或令美元崩潰，由目前至明年底，美元兌其他主要貨幣的匯率將下跌35%。

事實上，第二季美元顯著走弱，美匯指數最新已跌破91水平，創出逾兩年半新低，更從年內高位累挫逾一成。艾德證券期貨董事總經理陳健豪表示，美元早於今年3月見頂回落，4月、5月開始加速跌勢，主因是疫情影響之下，美國經濟無法保持高增長，聯儲局亦大手減息，減至現時近乎零息水平，令原本所具備的息差優勢頓失。

陳健豪認為，美元中長線會持續走弱，提及羅奇的「美元崩盤論」，他直指並非不可能，但笑言不會在一、兩年間發生，反而五年後有機會發生。

美國疫苗即將開始投入應用，或有助紓緩疫情，聯儲局的紓困措施規模或未如預期般大。（資料圖片）

疫苗出爐 聯儲局未必偏鴿？

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁則認為美元短期會維持弱勢，直至明年1月20日拜登上場之前。但對於美元中長線走弱，他則有所保留，因為拜登上場後，白宮有可能透過加稅改善政府稅收，減少赤字；另外，美國疫苗即將開始投入應用，疫情或有所改善，屆時美聯儲未必需要大規模放水。當美國通脹開始升溫，加上經濟活動復甦，不排除美聯儲提早加息，屆時美元亦會相應走強。

盧楚仁估計，美元短期有機會下試90的心理關口，但始終美元日線相對強弱指數（RSI）已經位處24的超賣水平，相信下行空間不大；若美元短線出現反彈，估計於91.7將遇阻力。

美元持續弱勢，或拖累港幣貶值。﹙資料圖片﹚

聯繫匯率下 港幣恐被拖累貶值

至於與美元掛鉤的港幣，雖然今年長時間處於強方兌換保證水平，但對比其他外幣，港元已經跟隨美元貶值不少。以人民幣匯價為例，港幣兌人民幣由今年5月底的高位0.925，跌至最新的0.843，累計跌幅達8.8%。

雖說目前環球旅遊活動幾乎完全停頓，港人兌換外幣的需求大減，港元貶值與否看似沒太大相干。但實際上，港元的購買力減少，進口成本增加，無可避免地推升香港基本物價水平。若手頭上只有港元資產，便難以抵禦美元下行帶來的貶值問題。陳健豪亦同意在香港「揸港紙」未必直接感受到貶值壓力，但入口貨品難免要捱貴價。

陳健豪指，現時可趁機吸納人民幣、歐元、澳元及紐元，其中紐元較適合短炒，澳元、歐元及人民幣則可以長揸，「就算唔去旅行，都可以賺價」。值得留意的是，現時全球處於低息環境，揸外幣無法收息，假如想同時達到收息效果，可以現時低價買入外幣現貨，幾年後息口回升時，再轉換成外幣定期存款。

盧楚仁認為，即使美元明年走強，紐元可跑贏美元，﹙資料圖片﹚

紐央行或趨向收緊 紐元料受惠升高

盧楚仁則看好人民幣、日圓、紐元，其中尤其看好紐元。他表示，即使美元明年走強，紐元可跑贏美元，主要因為紐西蘭央行已經表明「鴿到盡頭」，將會收緊財金政策，而且當地政府建議新西蘭央行在制定貨幣政策時考慮樓價因素，料再刺激紐元造好。他認為紐元兌美元0.6938可吸納；而在岸人民幣兌美元6.6684及日圓兌美元104.8可作考慮。

至於資產分佈方面，盧楚仁提出，假如投資者無意買入外地的股票和物業，單純持有外幣，則可分別持有50%外幣及50%港幣；如果要買入股票等資產，可將30%資金買入能受惠美元弱勢的股票；30%為外幣；而40%繼續持有港元。而陳健豪的配置相對分散，建議兩成外幣，四成股票、三成現金及一成債券。在外幣之中，則可持有人民幣及歐元各三成，澳元及紐元則各兩成。假如以港元出糧，則可預留三至六個月備用資金，其餘則可兌換外幣。