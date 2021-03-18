B站上市｜型格網紅B站拍片　用廣東話反成賣點　親解官方吸金大法

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-18 09:52

「B站」嗶哩嗶哩（9626，BILI）第二上市正式招股，被籲為「中國版Youtube」的Ｂ站，同時養活了不少網紅。居於香港，有3年「UP主」經驗的陳美瑩，透露來自B站的廣告生意，加上自己經營的淘寶服裝店，目前已為她帶來平均每月6位數字人民幣的收入。對於B站來港上市，她說當初加入這平台已揚言要買這股，直指B站來港上市，她「一定投資」，還親解該平台吸金方法。

B站面向內地 廣東話成另類吸引力

陳美瑩（頻道：Withmeiying）三年前開始在B站當「UP主」，即影片創作者，初期她的影片以時尚為主，後來轉變為更多拍Vlog紀錄生活。現在，頻道最新已有近37萬名粉絲追蹤，主要觀眾為16至25歲和25至40歲的女仕，兩年齡群各佔25%。

她月前接受訪問時表示，選擇B站平台是希望面向內地14億人市場，雖然大部分影片以廣東話拍攝，但認為對內地觀眾是另一種吸引力，「受90年代香港電影業、歌手影響，廣東話可以吸引更多人關注，好多直情聽唔明，都想用字幕聽講廣東話。內地觀眾好奇香港的一切，就算食魚蛋燒賣，佢哋都會想睇」。加上，愈來愈多人加入這市場，女「UP主」幾近飽和，廣東話反可成自己的個人賣點。

B站主頁。（網絡截圖）

經營自己生意 月入六位數

選擇走入網紅經濟，全因不喜歡做「打工仔女」，隨事業上軌道，她透露現時平均月入達10多萬人民幣，約一半來自在B站替品牌宣傳的廣告收入，另外一半來自她的淘寶女裝店，她亦巧妙利用B站把觀眾導流去淘寶店，希望增加生意收入。她又指，疫情對其廣告收入沒有影響，直指「Online真係唔會死，我覺得直情有上升趨勢」。

「UP主」憑廣告賺錢，B站也會得益。陳美瑩說官方會抽成20%，她的解決方法是，如果接拍一個1萬元的品牌商廣告，便會抬價至1.2萬元，變相由該品牌負責分成給B站的2千元。

B站還有其他「吸金」方法，她說由於現在太多「UP主」拍片，大家都想在首頁顯示，故B站提供付費置頂的功能。此外，B站還新增電商業務，現時共有幾千款產品，以分佣形式與「UP主」合作，「例如我見到包紙巾想幫佢賣，B站便會寄紙巾比我，我在影片提及時，條片會有舊嘢彈出來」，但她直言這相當麻煩和瑣碎，業務亦讓人感覺無統籌，「目前我所識嘅UP主無人會咁做，廢廢哋」。

B站 VS YouTube

B站的影片，陳美瑩也會上載去YouTube，對比兩個平台，她說全職和較紅的YouTuber的確可以單靠點擊率賺錢，分成較B站更多，此外，兩個平台的算法（Algorithm）亦不相同，「幾有用的片，在B站幾個星期後便會沉底」。

「這三年從B站得到的分成只有大約8,000元，少到我無去計，收入主要靠廣告。」但她舉例，兩年前上載YouTube的一條台灣旅遊片段，累積約20萬人觀看數字，至今觀看量仍然持續增長，累計已分成約3,000元。

然而，由於定位問題，她指大部分片段在YouTube都「爆唔起」，「得台灣旅遊片爆起，而觀眾訂閱之後，都係想睇返旅遊同美食影片，見到服飾同化妝片，就會覺得唔係訂閱呢樣嘢㗎喎」，因此，其內容主要仍是在B站發布。

「一定投資B站！」

得知B站會來港第二上市，張美瑩隨即興奮地說，「啱啱加入B站，嗰時做咗半年，我就話一定要買呢隻股票，但唔知美股點買，依家美國都升咗好多啦，但返嚟香港上市我一定買！」

她又指，見證B站由動漫起家，擊倒另一動漫平台A站（Acfun），及後因影片彈幕設計已紅起來，而由於內地沒有VPN是不能觀看YouTube，成為B站的最大優勢，「全中國都逼住睇」，故至今仍非常看好B站發展，相信未來仍有很大的空間。

至於會否擔心其他競爭平台的挑戰，例如騰訊視頻、愛奇藝，她說這兩個平台定位是內地電視劇、網絡劇集為主，「我爸媽未會睇囉」，但B站是一個富有創造性的平台，正正等同大家形容的「中國版YouTube」，加上影片長度與抖音和快手不同，故認為很難被其他平台取代。