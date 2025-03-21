冒險樂園｜店舖數5年翻近倍　創辦人揭擴張絕招　親回掟彩虹爭議

本港經濟前景低迷，「執笠」消息不絕於耳，不過在消費寒潮之下，有一個非必需消費的娛樂連鎖店卻逆市擴充，它就是美國冒險樂園（簡稱：冒險樂園）。冒險樂園成立逾30年，由最初深耕新界上水，到現在單是銅鑼灣已有3間門店，店舖數目更由2019年本港經濟轉勢時約30間，擴至現時全港分店59間。



其經典遊戲「掟彩虹」更是很多香港人的童年回憶，不少Fans更為此練成獨門秘笈。但秘笈並非家家有，冒險樂園剛好有一本生存秘笈。《香港01》請來冒險樂園創辦人之一、副主席兼董事總經理陳國富，揭開冒險樂園逆市擴張之謎，原來隔空「偷師」麥當勞！



核電工程師出身的陳國富，90年代從美國回流香港，開設冒險樂園。（梁鵬威攝）

在1994年創辦的冒險樂園，至今已超過30年，外形卻並不「過時」，相反光彩奪目的裝修風格，總會吸引一家大小入場。冒險樂園創辦人之一、副主席兼董事總經理陳國富，90年代曾在美國任職核電工程師，理科出身的他似乎很喜歡做研究，陳國富還向記者上了一堂「顔色學」。他表示，發現動物是很喜歡「光猛」（光鮮充足）的地方，而黃色較紅色更加吸引人，所以採用黃色作為招牌主調。

吸引人眼球的，就不單止是招牌顏色，90年代，本港三大室內遊樂場「鼎立」，歡樂天地、繽紛樂園及美國冒險樂園，留下來的只有冒險樂園。原因之一，陳國富指，當年對手的遊戲獎品未及自家，「可能佢哋覺得顧客已經嚟玩，就唔需要準備啲精品，『 反正我俾咩你都要㗎啦』，甚至在獎品上印著遊樂場名字，認為可以宣傳自己品牌。」

「但我反過嚟，認為個獎品先係顧客嚟玩嘅誘因！」陳國富續指，冒險樂園是第一個引入迪士尼精品的室內遊樂場，「而家大家都習以為常，但30年前係破天荒！」

冒險樂園的經典遊戲「掟彩虹」是很多香港人的童年回憶。（梁鵬威攝）

回應「掟彩虹」上癮爭議 笑稱獎品非勞力士

「掟彩虹」也是一款可以贏得獎品的經典遊戲，只要用園內的遊戲幣扔中指定顏色並且不「擲界」，即屬「中獎」。遊戲玩法並不複雜，陳國富笑稱：「呢個遊戲最早係『荔園』銀仔掟階磚，點解咁憨居嘅遊戲可以玩咗咁多年，都仲咁受歡迎？其實好簡單，大家平時返工返學，已經好攰，嚟到就開心咁玩，唔好再玩啲考IQ遊戲。」

雖然玩法簡單，「掟彩虹」卻不時引發中獎爭議。陳國富指，冒險樂園送出獎品的比例是很高的，「因為佢一個代幣大約一蚊左右，我哋高價獎品超過100蚊，如果你掟200次，中一個嘅話，都有五成，你睇啲人成日掟，（我諗）應該都有中過。」

不過，在「Just For Fun」和獎品的吸引下，「掟彩虹」亦會被質疑是否令人「上癮」，陳國富笑指：「我哋會做返個平衡，如果掟彩虹可以中勞力士，可能就會有人掟足一年！」

陳國富稱，現在每個區平均有3間冒險樂園，店舖數目可能是近十年來的高峰。（梁鵬威攝）

受麥當勞啟發 秉承「Location」宗旨

雖然「掟彩虹」沒有勞力士，但卻令不少香港人獲得了快樂，冒險樂園立足香港30年，雖然並非賣柴米油鹽等必需品，但它也將「娛樂」變成了另類必需品。

為將「娛樂」擴散，店舖選址是關鍵，陳國富指，自己曾看了很多案例，當中有一篇文章提及麥當勞，「佢有句話對我呢幾十年都好有啟發，就係『Location！ Location！Location』（地點）！」麥當勞這麼強大的企業，也要注重店舖選址，因此相信冒險樂園有好的舖位，營業額也會更好。

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事實上，「Location」一直都是開店的「硬道理」，但學問不少。最初，冒險樂園是在上水發跡，「當時嘅龍頭歡樂天地係新界唔強，我哋就專門開係新界，到第8間先出城，慢慢農村包圍城市。」之後，陳國富逐步將冒險樂園帶進人流密集、地段良好的商場。如今，冒險樂園已成為本港室內娛樂場所名副其實的龍頭，分店遍佈港九新界的大型或民生商場。

現時冒險樂園門店由2019年約30間，擴至現時全港分店59間。陳國富慨歎，每個區平均有3間，目前的店舖數目可能是近十年來的高峰，「如果你唔係市場Leader（領袖），時勢嚟到，都都輪唔到你！」的確，冒險樂園能逆市擴張，其市場地位是關鍵。

陳國富稱，作為香港人不想見到香港越來越差，希望能提供一個值得港人留在本地玩樂的原因。（梁鵬威攝）

「今次真係危」！ 望提供留港消費原因

有趣的是，傳統「遊客區」、以租金貴見稱的起銅鑼灣，冒險樂園竟有3間門店，分別位於時代廣場、利舞臺及金百利，「傳統上呢啲（大型商場）係好難租到，但而家空置率上升，我哋適逢其會，再加上係室內遊樂場專家，業主會第一時間諗到我哋！」同時冒險樂園每間店舖會採取不同類型的裝修風格和主題，務求為客人帶來更多的新鮮感。

不過，港人北上消費持續，對冒險樂園生意也有一定的影響，陳國富坦言，本港消費市道充滿危機，今年開店步伐會較謹慎，「而家個trend一啲都唔好，教科書話有危就有機，但其實危就死咗啦，今次真係危！」話雖如此，他亦指，作為香港人不想見到香港越來越差，希望能提供一個值得港人留在本地玩樂的原因。