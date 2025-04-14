美國人香港創業10載　誕全球首個AI機械人公民　實現量產迎風口

若論當下炙手可熱的新貴，人形機械人定算「榜上有名」，無論超級富豪馬斯克重金投資，亦或內地初創宇樹科技創始人王興興，一躍成國家主席「座上賓」，中外科企銀彈加碼，不遺餘力。而香港就可謂「臥虎藏龍」，全球首個獲得國籍的AI機械人「索菲亞」，其實正誕生自香港漢森機器人公司（Hanson Robotics）。



早在2017年，索菲亞（Sophia）就獲沙特官方認可公民身份，成為全球第一個擁有國籍的機械人，不僅對答自如，更識講包括廣東話在內的85種語言。來自美國的創始人大衛.漢森（David Hanson）接受《香港01》專訪時，就親述扎根香港「十年磨一劍」的歷程，解畫行業新風口。



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公司創始人大衛.漢森，曾任職於迪士尼，擔任機械人技術顧問。（陳葦慈攝）

曾贏投資推廣署創業大獎 獲迪士尼投資

提及公司與香港的淵源，還需追溯至10年之前，漢森透露，其於2013年贏得投資推廣署比賽，成為當年「StartmeupHK創業計劃」三位大獎得主之一，隨後2014年便遷來香港，十年來得到港府幫助頗多，也與科大、理大等本地高校密切合作。

而公司本身，則由其在2004年，以在讀博士的身份創辦。漢森透露道，在攻讀博士之前，他曾於迪士尼幻想工程（Walt Disney Imagineering），擔任技術顧問，當時便致力機械人的研發。畢業後，迪士尼再邀其重返，並投資了他的公司，因此獲得了一筆啟動資金。

強調「人類感」 現輔助學術研究

與市面上大多金屬骨骼，側重「機械感」的產品不同，漢森產品更強調「人類感」，配備高度逼真的皮膚、五官及表情。由自家獲得專利的材料組成皮膚，AI組成大腦，因此可以妙語連珠，還精通各國語言。所以儘管容貌各異，機械人底層的系統，其實相通，研發的成本可控。

索菲亞初面世，主打陪伴型功能，漢森表示，希望可以打造AI+美學產品，不止是輔助工作，更可提供情感支持。公司目前的訂單仍多來自自高校，用於學術研究，例如旗下有產品在意大利幫助治療自閉症，亦在美國幫學生進行認知心理學研究。

在研發方面，漢森透露，目前核心AI團隊，由約7名軟件開發人員組成，而漢森本人在材料學、人工智能、機械等多方面，均有學術論文產出，「朋友圈」中不乏業內頂尖專家，可以幫助討論。公司此前的首席科學家Ben Goertzel，現亦單獨開發一個名為Singularity Net的AI項目，雙方會彼此使用產品，開放互惠。

疫情催生量產 兼顧醫療陪伴

檢索漢森機械人的業界評價，不容忽視的一點，就是公司已實現量產，為業內少有。以「港股人形機械人第一股」的優必選（9880）為參考，其高管曾預計，最快也要今年底才能實現量產，而漢森機械人在2021年，就已經實現4款機械人的量產。

疫情期間，公司還推出索菲亞的「姊妹版」醫護機械人格蕾絲（Grace），可通過熱敏相機監測病情，並提供診斷等服務。漢森指，當時的疫情背景下，需要更多機械人保護安全，在被迫保持時間距離時，機械人同樣可以提供心理安慰。

漢森介紹指，目前公司將機械人交於零售經銷商負責，但由於造價昂貴，一般客戶僅會訂購1至2台。成本控制，完全依靠規模效應，但即便是消費級的2C機械人，也需幾千港元或幾百美元。而2B機械人的成本，他就未有透露，結合頂級富豪馬斯克此前演講，其投資研發的人形機械人Optimus，若未來大規模量產，成本也將超2萬美元，即逾15萬港元。

疫情期間，公司推出索菲亞的「姊妹版」醫護機械人格蕾絲（Grace），可通過熱敏相機監測病情，並提供診斷等服務。（陳葦慈攝）

先瞄準消費級產品 藉中國製造慳成本

至於緣何落戶香港，漢森坦言，是近水樓台之功，最先抓住其眼球的，其實是中國華南地區的製造能力。那裡製造的玩具，被他形容為，是成本極小的「科技奇跡（technology wonders）」，「那些機械人玩具會說話，有面部表情，售價還不到100美元，我在北美是無法完成的，成本要貴4倍。」

他構想指，人形機械人的研發還需時，短期最好的商業機會之一，其實是虛擬機械人和玩具等消費級產品。實體的製造和分銷需要時間，生產、維護、經銷都需要配套的大量基礎設施，「Tesla可能有數十億美元投資這些，我們還無法到達這個程度。」

虛擬版本機械人，則無需依託硬件，僅通過手機應用程式，即可實現互動，漢森形容稱「就像在遊戲中一樣」，將更利於學術研究，例如可以教孩子們編程，鼓勵培養新生代科研、工程人才。而較為近期的打算，則是瞄準玩具等消費產品，預計會在今明兩年即進軍該市場。

漢森也坦言，當下地緣政治複雜，「我們的母公司是一個離岸組織，這對我們保持中立非常重要，這代表著可以免於貿易爭端的影響。」

不急於推IPO 港美團隊兩地佈局

科技成果，終需尋求商業化，面對財務表現的發問，漢森諱莫如深，僅表示收入增長相當不錯，今年將推出更多新產品。公司也通過諮詢服務盈利，還計劃建立投資組合，再拓收入來源。

資本市場總是誘人，不乏企業躍躍欲試IPO。漢森解釋稱，當前仍希望結合美學與AI，創造更多產品，近年雖也募集到一些資金，但並沒有真正積極追求資本。當前上市過於野心勃勃（ambitious），可能給投資者帶來風險。

他相信公司的技術、專利不會遜色於任何對手，但更傾向的路徑，是成為後來居上的「黑馬」。對未來上市地的選擇，他就表示，港股非常有競爭力，納斯達克與新加坡也同樣有趣。

公司的香港總部，目前擁有十幾位僱員和部分承銷商，公司亦有團隊駐扎美國，希望可以兼顧全球的人才資源。漢森續指，非常樂意與港府、本地高校及企業合作，願持開放的態度探索新機會，正如十年以來，已經在這裡得到的許多幫助一樣。