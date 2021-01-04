專訪｜必瘦站對市道樂觀　CFO︰女士投資自己　等於男人買樓炒股

自從新冠肺炎疫情爆發後，本港美容院已被逼停業三次，業界痛失年尾旺季生意之餘，一眾「貪靚」人士亦無法到場「扮靚靚」。不過，必瘦站（1830）卻無懼疫情仍看好行業前景，皆因愛美乃人的天性。

公司首席財務總監蘇顯龍認為隨着疫苗逐漸應市，加上香港人的防護意識高，估計第四波疫情未來將會逐漸緩和，人們屆時便會更熱衷於消費購物，「市民是『餓過龍』，所以會有報復式消費！」他相信最快2021年年中市道將會回復到疫情前水平，故公司對未來市道抱持樂觀、正面態度，更趁停業期間，加強員工培訓及重新裝修門面；並發展專科痛症醫療業務，以及積極拓展海外業務。

根據必瘦站官網資料，現時公司在本港擁有8間分店。（受訪者提供圖片）

必瘦站成立於2003年，現時主要提供纖體服務及非入侵性醫學美容服務，公司近九成客戶是女性，客戶年齡層約30至60歲。在疫情肆虐下，市民日日戴口罩，再者美容院有數段日子需要停業，拖累必瘦站中期純利按年跌44%至1.36億元；收入也減少28%至5.1億元。

蘇顯龍說去年香港業務有40%時間是處於停業狀態，令公司生意受到影響，但這段期間損失的營業額會在重開後馬上恢復，例如公司在10月重開後，當月整體銷售合同表現按年增長31%，而11月首11天「雙十一購物節」的整體銷售合同表現（包括套票銷售）更是按年上升44.2%。他解釋，由於客人減少外出及無法外遊，累積了一定的購買力，他們花錢亦會比較「爽手」。「簡單來說，去年有12個月，真正做生意的可能只有9個月，但9個月內可以做回12個月的生意額！」

員工「賣假」予公司 冀將佣金「變現」

把全年生意集中於9個月內，不怕客人購買產品後，預約不到療程嗎？蘇顯龍解釋必瘦站的分店面積較大，有充足的房間讓客人預約療程，例如：銅鑼灣旗艦店面積有2萬多呎、朗豪坊旗艦店則超過5萬多呎。同時，為了保障客人，職員需在客人做完療程後，才可獲得佣金，而坊間普遍做法是客人購物後，銷售之員工便可以馬上獲得佣金。因此，在美容院重開後，員工紛紛盡快完成積存的工作，甚至把自己的假期賣給公司，以獲得更多佣金。

與此同時，公司將在下半財年開設3間痛症專科治療中心，分別是銅鑼灣、旺角及元朗，擴闊領域。必瘦站主席歐陽江醫生引述世界衛生組織的數據指，本港有100多萬成年人患有痛症，大概5個人便有1個人有腰背痛，而本地美容市場的規模大概是60至80多萬人，競爭較為激烈，故痛症專科治療市場潛力龐大，加上現有的市場參與者為獨立的物理治療師、醫生等，他們主要用手法來做療程，但公司可以美國醫療級儀器作為輔助，提高療程的效果。「一台儀器售價為數十萬至過百萬元，入場門檻較高，並非物理治療師可以負擔得起。」他希望未來公司有80%生意是來自醫療美容業務；20%是來自痛症專科業務。

蘇顯龍相信全球經濟未來將會慢慢恢復，故認為現在是合適時機擴充業務。（鄭子峰攝）

目標3個財年 收入「翻一翻」

守好本地市場後，下一步就是進攻海外。眼見全球多地的商舖租金回落，蘇顯龍稱公司將會加大力度拓展海外業務，進軍美國、倫敦、新加坡、印尼等地，希望在三個財年內（即2020、2021和2022財年），把2019財年的總收入「翻一翻」，而香港、中國及海外業務將會各佔總收入的三分之一。他說公司在揀選海外市場時，傾向會進入沒有競爭者的國家，例如越南、印尼、泰國等，當地是沒有美容公司提供無創醫療美容；另外，富有的國家也是公司的目標市場，皆因不少人都不想冒太大風險整容，而公司的無創醫療美容服務沒有永久效果，客人要「定期修葺」，「注射Botox、填充劑，大概半年至9個月便要修整，整容是一次性，也會有失敗個案，有95%的人是很想變漂亮，但又沒有勇氣去整容，這些就是我們的商機！」

歐陽江補充道，現在各地鋪租處於低位，而且失業率高企，招聘人手更加容易，公司手頭上有9億元現金，有一定資源配合，故認為現時是合適的擴充時機。隨著英美等地的人們開始接種疫苗，醫學界估計今年年中前，全球有三分之一人口將會完成接種，惟要到2022年前，全球才可以有三分之二人口接種，屆時便能達到群體免疫。因此，他有信心環球經濟將會慢慢恢復，若然待經濟復甦後，再去擴充海外業務，就會錯失良機。蘇顯龍稱：「女性投資在自己的臉上，是跟男士投資股票及買樓一樣，都是一種投資，女性均不希望接受自己年紀大後，變得不漂亮的事實，所以這是永恆的市場。」此外，公司也在尋找收購及合併之機遇，傾向收購同類業務的公司，並需符合必瘦站品牌的理念。