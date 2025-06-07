Labubu萌氣破頂　冇膽高追泡泡瑪特?　港股十大IP概念黑馬逐隻捉

世界局勢劍拔弩張，偏有始料不及的「可愛」勢力，「萌翻」環球市場為之傾倒。港股「新消費F4」的概念橫空出世，尤以泡泡瑪特（9992）聲勢最勁，不單門店人流如織，Labubu「一娃難求」，股價過去1年更是暴漲5.4倍，周內再破頂。



歸根結底，IP經濟的威力不容小覷。除卻泡泡瑪特，港股其實另有多隻概念股，偷步炒上，周內就飆兩成。盤點10隻該賽道個股，相信若部署得宜，IP經濟的東風，就仍可借來大賺一筆。



IP知識產權（Intellectual Property），可理解為品牌獨特的形象，再予細分，大致可分為「形象IP」與「內容IP」。形象IP，以泡泡瑪特為代表，強調外觀形象設計；而內容IP往往有劇情故事性背書，例如迪士尼公主系列、漫威宇宙系列，各有優劣取捨。

形象IP：Labubu母企市值超Hello Kitty 高管沽貨先賺

先看最受捧的泡泡瑪特，依靠Molly、Labubu等大熱IP，去年實現收入利潤皆倍增，毛利率66.8%，13個IP收入破億元人幣的佳績。即便常被稱作「中國迪士尼」，但更適合與之對標的公司，其實是日本三麗鷗（日：8136），同售賣原創卡通形象產品獲利，旗下無人不知的Hello Kitty，更是行過半個世紀，仍經久不衰。

從一年前的38元，炒至如今的250元，爆升5倍的加持下，泡泡瑪特市值已超過3000億，超越三麗鷗。後者表現固也不俗，不過一年1.6倍的股價漲幅，並不及泡泡瑪特驚喜。比對估值，以去年每股盈餘計，泡泡瑪特市盈率（PE）高達96倍，不過配合瑞銀、建銀國際等預測，伴隨盈利增長，預測PE應約40至50倍。對比之下，三麗鷗的PE只約為35倍。

但也需知「高處不勝寒」，泡泡瑪特管理層，接連趁高沽貨，例如非執董屠錚，上月就密密減持至清倉，單周內大手沽貨3次，套現逾22億元。創始人王寧去年底亦有減持動作，令市場對後市動力幾何，存有隱憂。

半新股布魯可先受惠 「影子股」中視金橋漲更勁

一石激起千層浪，泡泡瑪特狂潮下，先水漲船高的，其實是半新股布魯可（0325）。年初時，擁有鹹蛋超人等授權IP的玩具公司布魯可，申港上市，不單招股反響熱烈，「頂頭鎚飛」才穩獲一手，錄得超購6000倍，首掛更直接高開81.6%。

布魯可周內曾高見175元，轉又回吐，不過上市至今，仍有約七成漲幅。帶掣之下，投資方中視金橋（0623）也一併受惠，化身「影子股」，漲幅甚至更勁。

中視金橋曾在天使輪，就參與投資535.2萬股布魯可，每股作價近22.8元人民幣，持股比例約2.4%。假設未有減持，則目前中視金橋所持貨值，將高達8.3億港元，超過公司當前13.1億市值的一半，刺激股價愈升愈有，年初至今已然倍升。

名創優品少賺惹急挫 憧憬潮玩業務分拆

幾家歡喜，也有幾家愁，同力谷IP的名創優品（9896）就顯乏力。事出有因，首季業績顯示，公司營業額雖按年升18.9%，純利卻大跌28.5%遜預期，可謂「增收不增利」。

從營業模式而言，名創優品只是「搬運」IP，缺乏原創性，且仍需支付高昂的授權費用「分他人一杯羹」。公司今年首季授權費用支出，就按年增長39.6%，遠快過營收增速，足見擴充IP陣容於公司而言，未必可「點石成金」，反添開支壓力。

不過，公司當前PE平至不足16倍，股價年初至今亦跌近三成，為同類股份中罕有，或有機會「追落後」。更具憧憬的是，近日市傳公司將聘請摩通及瑞銀，幫助分拆其潮玩品牌TOP TOY在港上市，集資3億美元。翻查財報，首季TOP TOY品牌收入升58.9%，至3.4億元人幣，勁過集團整體。若成事，新股的IP概念「血統」或更為純正。

內容IP：羚邦周內大漲25% 閱文阿里影業同彈

內容IP型的公司，雖受到平台會員等收費模式的限制，較潮玩有所分別，惟股價同掀炒風。引入《超人迪加》、《寵物小精靈》等一眾童年回憶的本地公司羚邦（2230），本周股價就狂升兩成，年初至今亦漲逾五成。且該股入場門檻低，一手入場費現不足1500元，另有逾4厘的股息率，可算冷門「黑馬」。

此外，騰訊（0700）系公司閱文（0772），手握《慶餘年》等影視IP，周內也再有收購動作，股價彈起7%。阿里（9988）系的阿里影業（1060），更名大麥娛樂後，強勢不減，亦押注IP衍生業務，合作《甄嬛傳》等推盲盒系列，周內股價觸三年新高。

新股：兩IP概念股遞表 卡遊年營收百億人幣

近排新股亦暢旺，首掛表現多不俗，當中不乏IP概念公司。「卡牌盲盒」企業卡遊此前遞表，旗下IP包括備受小學生喜愛的My Little Pony系列。公司去年營收破百億人幣大關，更誇張的是，經調整利潤錄得44.7億元人幣，甚至高過泡泡瑪特同期的34.0億元，屬實「一本萬利」。

「52TOYS」母企樂自天成，號稱第三大中國IP玩具公司亦申港IPO，旗下不單有蠟筆小新等授權IP，亦有自研IP，出售毛絨及拼裝玩偶等。不過，目前公司就仍未盈利，去年尚錄得1.2億元人幣的股東應佔虧損。

「卡牌盲盒」企業卡遊遞表，申港IPO。（資料圖片）

溫鋼城引股神名言 續撐泡泡瑪特

iFast Global Markets投資總監溫鋼城明言，儘管IP概念股眼花繚亂，但相較於還未盈利的布魯可、更似一般零售股的名創優品、以及其他小眾選擇，其仍然力撐泡泡瑪特。他認為，門店的排隊潮就是最好的證明，可對標早先廣東道上，一眾頂尖奢侈品門店的盛況。

計及時間線，溫鋼城料LAbubu熱潮仍可延續2至3年，且由於上次恒指季檢，公司未幸染藍，便仍可懷憧憬，相信有50%的上望空間。他表示，可在泡泡瑪特股價，回調觸及20、50天線時，分注買入，進取型投資者，可令其佔總持倉的20%。

新股方面，溫鋼城則認為少抽即可，不必使用孖展，其引用巴菲特的投資金句總結稱，對於IP概念股的投資，也應秉持「股神」的金科玉律，「用合理的價格，買一家很棒的公司；遠勝於用很棒的價格，買一家合理的公司」。