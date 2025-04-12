特朗普錯失打壓中國經濟時機　雷鼎鳴：衝擊有數得計｜相對論

特朗普的「對等關稅」措施正式生效，其中中國商品面臨額外加徵34%的關稅，總計達104%。面對這一大挑戰，中國將如何應對？《香港01》日前訪問到香港科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴，剖析中國如何通過調整貿易佈局、科技自主創新以及產業鏈韌性構建，在關稅高牆下尋求突破。



香港科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴，解析中國如何在美國的對等關稅下，面對總計104%的關稅尋求突破。（周令知攝）

東盟取代美國 成中國最大貿易地

訪問之時，特朗普宣布，對中國加徵34%的稅收﹙現已加至140%﹚，並對一些東南亞國家如柬埔寨和越南進行更高比例的關稅。雷鼎鳴指出，自2018年美國首次實施對中國的關稅政策以來，中國的貿易總額在這七年間不僅未見萎縮，反而增長了50.1%。

面對美國的關稅「攻擊」，中國選擇分散貿易對象。雷鼎鳴指出，儘管中國向美國出口貿易額從高峰期約6,000億美元降至去年（2024年）的4,600億美元。但對東盟等其他國家的出口份額持續擴大。目前，東盟已取代美國成為中國最大貿易夥伴。

中國突破美科技封鎖

另外，雷鼎鳴指出美國對中國在高科技產品進行長臂管轄，反而促成了中國高科技發展的催化劑。他舉例，美國限制ASML光刻機出口中國，倒逼中國加速自主研發。目前在人工智能技術方面，中國的發展速度已經迅速超越了美國的預期，尤其是DeepSeek等新興技術的崛起，更以低成本高效能打破美國技術壟斷。

關稅戰如雙面劍 美關税抽得「很笨」

雷鼎鳴指出，關稅作為一種貿易戰術，本質上是一把雙刃劍。雖然特朗普以此作為打擊中國的工具，試圖削弱中國的貿易優勢，但事實證明，美國也未能從中獲益太多。

他以美國對鋼鐵和鋁徵收關稅為例，這一政策雖然短期內似乎保護了少數鋼鐵工業的就業，但對更廣泛的行業，特別是汽車製造等依賴鋼鐵和鋁的產業，卻造成了更高的成本壓力，從而影響了更大範圍的就業就業機會。「所以他（特朗普）十分愚蠢。」

美「錯過」打壓中國時機

對於當前美國試圖通過施壓來限制他國發展的做法，雷鼎鳴直言這是「死路一條」。歷史上，美國在施壓他國時，通常需要具備絕對的實力優勢才會成功。他指出在2000年，當時中國的GDP甚至連美國的1%都不及，缺乏地區性強權，隨時可能被軍事打壓。

然而，雷鼎鳴表示，隨著2001年911事件和2008年金融海嘯的發生，美國不得不依賴中國。加上特朗普上任後的政策，反而使得某些情況對中國有利。如今，美國仍試圖運用勒索式的手段施壓，但這樣的策略已經失效。「他以為我摑你一巴鞭你一藤，你就應該乖乖站著低頭任他鞭，但是現在世界變了。」