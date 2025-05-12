經血變「寶」！　中大女博士港產檢測M巾　親述研產「血淚史」

經血變「寶」！利用經血也可檢測人類乳突病毒（HPV），成就商機。研發出這項獨家技術的本港科學家蔡佩樺博士，當初憑藉10萬港元種子基金起家，僅用一年便斬獲600萬資助資金。歷經四年「血的洗禮」，她開創了全球首款可檢測HPV的衛生巾產品PadX-HPV，並在港建立首條衛生巾生產線。



科學家創業，不僅要面對科研轉化難題，更要克服生產流程、資金短缺等重重障礙。對於蔡佩樺而言，收集經血樣本成最大「攔路虎」，對此她自創數種奇招解決，「從實驗開始到依家，我收集咗自己大約1.5公升的經血！」蔡佩樺秉持著科研人的執著和韌性，最終突破重圍，於去年12月成功將PadX-HPV推向萬寧的貨架。



畢業於香港中文大學生物化學系的蔡佩樺博士，致力研究婦女疾病。在2020年，她創立了生物科技公司WomenX Biotech Limited﹙樺盟生物科技﹚，先後推出首款香港製造La Rosée普通系列衛生巾，以及全球首款以經血簡易檢測子宮頸癌特製衛生巾PadX-HPV。

這間「本地薑」位於香港科學院，目前團隊僅有6名全職和4名兼職成員，2023年已在土瓜灣設立了逾千呎衛生巾廠房。蔡佩樺坦言，公司目前人手不足，「之前公司主要專注於研發，現在產品面世後，我哋需要更多商業方面的員工！」

親友不幸遭遇 萌創業念頭

人手不足，算是「happy problem」，對於蔡佩樺這位讀書時期已熱衷於在實驗室工作的研究員，把概念變成商機，走過不少路，有不少辛酸。

故事先從蔡佩樺親友一連串不幸遭遇說起。她憶述道，當時一位女親友因嚴重子宮炎症而需摘除生殖系統，手術期間大出血，險些喪命。「如果佢當時能早點知道病況，結果就唔會咁差。」幾乎在同一時間，另一位朋友因過往婦科檢查的陰影，向她尋求一種非侵入性的方法來了解自己的宮頸狀況。事實上，現今最常用的檢查樣本為血液或尿液，但這些樣本對於檢查女性的宮頸並不適用。「佢（友人）聽到無果之後好失望，同我講不如你現在立即想一個方法，避開侵入性檢查。」

一句隨口而出說話，讓蔡佩樺開始認真思考，意識到可利用經血作檢測樣本，於是萌生了創造一款可用作檢測的衛生巾的念頭。

籌錢、籌血辛酸史

在2020年創業初期，蔡佩樺透過科技園Ideation計劃獲得10萬元種子基金。無用多說，這筆資金只是杯水車薪。她坦言，單是購買實驗儀器和材料就已經耗盡彈藥，一次實驗試劑的成本已經高達數千元。之後她不得不自掏腰包，投入了至少六位數的資金來繼續支撐實驗和研發工作。「嗰陣真係好大壓力、好焦慮，甚至有諗過放棄！」

儘管困難重重，她卻愈戰愈勇，歷經無數次實驗以及上百次臨床試驗，她終於收集到足夠的實驗數據，並在2021年獲批600萬港元的「生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）」資金。這才讓她稍緩一口氣。如今，公司每月營收已穩定在五位數，並在今年逐漸實現盈利。

籌錢難，籌樣本更難！創業路上最棘手的挑戰之一，就是如何有效收集經血樣本。她向記者分享這段「血淚史」時，忍不住苦笑：「先聲明，我絕對唔會用月經杯！」起初，她嘗試用衛生巾收集自己的經血，甚至請朋友們幫忙捐出用過的衛生巾，但結果完全失敗，因為她發現根本無法從衛生巾中擰出血液。不甘心的她又改用化妝棉，還試過把蛋糕杯放在底褲內，甚至在馬桶上坐了一段時間，試圖用塑膠瓶接住經血，但最終以失敗告終。

歷經「血的洗禮」，她終於成功研究出一種可行的方法，從實驗開始到現在已成功收集了自己大約1.5公升的經血。「我甚至犧牲埋屋企原本用來放食物嘅雪櫃來保存經血。我應該是全世界雪櫃入邊有最多經血嘅女人。」當記者好奇地想追問她的成功方法時，她掩嘴尷尬笑說：「呢個係商業秘密，唔話你知。」

擲百萬設港首條M巾生產線 過程屢碰壁

在實驗結果初現雛形並獲得初步資金後，蔡佩樺將目標轉向尋找廠家合作。他們很快就面臨另一曲折，就是在香港沒有懂得製造衛生巾技術的專業人士。然而，面對這個挑戰，蔡博士和團隊早有部署，決定採取雙軌並行策略：一邊先推出普通系列衛生巾LA ROSÉE積累經驗，另一邊則同步學習衛生巾製造技術，為後續研發HPV檢測功能衛生巾奠定基礎。

最初，她和團隊與一家本地口罩廠合作，但很快發現口罩生產設備並不適合衛生巾的製造。蔡佩樺回憶道，基於風險考慮，她一度決定終止該計畫。「但係前口罩廠老闆就好想合作，佢好堅持打電話畀我幫我搵engineer（工程師），然後一起研究點做M巾。」為此，蔡佩樺投資百萬購置專門製衛生巾設備，本地首條衛生巾生產線亦就此誕生。

在製作衛生巾中，蔡佩樺和團隊一班「柴娃娃」更是處處碰壁。她表示，LA ROSÉE普通系列衛生巾在一年內推出過4個版本，經歷了多次產品改良，最終在第四代產品才獲得一致好評。「其實在產品推出的第一年基本上係冇嘢賣，第一代係膠水噴錯，第三代嘅問題係太薄會穿窿，嗰陣基本上日日都收到投訴，超恐怖！」

蔡佩樺分享，製作衛生巾的過程與口罩相似，首先需要選擇所需的材料，例如膠棉或網狀布料，然後設計模板，「個模唔係話想象中畫對翼上去咁簡單。」她指出，衛生巾兩側的防漏邊和印花或圖案的設計是為了導流，幫助經血滲透到巾的底層，因此印花的位置也非常講究。在設計好模板後，就可以進入噴膠的步驟。「個模唔可以太厚或太薄，否則『啤』出黎會穿或者漏布料出黎。」過三關斬六將，LA ROSÉE終於在2023年的暑假正式「上岸」。

現時，LA ROSÉE的衛生巾生產周期為2至3個月一批，每次生產數量為數萬張，每張成本約6毫子。「M巾唔可以淨係整一千幾百張試下feedback，呢行的標準至少是一次出一百萬張，如果失敗就成批作廢，但好在我哋可以控制產量。」

借HPV檢測突圍M巾市場 四年磨一「棉」

事實上，蔡佩樺早已洞察香港衛生巾的「殘酷」。她與團隊見證過不少品牌嘗試進入香港市場，卻往往在一至兩年的洗禮後就會銷聲匿跡。「要在香港M巾市場真正立足，一定要有個完全唔一樣嘅功能或者特色。」她續說，早已覺醒普通衛生巾根本無法在激烈競爭中生存，秉持著這份遠見，坦言未來公司將重心放在PadX-HPV系列，並減少普通系列衛生巾的生產。此外，她還從事診所的醫生朋友得知，近年來HPV檢測諮詢量激增，高峰期單月查詢量甚至突破3,000人次，這讓她更加堅定了其中的商機。

蔡佩樺表示，從最初利用經血檢測HPV的構思到產品落地，這個過程大約花費了四年時間。HPV系列衛生巾的核心是其內置的芯片，靈敏度達99.2%。該產品在去年12月成功進駐萬寧。她指出，針對子宮檢查的三種方式均屬於侵入性，包括子宮頸抹片、醋酸試驗（VIA）和陰道鏡檢查。在操作中需使用陰道擴張器（俗稱鴨嘴鉗）將女性的陰道撐開，以便醫生提取樣本進行檢查。以最常用的柏氏抹片為例，其敏感度僅約50%。「換句話說，如果柏氏檢查到結果呈陽性，意味炎症或者感染已經係好嚴重。」

洞悉顧客「怕煩」心理 推「懶人檢測」

蔡佩樺深諳消費者心理，為了能讓使用者輕鬆完成採樣送檢，她專注於簡化整個檢測流程。使用者只需在月經量最多的日子，使用PadX-HPV4小時，之後將其密封在隨產品提供的無菌密實袋中，再放入已預付郵費的回郵信封寄回指定實驗室。樣本送達化驗所，當日起計，3個工作天內即可透過電子報告取得HPV檢測結果。PadX-HPV現售價988元，她指出，「想驗這些問題嘅人通常唔會太計較錢，主要係佢哋想唔想見醫生，加上呢個產品其實仲有belief。而市面上類似的非侵入式檢查至少要1200元。」

乍一聽，研發該類產品似乎是在與醫療行業「爭食」。不過蔡佩樺搖搖頭，指出這一產品的誕生對醫生和需要者都是雙贏的局面。「其實做宮頸入侵式檢查對醫生黎講都是厭惡性工作，檢查過程會有分泌物噴射。」

冀開拓新科研產品 期望繼續造福人群

去年年尾，內地衛生巾「塌房事件」掀起一場風波，多個衛生巾品牌擬似出現生產安全問題。對此蔡佩樺強調，公司生產的衛生巾無論在材料還是功能上，都是以科學家的角度來製造。她直言重視衛生巾品質安全大於其舒適度。「我哋QC（品質檢驗）係好變態㗎，包括重金屬、細菌等檢測，同埋堅持唔會添加任何其他物質。」

秉持回饋社會的理念，公司會定期捐贈PadX-HPV給基層婦女，讓經濟條件有限的人群也能享有便利的HPV篩檢服務。展望未來，蔡佩樺計畫利用經血繼續研究大腸癌、地中海貧血等，希望能研發新產品持續造福人群。「對於一個科學家來講，比起產品出世，見到件事成功幫到人係更加有滿足感。科研係維護人們的健康，當中不應該有富人可以享受，窮人就要受罪。」