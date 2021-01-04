男士也貪靚！　必瘦站稱佔客路一成　CFO爆三大最受歡迎療程

不少人以為美容扮靚是女士的專利，但原來必瘦站（1830）有一成的客人是男士。必瘦站首席財務總監蘇顯龍接受《香港01》專訪時表示，公司自去年開始在內地及香港加大發展男士美容業務，以cross selling（交叉銷售）模式，讓女性客戶可以優惠價錢，與老公或男朋友一同做療程。當中最受歡迎的療程為：去暗瘡、去眼袋和收肚腩。

近年，男士美妝可能成為下一個新興的藍海，根據阿里巴巴旗下菜鳥物流發佈的數據顯示，去年雙11期間，男性進口彩妝商品備貨同比大幅增長超過3,000%。蘇顯龍說當男性愛美時，不會只滿足於塗抹遮瑕膏、防曬等產品，之後便會去做美容療程，例如：收毛孔、去斑、去眼袋等等，公司希望去捕捉到這股商機。而男性客戶的消費額是高於女性客戶，皆因男客人希望在同一美容院完成所有療程，但女客人就會在不同公司做不同的療程，「打針、做機、脫毛都是不同公司」。

香港男士美容「未成氣候」

他續道目前內地男士做美容療程已變得十分普遍，在街上也會有男人搽唇膏，惟香港市場仍是「未成氣候」。被問及會否做美容療程，以作為公司的「生招牌」，他笑稱自己太忙未有時間做療程，但公司內部研發時會找員工試用。

現時市面上有不少家用美容儀器，如Panasonic、Hitachi、yamen等品牌，或會對美容行業構成競爭。蘇顯龍說這些家用美容儀器可以「做大市場塊餅」，吸引更多潛在客戶認識到美容儀器的功效，「可以培養到（消費者的）興趣，當你認識到美麗是可以帶來快樂時，你會慢慢追求更高層次的美麗，之後便會光顧美容中心。」