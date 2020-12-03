美元指數跌破91關口　本港民生經濟首當其衝

美國經濟因新冠疫情而仍然不穩，得依靠貨幣與財政寬鬆承托，令美元繼續走弱。美元在12月2日紐約匯市盤中跌破91關口，刷新2018年5月以來新低。市場一致看空美元，認為弱勢將基本持續至下年。由於聯繫匯率，美元弱勢定必引致港匯同陷弱勢，這估計將會對香港民生經濟做成不少壓力，政府必須趁早計劃應對。

雖然未來存在變數，但在當下經濟環境美元相當可能續下行。由於港元與美元掛鈎，美元匯率不單影響金融投機市場，更會波及到本港實體經濟與民生問題。香港幾乎沒有工業生產，大部分的日用品都依賴進口，而當中大部分地區都並非以美元為貨幣。按統計處《香港對外商品貿易》數據，本港進口來源地一直相當穩定，最主要為內地，今年首10年為止佔整體入口44.6%。其次分別為台灣的9.6%、新加坡的6.7%、韓國與日本分別5.7%，此後才到美國的4.1%。其中美元兌人民幣和新加坡元自今年3月高位起已貶值9%，而新台幣也近7.3%。

港元在國際購買力減弱快速，無可避免將會推升本港基本物價水平，尤其是食品與日用品等更會直接影響到本港民生水平。即使香港面對疫情所造成的經濟困境，但部分基礎消費仍然不減反增。例如今年以來綜合消費物價指數（CPI）雖然有所下降，但主要原因仍為租金、政府補貼等本地因素，然而涉及進口貨品的物價仍然的食品（不包括外出用膳）仍然錄得2至3%，以及雜項用品仍有1至2%的升幅。

政府統計處公布2020年10月的消費物價指數，當中食品（不包括外出用膳）上升3.2%、雜項物品上升1.5%。（資料圖片）

擴大社福安全網

經濟下行但物價爬升，是典型的惡性通脹情況。即使有些行業因為供求問題未能提升價格，但最終的損失仍會由企業負擔，變相仍然會打擊到經濟。對於正慢慢復甦的本港經濟而言，美元下行將是對整體經濟一個非常大的威脅。

美國可以以「印銀紙」加大政府支出去填補美元下跌的問題，直接令港元受拖累而貶值。有些人建議可以與美元脫鈎擺脫受到美元波幅的影響。這種講法有一定的道理，因應本地經濟及民生環境，金管局對檢討聯繫匯率制度應抱開放態度。不過港元與美元掛鈎的確為香港經濟帶來不少益處，是否果斷放棄聯繫匯率，背後還有更多討論與權衡，絕非短期之策。

除了改動聯繫匯率，政府仍有一系列實實在在的經濟改革可以改善問題。對於受到進口品物價最大影響的低下階層，政府應該擴大社福安全網，保障市民不會因為國際間不可抗的因素而要陷入困苦邊緣。尤其是最近失業率有爬升之勢，失業救濟等社福必須到位，長遠而言也對經濟起承托之用。另一方面，美元洪水湧入香港，對金融體系帶來很多機遇，今年本港的銀行體系結餘已自600多億暴增七倍以上，至本周結餘已達4,500多億。資金到港令股市與資本市場暢旺之餘，政府亦應多思考如何引導這些金融成果至實體經濟，而非只留資本市場。