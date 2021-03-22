專訪｜5G時代降臨　聯想擬推中低價產品降入場門檻

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-22 08:45

各大科技巨頭早年已開始備戰5G市場，推出5G的手機、手提電腦及電腦，不過縱然現有設備能夠支援5G技術，惟5G服務仍然難以普及，究竟要達至大規模應用，需要借助甚麼「東風」？

聯想集團（0992）早已為迎接5G元年而密密佈局：集團在2018年便推出了全球首款商用5G手機，其後更分別推出5G手提電腦及5G電腦。

聯想香港及澳門區總經理何一凡表示集團未來將會圍繞著5G主題推出一系列產品，繼去年10月夥拍CSL發售motorola razr 5G手機後，未來會推出更多中間及中低價位的產品，希望降低5G手機的入場門檻，增加5G應用率。「3,000至4,000元是合理範圍，但2,000至3,000元短期內價格都未必落得咁快！」她續指集團未來會與更多電訊供應商合作，冀向消費者提供不同的選擇，以催化消費者對5G手機的需求。

何一凡指公司希望提供不同價位及類型的產品給客戶，未來將不斷推出新產品，及擴寬產品線。（張浩維攝）

應用場景增多助5G普及

除了價格外，另一個影響5G普及程度的因素是應用場景。何一凡稱5G的速度與4G有明顯分別，雖然速度快了，但若要真正達到大規模應用，需要有多元化應用場景，比方說視像會議技術也是一早就有，但因為疫情的關係，人們便會使用視像會議與客戶和同事開會，導致Zoom和Microsoft Team用戶暴增。「一開始要有完善嘅application（應用），加上user scanario（用戶場景），先可以觸發到5G換代潮。」

她續道目前5G訊號接收情況及速度未必非常穩定，但這個問題在4G服務中也有出現，在人多的地方，上網速度便會下降，隨著未來港府興建更多基站，將有助提升5G服務的穩定性。加上啟德體育園將在2023年落成，到時如利用5G同時直播不同的體育及娛樂盛事，「可能大家會覺得5G先夠用，唔係嘅話好難同時睇8個頻道，呢啲應用模式及場景先可以令啲人覺得5G好正！」

疫情加快了數碼轉型浪潮，何一凡指未來公司將會設有「端（智能物聯設備的終端）、邊（邊緣計算）、雲（雲計算）、網（5G網絡）、智（行業智能解決方案）」5大投資重點，把服務分成不同層次，希望以集團的經驗及技術協助不同行業轉型。