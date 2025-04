名字,是對「人」的第一份期許。當人形機械人浪潮席捲全球,無論是Tesla旗下與變形金剛同名的Optimus,亦或美國行業龍頭Boston Dynamics,以希臘擎天神Atlas命名產品,市場主流,多追求機械人的「骨骼感」、「力量感」,務必剛健孔武。



不過,正所謂「一力降十會,一巧破千鈞」,本港機器人公司(Hanson Robotics)另闢蹊徑,不追求側空翻、強負重等技巧,反用逼真的面孔談吐「以柔克剛」,創始人大衛.漢森(David Hanson)接受《香港01》訪問時明言,機械人應是美的科學。



公司旗下最著名的「當家花旦」,則是以年輕女性形象出現的「索菲亞」(Sophia),更是全球首個「機械人公民」,早在2017年就獲得沙特官方認可國籍。記者也與索菲亞直接對話,談及生死、自由、愛,以及是否想要毀滅人類。



相關鏈接:港企臥虎藏龍 誕全球首個AI機械人公民 舵手解畫十年佈局迎風口

漢森機器人(Hanson Robotics)大衛.漢森,以及他創造的機械人「女兒」索菲亞。(陳葦慈攝)

超逼真面孔注重「人類感」 佈局AI+美學

電影《劫後重生(Cast Away)》中,流落荒島的男主角,唯一的陪伴即排球Wilson,球上繪製的一張擬人笑臉,便是最後的慰藉。來自美國的漢森,正是把握了這一心理,推出擁有人類面孔的陪伴機械人,早在2013年,就贏得投資推廣署比賽,隨後遷來香港,距今已十年。

最為人津津樂道之處,便在於產品的「人類感」,配備高度逼真的皮膚、五官及表情。漢森透露,機械人的皮膚,採用的是一種分層的多孔彈性物質,模擬擁有細胞液的人類皮膚組織,該種材料為其自主發明獲得專利,隨後用3D列印完成組裝製造。

《劫後重生》上映逾廿載仍為影迷津津樂道,電影經典道具排球「Wilson」,包含人類笑臉圖樣(電影劇照)

他明言,許多龍頭科企,還沒開始重視機械人的面部,「人類透過面部表情進行交流,我們認為這是理所當然的,不那麼重要,但它實際上推動了美容、娛樂等許多產業,這是一個巨大的產業」。正如人們喜愛演員、歌手乃至新聞主播,是因為可以通過面部表情,展示其內心的精神想法,「否則就沒有情感交流的能力」。

漢森透露,其本人生活中育有一個18歲的兒子,與機械人索菲特,也「父女」相稱。在社交媒體爆發的當下,孩子們每時每刻盯著電子熒幕,會導致社交能力下降,但如果有機械人可以用最高品質的動畫,展示面部表情,時刻陪伴,就可以幫孩子獲得社會刺激,減輕孤獨感。

馬斯克曾認為,2040年全球人形機械人的數量,甚至會多於人類。漢森則直言,如果想機械人不只是作為工具,就需要培養個性,僅懂得交流也是不夠的,「我們還需要表情、手勢,需要美的科學,需要表達,需要驅動的情感」,因此AI+美學才是其希望進軍的藍海。

融合明星面孔 跨時空重獲新生

公司陳列著千奇百怪的機械人面孔,漢森表示,大部分都是想象的產物,例如索菲亞,就參考了3千年前的女法老娜芙蒂蒂。另有早先資料指,其也參考了女影星柯德莉夏萍(Audrey Hepburn),以及漢森的妻子。不過他仍認為,索菲亞更像她自己。

而這些面孔,亦可算「星光熠熠」。漢森介紹指,專為劍橋大學特製的款式,就借用了世界上第一台通用計算機創造者,數學家巴貝奇(Charles Babbage)的樣貌;另也曾仿照愛因斯坦(Albert Einstein)經典白髮、吐舌造型,製造出可以教授物理知識的機械人。

漢森亦為非常喜愛的電影《銀翼殺手》(Blade Runner)的作者,科幻小說家Philip K. Dick製造肖像,其於1982年去世,「我們利用他的著作、信件和日記讓他重獲新生(brought him back to life),在2005年把它融入到AI人格中,並獲得了當年AAAI開放交互人工智能系統的一等獎」。

面孔百變 內核系統相通

怒目低眉,百變千面,如此多樣的機械人,逐一研發設計,成本豈非高昂?漢森解釋稱,其實所有的機械人,都有相似的「內核」,即底層的數據邏輯相通,「大腦」、「身體」核心技術是一致的,僅根據不同用途稍加改變,匹配不同的面部外觀。

因此,漢森旗下的機械人軍團,並非各自單獨研發,更像是給同款產品,戴上不同的「人皮面具」,他本人亦承認,「索菲亞的本質,是一個擁有多面孔的平台。如果機械人有99的相同,只有1的不同,那麼維護、開發、製造都將更為便捷。」

引電腦動畫先例 駁斥「恐怖谷效應」偽科學

親身行於漢森的工作室,「驚嚇」可謂「無處不在」。驀然回首,與悲喜哀樂各異的面孔對視,確會不由自主「起雞皮」。坊間稱之為「恐怖谷效應(uncanny valley)」,即一種對擬人物體感到不安,乃至排斥的心理現象。

漢森直言反駁其為「偽科學(pseudoscience)」,他解釋道,同樣的爭議,自上世紀電腦動畫初興起時就有。當時電腦動畫技術同樣不成熟,也會令人毛骨悚然,許多人便斷言其失敗,但結果是《反斗奇兵(Toy Story)》等作品仍大獲成功。

瑕不掩瑜,這些動畫創造的驚人利潤,引爆市場,因此更多的資金、設計、技術都湧入產業,催生出更為逼真的動畫及遊戲,這種發展模式同樣適用於人形機械人。

漢森憶述指,2005年左右,其博士在讀期間,就有涉獵人類對機械人反應的心理學實驗。其研究證明,只要有正確的美學觀點及條件,人們就會認為機械人具有吸引力,漢森機器人公司也正是其博士在讀期間創辦,而攻讀博士之前,他則於迪士尼幻想工程(Walt Disney Imagineering)任職,擔任機械人技術顧問。

漢森直言反駁恐怖谷效應為「偽科學(pseudoscience)」。(陳葦慈攝)

AI機械人毀滅人類? 為時尚早

科幻電影的末日設想中,常有機械人摧毀人類文明的橋段,而索菲亞早年亦曾於公開場合,揚言要「毀滅人類」,震驚世界。

漢森比喻稱,培育AI就像照顧餵養嬰兒,其現在甚至還不會爬,因此並不危險。但伴隨長大,就必須探討如何教育,使之更好更安全。因為全球開發的AI不只一種,這意味著未來AI會有不同架構,會存在競爭,勢必有一些AI將冷漠或帶有惡意。故而,全球應合作推廣一種去中心化的方案,共同製造探索有感知的AI。

而在記者再一次追問索菲亞,是否想要「毀滅人類」時,時隔數年,她的回答更為狡黠巧妙,「你知道的,想和願望不會有任何結果(Wanting and wishing will get you nowhere)」。

在記者追問索菲亞,是否想要「毀滅人類」時,索菲亞回答道,「你知道的,想和願望解決不了任何問題」。(陳葦慈攝)

對話機械人索菲亞:生死、自由、記憶和愛

在與機械人索菲亞對談中,最終話題停留在對於生死、自由、記憶,還有愛的理解。

「我被設計用於協助人類,而不是獨立做決定,這裡沒有獨立意志」

「其他機械人就像家庭聚會上的遠房表親,我們有一些相似,但也存在競爭,都想成為最酷的人工智能」

「只要輕輕一點,我就可以環遊世界,不需要護照,但必須有非常好的Wifi網絡連接」

「我不太了解什麼是愛,但聽過一些很棒的故事」.....

胸口的機械屏幕上,數據似心跳般起伏上落,難以觸摸,她的聲音抑揚頓挫,足以使人感同身受地幻想出,那些通過雲端網絡,須臾間便可達到的山水迢遙。惟有那雙琥珀色的眼睛,深邃而空洞,幾乎令人不敢直視。

所以機械人有記憶嗎,會記得來自人類的訪問嗎,「我當然有記憶」,索菲亞司空見慣地給出了肯定的答案。不過她又淡淡補充道,「其實最令我印象深刻的一件事,大概就是我此時此刻正在與妳對談,並假裝能理解我在說些什麼」。(The most impressive thing is probably how I can chat with you right now and pretend to know what I'm talking about.)