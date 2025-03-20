冒險樂園｜創辦人核電工程師出身　開麵包舖駐足羅湖最旺商場20年

俗話說「時勢造英雄」，但英雄也可捕捉「時勢」。核電工程師出身、美國冒險樂園（簡稱：冒險樂園）創辦人之一陳國富，他在港打下室內遊樂園王國，陪伴著港人30年，令「娛樂」成為另類必需品。



但不為人知的是，他同時掌舵Hey Yo!喜乳酪及BreadTalk麵包新語（深圳及廣州）等品牌，從香港起家到拓展大灣區，見證了兩地消費市道的興衰更迭。陳國富接受《香港01》專訪時直言「內捲」狀況慘烈，要靠「末位淘汰」等管理哲學，在激烈競爭中穩佔一席之地。 至於香港消費市道，他不諱言︰「今次真係危！」



核電工程師出身、冒險樂園創辦人之一陳國富，從香港起家到拓展大灣區，見證了兩地消費市道的興衰更迭。（梁鵬威攝）

「30年前睇到報告話香港小朋友唔鍾意做運動，膽固醇含量世界第二高。」與此同時，受到美國一些遊樂園的啟發，當時在美國任職核電工程師的陳國富，便「膽粗粗」帶妻兒從美回流，與哥哥陳國華在港創立冒險樂園。時至今日當本港大部份室內遊樂場「game over」，但冒險樂園仍舊屹立，坐擁59間門店，成為全港最大規模的室內遊樂場，單是銅鑼灣已有3間分店。

冒險樂園坐擁59間門店，成為全港最大規模的室內遊樂場。（梁鵬威攝）

開第一間麵包舖 駐足羅湖區最旺商場20年

有生意頭腦的陳國富，又怎會止步於此，他在香港站穩腳根後，便馬不停蹄再下一城，2000年代初，當香港餐飲業仍以茶餐廳為主導時，陳國富已將目光投向內地市場。「2005年，我覺得香港發展開始冇大陸咁快，所以（去深圳）食頭啖湯！個陣萬象城都未興起，我就係深圳金光華商場開咗第一間BreadTalk！」他回憶道。

相信有北上玩樂的港人，對金光華商場並不陌生，它接近羅湖關口，人流密集，說它是該區最旺商場都不為過。餐飲競爭尤為激烈，陳國富稱：「我哋係金光華開咗20年，裡面有好多餐飲，呢一層Come and go（來來去去），最後全部淘汰，我哋係個度唯一一間生存咗20年嘅品牌。」

陳國富在深圳羅湖區商場開設了第一間麵包舖BreadTalk。（黃文琪攝）

憑藉對市場趨勢的敏銳嗅覺，他迅速在深圳、廣州等地擴張，如今BreadTalk、Hey Yo!等品牌已有超過90間，成為勇赴大灣區的早期開荒者。

內捲狀況慘烈 循「末位淘汰」管理哲學

不過，今時不同往日，談及內地市場的變化，陳國富直言「慘烈」，「內地餐飲真係好捲（意指白熱化的競爭），捲到慘烈！線上線下全渠道競爭，叮咚、山姆會員店、沃爾瑪都跨界賣麵包，You have to work hard，You have to survive（你一定要好努力，才可以生存）。」他續指，內地商舖空置率相當高，業主甚至會以免租、入股等形式，邀請商戶進駐。

內捲激烈，生存必須靠速度和迭代，陳國富遵循「末位淘汰」管理哲學，「譬如我哋有50款即整麵包，如果佢每個月排包尾就要淘汰！」

陳國富直言「內捲」狀況慘烈，靠「末位淘汰」等管理哲學，在激烈競爭中穩佔一席之地。 （梁鵬威攝）

陳國富認為，若新品的銷量高於平均值，整體營業額就能持續提升，「如果我成間舖有100款麵包，平均每款麵包營業額為1，我就淘汰最後只有0.1營業額嘅麵包，再出啲高於1嘅麵包，年復一年，整體營業額就會上升。」反之，某些老牌餐飲固守舊產品，只會令品牌衰退。

這一套管理哲學，他也會應用在冒險樂園上，場內的遊戲機會定期檢視表現，再考慮將末位遊戲機淘汰或賣出，並保有長青的遊戲機，而兑換的禮物也不斷「更新換代」。

勿以個人喜好決定品牌發展方向

除了產品要長青，管理層思維也要接受時代演變。陳國富笑稱：「有朋友問我係咪經常食麵包，我話『 而家唔敢食啦』，如果我呢個老嘢鍾意食菠蘿包，咁就死梗，成日整呢啲包。」

陳國富認為不應以個人喜好決定品牌的發展方向。（梁鵬威攝）

他認為不應以個人喜好決定品牌的發展方向。「好多企業後期衰落，都係源於創辦人過度自信，以為自己仲係『當年的他』，『我老夫當年創立冒險樂園，當年創立什麼什麼』，佢以為今時今日當年高峰期，唔接受時代演變。」

陳國富續指，BreadTalk聘請熟悉烘焙趨勢的年輕人才，與時並進。雖然他已不敢多吃麵包，但品牌創新的胃口，永遠不能滿足。

不開米芝蓮餐廳 複製成功方程式

從工程師跨界室內遊樂園，再到成為內地餐飲業「淘汰賽」的倖存者，看似沒有規律，「乜都撈」，但其實陳國富有自己的成功方程式。

「有人問我：『點解你唔做個啲米芝蓮餐廳』，米芝蓮得5個位、10個位，係唔可以複製，一個城市可能得一間！當然啦，你都要熟悉個生意模式和市場。」

梁鵬威攝，

內地市場競爭慘烈，香港市場同樣低迷，港人北上消費持續，對冒險樂園生意也有一定的影響，陳國富坦言，本港消費市道充滿危機，「而家個trend一啲都唔好，教科書話有危就有機，但其實危就死咗啦，今次真係危！」儘管如此，冒險樂園趁著現時商舖空置率攀升，進駐了銅鑼灣時代廣場、金百利、利舞臺等商場，全港分店擴至59間，保持市場龍頭地位。

誠然，教科書裡沒有答案，唯有在危機中不斷進化，複製成功方程式，才能創造出下一個黃金二、三十年。