專訪│菜鳥加大香港佈局　建全球跨境包裹中轉站

在中美貿易摩擦及新冠肺炎疫情肆虐下，本港貿易及物流業受到衝擊，但阿里巴巴（9988）旗下物流公司菜鳥網絡未來則計劃加大香港的佈局，除了會繼續擴展本地派送業務，也在香港興建智能物流中心。菜鳥香港營運負責人卓耀聰明言，即使中美關係緊張，在國際貿易上，香港仍保持着重要角色，已成為菜鳥物流供應鏈的重要一環，迎來龐大電商市場需求。

目前，菜鳥香港本地物流業務是與遞四方、中通和多寶合作，為市民提供天貓淘寶配送服務及物流自提服務。不過，其業務不止於此，香港分部是公司全球跨境包裹中轉站，兼具雙向物流功能，大量跨境電商B2C（企業對消費者）和B2B（企業對企業）的進出口物流通過香港履行。卓耀聰說，隨着業務增長，公司除了派遞由內地寄到香港的淘寶天貓包裹，亦會派送全球跨境包裹，如果內地用戶在跨境電商平台天貓國際、考拉海購及全球速賣通（AliExpress）等購買產品，當中東南亞國家的產品均需經過香港，再發送至內地。

菜鳥的香港智能物流中心若以最高設計容量全面投入運作，每年將為香港國際機場帶來額外約170萬公噸的航空貨運量。（受訪者提供圖片）

智能物流中心於2023年落成

菜鳥在2018年宣布，將會建設跨國智能物流骨幹網，在全球實現72小時必達，首批地點是杭州、吉隆玻、杜拜、莫斯科、列日五大城市。香港則是第六個物流超級樞紐（eHub）選址。公司通過領投的合資公司投資約120億元，在香港國際機場建設智能物流中心，該中心總樓面面積達38萬平方米，將採用自動化倉儲及溫度控制解決方案，預計將於2023年投入使用。

卓耀聰認為香港地理位置好，清關程序便利，若貨物經過香港，可快速搭通至不同區域，而香港國際機場過去多年更蟬聯全球最繁忙貨運空港，如在香港設立eHub，可助菜鳥提高跨境運輸效率，邁向全球72小時送達的目標，並降低中小企業跨境電商之運輸成本，增加他們的競爭力。

可協助打通物流業「全鏈路」

截至9月底，菜鳥物流服務收入為82.26億元人民幣，按年上升73%。卓耀聰坦言現時市場仍有一定物流需求，中國對進口產品需求更是節節上升，菜鳥期內也增加了不少新合作夥伴，「估計物流鏈路很快恢復。」加上宅經濟抬頭，有望加快電商市場發展步伐，他引述市場數據Statistica預測，香港電商市場交易額將在今年達到63億美元，在2024年，交易額將增至104億美元，每年平均增長率為13%。

菜鳥一直把粵港澳大灣區視作智能化試驗場，公司在2017年於廣東惠陽開設號稱中國最大的機械人倉庫；同年，菜鳥及遞四方在東莞沙田設立國際智慧物流園。卓耀聰說，華南區的貨物會運到香港eHub，通關後，通過陸路運輸及空運運輸送到世界各地，因此香港在菜鳥物流供應鏈內有着重要角色。

在他眼中，使用機械人、無人機及倉庫自動分揀機器，均可以提升運貨和揀貨的效率，惟更重要是打通物流業的「全鏈路」，包括清關程序和使用電子運單。

目前菜鳥已經打通了30個關口，用電子清關減省跨境貨物清關時間，並用人工智能分析不同運貨路線數據，再做智能路線管理：因應派送人員服務車輛大小、地點及價格，靈活分單，再設計合適的路線。

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《菜鳥加大香港佈局 建全球跨境包裹中轉站 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

244期《香港01》周報精選內容：