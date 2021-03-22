專訪｜企業踏入「換機潮」　聯想推月費計劃迎商業客升級商機

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-22 08:43

受惠於在家工作及在家娛樂風潮，人們對電子產品及電腦需求上升，帶動聯想集團（0992）第三季財季業績造好，截至去年12月底止，純利按年升53%至3.95億美元。可是，隨著疫情回穩，未來這股趨勢是否可以延續？

聯想香港及澳門區總經理何一凡接受《香港01》專訪時表示，現時環球各國的疫情情況不一，惟公司各個市場的業務均有增長，即使中國疫情緩和，「Business as usual」（生活回復正常）也有帶動銷售增長，而歐美地區仍受疫情影響，故有在家工作及學習的需求。未來集團會繼續利用科技去協助企業做數碼轉型，推出更多新應用模式及場景，捕捉智慧教育、數碼零售和居家辦公所帶來的商機。

何一凡覺得企業數碼轉型的大方向不會改變，未來因疫情衍生的新需求將會持續。（Facebook專頁圖片）

新冠肺炎疫情下，宅經濟抬頭，居家辦公、學習和娛樂的需求上升，令聯想的個人電腦和智能設備銷情暢旺。何一凡說過去一年，在家辦公或在家上學已成為不少人新的生活模式，以往市民可能會與家人一起輪流使用電腦，現在則會多配置2至3部電腦，讓家庭成員各自有一部電腦，個別歐美地區用戶更會額外配置2至3個電腦顯示屏，讓自己工作時更為方便。

此外，疫情時適逢Windows 7 系統生命周期完結，很多人更換配備Windows 10系統的電腦，因此，集團過去三季表現強勁，營收及盈利都有錄得較大增幅。她預期未來在家工作、學習和娛樂的需求仍會繼續，惟Windows 7「移民潮」 所推動的需求，其後有機會略為回落，「公司對未來市道感到審慎樂觀，期望全年銷售額可以再創歷史新高！」

增月費支付方式 吸引企業更換電子設備

除了售賣硬件外，向企業提供服務及解決方案也是集團未來的重點，集團將在4月開始組建全新的「方案服務業務集團」，讓企業可以「外判」IT（資訊科技）服務予集團，包括是：設備服務、維修保養、遙距支援服務、資料備份和加密、智能解決方案、附加增值服務等。

何一凡坦言大部分企業過往不太留意電腦的轉換周期，甚至曾有客人形容「聯想啲機可以用到老，啲機用成十年」，然而疫情使企業意識到IT是捕捉新商業模式機遇的武器，亦有助提升生產力，故有些客戶的公司是增加了IT預算，希望逐步更新硬件及推動雲轉型，「若果把部分IT服務外包給專業團隊，舊有的IT部門可以專注發展網上業務和智能轉型。」

集團將在4月1日起，組建一個全新的「方案服務業務集團」，希望成為實現公司轉型的核心驅動力。（網頁截圖）

同時，有見企業若一次過更換電子設備，需要花費龐大開支，集團也推出託管式服務，讓企業揀選使用月費形式，還是「一炮過」全數支付設備、軟件或服務費用。何一凡認為月費支付模式可以使客戶財務上更為靈活，故吸引了不少客戶選用，未來公司會繼續在設備及服務模式上推陳出新，冀在工作及學習的新常態下，向客人提供更好的服務體驗。

聯想在去年發布了全球第一款可摺疊的PC「ThinkPad X1 Fold」。（張浩維攝）

廣闊產品線助保持龍頭地位

現時，集團為個人計算機（PC）市場龍頭，隨着平板電腦愈來愈普及，未來PC可能會慢慢被淘汰。惟何一凡卻抱有相反看法，覺得PC「不會死」，皆因不同類型的機種可以迎合客戶不同的需求，如用作上網、出席視像會議、讓小孩子畫畫等基本用途，平板電腦已經夠用，但若是辦公、圖像設計及處理、玩遊戲時，電腦設備需要處理大量資料、以及具有較高的運算速度，這便要用到專業高階的PC，公司希望向客戶提供不同價位、各式各樣產品。她續道集團在去年發布了全球第一款可摺疊的PC「ThinkPad X1 Fold」，該產品是把手機、平板電腦及筆記本電腦「三合一」，讓用戶出勤時更加方便。集團未來會繼續研發更多新功能及新產品，提供廣闊產品線，藉此提升品牌形象及保持龍頭地位。

近月全球出現晶片短缺潮，三星更警告新一代旗艦手機Galaxy Note系列恐怕未能如期在今年下半年推出。聯想集團曾預期全球晶片短缺現象將在今年上半年持續，並以囤積庫存等作為應對措施。何一凡說現在的確有看到個別晶片組件有供不應求的情況，若果業內出現價格戰來爭奪晶片，導致晶片價格升至若干水平，產品或會加價。「好難完全負擔哂（成本上升），都有少少加價壓力，希望供應鍊盡快改善返，可以控制好成本。」

隨著疫苗開始廣泛接種，環球經濟有望得以恢復。何一凡稱有見疫苗逐漸普及，相信各地最快可在下半年開關，人員間的往來得以回復正常，若果疫情受控，疫苗接種計劃一切順利，相信全球經濟其後可以復甦。同時，作為在全球180個國家及地區擁有業務的全球企業，集團將會持續監察及留意周邊地區的政治環境和局勢發展。