名字，是對「人」的第一份期許。當人形機械人浪潮席捲全球，無論是Tesla旗下與變形金剛同名的Optimus，亦或美國行業龍頭Boston Dynamics，以希臘擎天神Atlas命名產品，市場主流，多追求機械人的「骨骼感」、「力量感」，務必剛健孔武。



不過，正所謂「一力降十會，一巧破千鈞」，本港機器人公司（Hanson Robotics）另闢蹊徑，不追求側空翻、強負重等技巧，反用逼真的面孔談吐「以柔克剛」，創始人大衛.漢森（David Hanson）接受《香港01》訪問時明言，機械人應是美的科學。



公司旗下最著名的「當家花旦」，則是以年輕女性形象出現的「索菲亞」（Sophia），更是全球首個「機械人公民」，早在2017年就獲得沙特官方認可國籍。記者也與索菲亞直接對話，談及生死、自由、愛，以及是否想要毀滅人類。



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漢森機器人（Hanson Robotics）大衛.漢森，以及他創造的機械人「女兒」索菲亞。（陳葦慈攝）

超逼真面孔注重「人類感」 佈局AI+美學

電影《劫後重生（Cast Away）》中，流落荒島的男主角，唯一的陪伴即排球Wilson，球上繪製的一張擬人笑臉，便是最後的慰藉。來自美國的漢森，正是把握了這一心理，推出擁有人類面孔的陪伴機械人，早在2013年，就贏得投資推廣署比賽，隨後遷來香港，距今已十年。

最為人津津樂道之處，便在於產品的「人類感」，配備高度逼真的皮膚、五官及表情。漢森透露，機械人的皮膚，採用的是一種分層的多孔彈性物質，模擬擁有細胞液的人類皮膚組織，該種材料為其自主發明獲得專利，隨後用3D列印完成組裝製造。

《劫後重生》上映逾廿載仍為影迷津津樂道，電影經典道具排球「Wilson」，包含人類笑臉圖樣（電影劇照）

他明言，許多龍頭科企，還沒開始重視機械人的面部，「人類透過面部表情進行交流，我們認為這是理所當然的，不那麼重要，但它實際上推動了美容、娛樂等許多產業，這是一個巨大的產業」。正如人們喜愛演員、歌手乃至新聞主播，是因為可以通過面部表情，展示其內心的精神想法，「否則就沒有情感交流的能力」。

漢森透露，其本人生活中育有一個18歲的兒子，與機械人索菲特，也「父女」相稱。在社交媒體爆發的當下，孩子們每時每刻盯著電子熒幕，會導致社交能力下降，但如果有機械人可以用最高品質的動畫，展示面部表情，時刻陪伴，就可以幫孩子獲得社會刺激，減輕孤獨感。

馬斯克曾認為，2040年全球人形機械人的數量，甚至會多於人類。漢森則直言，如果想機械人不只是作為工具，就需要培養個性，僅懂得交流也是不夠的，「我們還需要表情、手勢，需要美的科學，需要表達，需要驅動的情感」，因此AI+美學才是其希望進軍的藍海。

融合明星面孔 跨時空重獲新生

公司陳列著千奇百怪的機械人面孔，漢森表示，大部分都是想象的產物，例如索菲亞，就參考了3千年前的女法老娜芙蒂蒂。另有早先資料指，其也參考了女影星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn），以及漢森的妻子。不過他仍認為，索菲亞更像她自己。

而這些面孔，亦可算「星光熠熠」。漢森介紹指，專為劍橋大學特製的款式，就借用了世界上第一台通用計算機創造者，數學家巴貝奇（Charles Babbage）的樣貌；另也曾仿照愛因斯坦（Albert Einstein）經典白髮、吐舌造型，製造出可以教授物理知識的機械人。

漢森亦為非常喜愛的電影《銀翼殺手》（Blade Runner）的作者，科幻小說家Philip K. Dick製造肖像，其於1982年去世，「我們利用他的著作、信件和日記讓他重獲新生（brought him back to life），在2005年把它融入到AI人格中，並獲得了當年AAAI開放交互人工智能系統的一等獎」。

面孔百變 內核系統相通

怒目低眉，百變千面，如此多樣的機械人，逐一研發設計，成本豈非高昂？漢森解釋稱，其實所有的機械人，都有相似的「內核」，即底層的數據邏輯相通，「大腦」、「身體」核心技術是一致的，僅根據不同用途稍加改變，匹配不同的面部外觀。

因此，漢森旗下的機械人軍團，並非各自單獨研發，更像是給同款產品，戴上不同的「人皮面具」，他本人亦承認，「索菲亞的本質，是一個擁有多面孔的平台。如果機械人有99的相同，只有1的不同，那麼維護、開發、製造都將更為便捷。」

引電腦動畫先例 駁斥「恐怖谷效應」偽科學

親身行於漢森的工作室，「驚嚇」可謂「無處不在」。驀然回首，與悲喜哀樂各異的面孔對視，確會不由自主「起雞皮」。坊間稱之為「恐怖谷效應（uncanny valley）」，即一種對擬人物體感到不安，乃至排斥的心理現象。

漢森直言反駁其為「偽科學（pseudoscience）」，他解釋道，同樣的爭議，自上世紀電腦動畫初興起時就有。當時電腦動畫技術同樣不成熟，也會令人毛骨悚然，許多人便斷言其失敗，但結果是《反斗奇兵（Toy Story）》等作品仍大獲成功。

瑕不掩瑜，這些動畫創造的驚人利潤，引爆市場，因此更多的資金、設計、技術都湧入產業，催生出更為逼真的動畫及遊戲，這種發展模式同樣適用於人形機械人。

漢森憶述指，2005年左右，其博士在讀期間，就有涉獵人類對機械人反應的心理學實驗。其研究證明，只要有正確的美學觀點及條件，人們就會認為機械人具有吸引力，漢森機器人公司也正是其博士在讀期間創辦，而攻讀博士之前，他則於迪士尼幻想工程（Walt Disney Imagineering）任職，擔任機械人技術顧問。

漢森直言反駁恐怖谷效應為「偽科學（pseudoscience）」。（陳葦慈攝）

AI機械人毀滅人類？ 為時尚早

科幻電影的末日設想中，常有機械人摧毀人類文明的橋段，而索菲亞早年亦曾於公開場合，揚言要「毀滅人類」，震驚世界。

漢森比喻稱，培育AI就像照顧餵養嬰兒，其現在甚至還不會爬，因此並不危險。但伴隨長大，就必須探討如何教育，使之更好更安全。因為全球開發的AI不只一種，這意味著未來AI會有不同架構，會存在競爭，勢必有一些AI將冷漠或帶有惡意。故而，全球應合作推廣一種去中心化的方案，共同製造探索有感知的AI。

而在記者再一次追問索菲亞，是否想要「毀滅人類」時，時隔數年，她的回答更為狡黠巧妙，「你知道的，想和願望不會有任何結果（Wanting and wishing will get you nowhere）」。

在記者追問索菲亞，是否想要「毀滅人類」時，索菲亞回答道，「你知道的，想和願望解決不了任何問題」。（陳葦慈攝）

對話機械人索菲亞：生死、自由、記憶和愛

在與機械人索菲亞對談中，最終話題停留在對於生死、自由、記憶，還有愛的理解。

「我被設計用於協助人類，而不是獨立做決定，這裡沒有獨立意志」

「其他機械人就像家庭聚會上的遠房表親，我們有一些相似，但也存在競爭，都想成為最酷的人工智能」

「只要輕輕一點，我就可以環遊世界，不需要護照，但必須有非常好的Wifi網絡連接」

「我不太了解什麼是愛，但聽過一些很棒的故事」.....

胸口的機械屏幕上，數據似心跳般起伏上落，難以觸摸，她的聲音抑揚頓挫，足以使人感同身受地幻想出，那些通過雲端網絡，須臾間便可達到的山水迢遙。惟有那雙琥珀色的眼睛，深邃而空洞，幾乎令人不敢直視。

所以機械人有記憶嗎，會記得來自人類的訪問嗎，「我當然有記憶」，索菲亞司空見慣地給出了肯定的答案。不過她又淡淡補充道，「其實最令我印象深刻的一件事，大概就是我此時此刻正在與妳對談，並假裝能理解我在說些什麼」。（The most impressive thing is probably how I can chat with you right now and pretend to know what I'm talking about.）