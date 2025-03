冒險樂園｜創辦人核電工程師出身　開麵包舖駐足羅湖最旺商場20年

俗話說「時勢造英雄」,但英雄也可捕捉「時勢」。核電工程師出身、美國冒險樂園(簡稱:冒險樂園)創辦人之一陳國富,他在港打下室內遊樂園王國,陪伴著港人30年,令「娛樂」成為另類必需品。



但不為人知的是,他同時掌舵Hey Yo!喜乳酪及BreadTalk麵包新語(深圳及廣州)等品牌,從香港起家到拓展大灣區,見證了兩地消費市道的興衰更迭。陳國富接受《香港01》專訪時直言「內捲」狀況慘烈,要靠「末位淘汰」等管理哲學,在激烈競爭中穩佔一席之地。 至於香港消費市道,他不諱言︰「今次真係危!」



核電工程師出身、冒險樂園創辦人之一陳國富,從香港起家到拓展大灣區,見證了兩地消費市道的興衰更迭。(梁鵬威攝)

「30年前睇到報告話香港小朋友唔鍾意做運動,膽固醇含量世界第二高。」與此同時,受到美國一些遊樂園的啟發,當時在美國任職核電工程師的陳國富,便「膽粗粗」帶妻兒從美回流,與哥哥陳國華在港創立冒險樂園。時至今日當本港大部份室內遊樂場「game over」,但冒險樂園仍舊屹立,坐擁59間門店,成為全港最大規模的室內遊樂場,單是銅鑼灣已有3間分店。

冒險樂園坐擁59間門店,成為全港最大規模的室內遊樂場。(梁鵬威攝)

開第一間麵包舖 駐足羅湖區最旺商場20年

有生意頭腦的陳國富,又怎會止步於此,他在香港站穩腳根後,便馬不停蹄再下一城,2000年代初,當香港餐飲業仍以茶餐廳為主導時,陳國富已將目光投向內地市場。「2005年,我覺得香港發展開始冇大陸咁快,所以(去深圳)食頭啖湯!個陣萬象城都未興起,我就係深圳金光華商場開咗第一間BreadTalk!」他回憶道。

相信有北上玩樂的港人,對金光華商場並不陌生,它接近羅湖關口,人流密集,說它是該區最旺商場都不為過。餐飲競爭尤為激烈,陳國富稱:「我哋係金光華開咗20年,裡面有好多餐飲,呢一層Come and go(來來去去),最後全部淘汰,我哋係個度唯一一間生存咗20年嘅品牌。」

陳國富在深圳羅湖區商場開設了第一間麵包舖BreadTalk。(黃文琪攝)

憑藉對市場趨勢的敏銳嗅覺,他迅速在深圳、廣州等地擴張,如今BreadTalk、Hey Yo!等品牌已有超過90間,成為勇赴大灣區的早期開荒者。

內捲狀況慘烈 循「末位淘汰」管理哲學

不過,今時不同往日,談及內地市場的變化,陳國富直言「慘烈」,「內地餐飲真係好捲(意指白熱化的競爭),捲到慘烈!線上線下全渠道競爭,叮咚、山姆會員店、沃爾瑪都跨界賣麵包,You have to work hard,You have to survive(你一定要好努力,才可以生存)。」他續指,內地商舖空置率相當高,業主甚至會以免租、入股等形式,邀請商戶進駐。

內捲激烈,生存必須靠速度和迭代,陳國富遵循「末位淘汰」管理哲學,「譬如我哋有50款即整麵包,如果佢每個月排包尾就要淘汰!」

陳國富直言「內捲」狀況慘烈,靠「末位淘汰」等管理哲學,在激烈競爭中穩佔一席之地。 (梁鵬威攝)

陳國富認為,若新品的銷量高於平均值,整體營業額就能持續提升,「如果我成間舖有100款麵包,平均每款麵包營業額為1,我就淘汰最後只有0.1營業額嘅麵包,再出啲高於1嘅麵包,年復一年,整體營業額就會上升。」反之,某些老牌餐飲固守舊產品,只會令品牌衰退。

這一套管理哲學,他也會應用在冒險樂園上,場內的遊戲機會定期檢視表現,再考慮將末位遊戲機淘汰或賣出,並保有長青的遊戲機,而兑換的禮物也不斷「更新換代」。

勿以個人喜好決定品牌發展方向

除了產品要長青,管理層思維也要接受時代演變。陳國富笑稱:「有朋友問我係咪經常食麵包,我話『 而家唔敢食啦』,如果我呢個老嘢鍾意食菠蘿包,咁就死梗,成日整呢啲包。」

陳國富認為不應以個人喜好決定品牌的發展方向。(梁鵬威攝)

他認為不應以個人喜好決定品牌的發展方向。「好多企業後期衰落,都係源於創辦人過度自信,以為自己仲係『當年的他』,『我老夫當年創立冒險樂園,當年創立什麼什麼』,佢以為今時今日當年高峰期,唔接受時代演變。」

陳國富續指,BreadTalk聘請熟悉烘焙趨勢的年輕人才,與時並進。雖然他已不敢多吃麵包,但品牌創新的胃口,永遠不能滿足。

不開米芝蓮餐廳 複製成功方程式

從工程師跨界室內遊樂園,再到成為內地餐飲業「淘汰賽」的倖存者,看似沒有規律,「乜都撈」,但其實陳國富有自己的成功方程式。

「有人問我:『點解你唔做個啲米芝蓮餐廳』,米芝蓮得5個位、10個位,係唔可以複製,一個城市可能得一間!當然啦,你都要熟悉個生意模式和市場。」

梁鵬威攝,

內地市場競爭慘烈,香港市場同樣低迷,港人北上消費持續,對冒險樂園生意也有一定的影響,陳國富坦言,本港消費市道充滿危機,「而家個trend一啲都唔好,教科書話有危就有機,但其實危就死咗啦,今次真係危!」儘管如此,冒險樂園趁著現時商舖空置率攀升,進駐了銅鑼灣時代廣場、金百利、利舞臺等商場,全港分店擴至59間,保持市場龍頭地位。

誠然,教科書裡沒有答案,唯有在危機中不斷進化,複製成功方程式,才能創造出下一個黃金二、三十年。