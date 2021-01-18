菲林相時代已逝　快圖美續提供沖曬服務︰讓人留住美好瞬間一刻

近年智慧手機的功能愈來愈先進，拍攝效果甚至媲美相機等級，不少人都把相機「打入冷宮」，轉為使用便攜的手機拍照。因應人們的拍攝習慣改變，作為全港擁有最多實體店的沖曬公司—快圖美也要積極求變，除了繼續做好沖曬服務外，公司近年開拓了文書處理服務及定製個人化產品服務，致力把產品線變得更多元化。

快圖美的母企是中港照相器材集團（1123），該公司為富士攝影器材港澳經銷商，快圖美董事總經理孫道熙接受《香港01》專訪時表示，集團主張只要有富士菲林，便會一直售賣菲林，只要有菲林，公司就會提供沖曬服務。近年年輕人逐漸開始拍攝短片分享生活點滴，他認為這是難以改變的趨勢，「我哋唔可以逼市民重新影相，反而係諗點樣鼓勵啲人用相『留住美好的瞬間』。」

快圖美現有54間分店，公司有50多%的收入來自沖印業務。（快圖美FB專頁圖片）

快圖美成立於1982年，高峰期曾擁有99間店舖，現時店舖數目為54間。公司目前主要提供照片沖印服務、數碼影像服務、拍攝證件相服務、文書處理服務、訂製相簿、相架及其他個人化產品。此外，公司也有發展B2B業務，包括為企業提供職員證拍攝服務、年報照片拍攝；為學校拍攝畢業禮照片、班相、製作校刊；與婚攝公司合作，提供現場拍攝及沖曬服務等。另外，公司也與迪士尼樂園合作，成為園區內拍攝及印相伙伴。現時公司有80%生意額是來自B2C業務，B2B業務則約佔公司20%生意額。

最冀吸年輕客

孫道熙覺得沖曬行業是由回憶構成的行業，每一張照片都紀錄了人們過去的珍貴時刻。可是，現在年輕一代只需用手機拍攝、儲存和傳送照片，不太需要沖曬照片，公司客戶年齡層恐有「斷層」危機，但沖曬行業「仲有得做」，皆因年長的一輩仍會繼續沖曬照片，已婚人士則會使用照片來紀錄子女的成長。「年長嘅人會曬多啲相，年輕人就只會揀選1至2張相黎曬，我哋可以幫客人沖曬高清攝影作品，用相框裝起錶到牆上面，可以用黎裝飾屋企或者辦公室。」公司今年將會與更多年青品牌推出聯乘產品，又計劃與本地電視台的真人秀節目參加者合作，宣傳推廣產品，冀吸引更多年輕人用照片來留念。

快圖美可以為客人沖刷4K高清攝影作品，用來點綴家居。（李澤彤攝）

為了擴闊收入來源，快圖美設有文書處理服務，協助市民影印文件。孫道熙說近年許多文具店不再提供文件影印服務，公司看到有發展空間，於是推出這個服務。因公司具有一定規模，印刷成本也較低，收費較為相宜，更有提供學生優惠，相信較有吸引力。「響學校要印一張彩色影印可能收3至4蚊，我哋會平1蚊左右。」加上公司的分店遍佈全港18區，可以為顧客提供便捷的影印服務。而個人化產品服務則是另一重點，公司會為客戶特別訂製杯子、鎖匙扣、水杯、水壺，襟章、相機等產品，用作企業禮物或者是OEM（代工生產）商品。他透露公司有50多%的收入是來自沖曬業務，文書處理服務及個人化服務則分別佔20%及10至15%。

孫道熙透露在疫情期間，照片禮物的銷售較好，市民都希望自製富有紀念價值的禮品。（李澤彤攝）

雙管齊下節流渡難關

新冠肺炎疫情肆虐接近一年，重挫各行各業生意，快圖美生意也有受到疫情衝擊。孫道熙坦言疫情之下，人們不能旅遊，令公司證件相拍攝服務幾近停滯，客戶沖曬照片的數量也大為減少，加上學校停課、不少婚宴活動延期、迪士尼樂園部分日子也要停業，「好難做到生意，暫時我哋都捱得比較辛苦，幸運地有政府（保就業）資助！」為了控制支出，在去年疫情初期，公司員工曾經每月最多要放4天無薪假，管理層也要減薪20%，惟現已回復正常。

港府計劃下月開展疫苗接種計劃，孫道熙相信疫苗推出後，市道將可慢慢恢復，但最快要待明年方可恢復至疫情前水平。在淡市之下，公司會盡量推出更多優惠吸客。他嘆道：「香港人心態係有優惠先會想買嘢，冇優惠就等到有優惠先買，但我哋產品都係來自日本，就算做優惠都唔會做到好低價錢。」未來公司將會投放更多資源發展B2B業務，如：生日會、活動、婚禮相片拍攝服務，並會努力研發多元化的個人化產品，及加大發展網上業務，他指如網上業務進展理想，不排除會再縮減店舖數量，公司正考慮明年於較大的門店開設小型拍片工作坊，每堂收費料為400多至500元。