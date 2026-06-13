黃金盡失年內升幅、比特幣瀉　美減息渺茫　「無息」資產急逃生？

美聯儲新主席沃什（Kevin Warsh）首秀在即，下周將首次主持議息會議，面對國內通脹升至三年高位，債市壓力亦增，市場普遍認為，本月減息已近乎不可能。更不乏聲音指出，聯儲局即將掉頭啟動加息。



減息憧憬大幅落空，兼之以環球股市因AI浪潮震盪，「無息」資產愈發岌岌可危。早先作為明星資產的黃金，價格急轉直下，已然抹去年內漲幅，比特幣就同樣遭血洗。明星資產的驟然黯淡，究竟是神話夢碎，抑或為入市提供「執平貨」好機會？



就業數據強通脹走高 大行改口減息預測

美國聯儲局新任主席沃什履新不久，下周將首次主持召開議息會議，一句息口變換，霎時間便會引動環球資金流轉。 年初時分，一眾華爾街大行齊齊預計，年內至少減息一次，惟近來紛紛改口。法巴更是直言預計，美國將從今年12月起開始，連續三次加息。

美伊戰爭爆發後，霍爾木茲海峽的封鎖令油價長期企於高位，同步推高通脹。而據美國最新公佈的就業數據，美國5月新增17.2萬個工作機會，勝於市場預期，意味著勞動力市場的動能強勁，未受高利率環境的不利影響。

儘管美國總統特朗普（Donald Trump）豪言「我喜歡通脹」，篤定戰爭結束，通脹將顯著下滑，惟美國最新整體消費物價指數CPI，仍是由4月的按年升3.8%擴大至4.2%，錄得2023年4月以來最大升幅。

2026年5月22日，美國聯邦最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas，右一）於白宮為新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh，左一）舉行宣誓就職儀式。（資料圖片）

金價高位下跌25% 抹去年內全部漲幅

減息預期落空，加息憧憬升溫，無息資產瞬時更為岌岌可危。黃金近三年漲勢驚人，一度引爆投資狂潮。金價屢屢破頂，年初時，國際金價曾創下每盎司約5,600美元的歷史新高，惟隨後陰跌不止，近期甚至已失4200美元關口，下探250天線。換而言之，金價距高位已經下跌逾25%，抹去年內全部漲幅。

而與之同氣連枝的金礦股，乃至其他金屬資源股，近來同樣表現不濟，諸如招金（1818）、紫金（2899）等熱門股份，單日挫約半成亦不出奇。受金銀比的作用影響，白銀與黃金價格大多「榮辱與共」，因此銀價一併跌落至年內低點，由超過100美元的高位，落至60美元左右。

金價高位下跌25%，抹去年內全部漲幅。（資料圖片）

Strategy罕見沽貨惹恐慌 比特幣失守6萬美元

加密貨幣市場則是更為劇烈的腥風血雨，比特幣一度失守6萬美元大關，為2024年特朗普勝選以來的首次。單在今年之內，就已累跌三成，較歷史高位更是近乎腰斬。

「儲幣大戶」Strategy（美：MSTR）曾素來秉持「只買不沽」的原則，惟近來披露賣出32枚比特幣，套現約250萬美元。雖然僅佔其倉位0.004%，卻因罕有食言，打擊市場信心。儘管隨後又反手增持，仍令市場擔憂熊市將至。

比特幣失守6萬美元大關，為2024年特朗普勝選以來的首次。（資料圖片）

李慧芬：料下周不可能加息 中期選舉前戰局可緩和

華贏東方證券研究部董事李慧芬分析指出，首先下周聯儲局議息不可能加息，因為目前通脹情況需視乎中東戰局發展，看似近期局勢仍膠著，但其仍傾向於今年11月中期選舉之前，特朗普會努力令戰爭盡快結束。如若成事，那麼戰局緩和後，通脹隨之回落料也無需太久，因此今次不會急於加息。

不過李慧芬也直言，畢竟沃什是公開首秀，市場仍為知其口風如何，無論是推遲至明年減息，亦或是從12月即開始加息，都屬未知，因此無息資產現時起伏都屬正常。

此外，近期SpaceX堪稱宇宙級IPO，引發環球關注，相當一部分資金都湧入了該項目，方才惹來包括科技股在內的，其他資產價格的走低。

李慧芬認為11月中期選舉之前，特朗普會努力令戰爭盡快結束，屆時通脹可隨戰局緩和。（資料圖片）

長遠看好黃金比特幣避險 惟短期「唔著數」

李慧芬指出，長遠看來，即便今次中東能夠順利停火，地緣政治仍然動盪，資金需要尋找出口避險。而黃金與比特幣的避險功能仍然存在，尤其是各國央行都在部署增加黃金儲備，長期的支撐理由沒有改變。

短期投資部署方面，李慧芬認為，黃金跌勢未完，料在每盎司4,000美元可見支持，投資者可在該位置，留一成的倉位部署。如若該位置成功守住，相信年內還可以儲力回升，上望4800美元。對於比特幣，她則認為，若下方5萬美元守得住，下半年有機會反彈至8萬至8.3萬美元。

不過在加息風聲下，她也坦言，此類無息資產確乎「唔著數」，資金反而更易湧向美元和美債。即便早先長債息抽升，市場擔憂債市崩盤，惟如若通脹數據繼續演變惡化，市場就將不止聚焦加息，甚至會開始炒經濟衰退概念，各國料都難獨善其身，反而利好美債。

美債「倒掛」，或代表經濟於未來數年內開始衰退。（視覺中國）

港股恐下探23300點 公用電力股可分段吸納

至於股市方面，李慧芬則認為，加息預期升溫將推升借貸成本，對企業債務帶來壓力，不利於股市表現，以時下港股表現看，不排除可下探23300點。不過若論跌幅，由於早先美股漲勢過猛，相信跌勢或將港股更為嚴重。

因此她建議，投資者時下若希望避險，可以將資金放置於較為安全的公用、電力股等板塊，相信長期利潤會跑贏銀行定期存款，無論是中資亦或是本地的公用電力股均可吸納。

但從長期發展潛力的角度，李慧芬也直言，仍然是AI、航空、機械人等板塊吸引力和需求最大，最值得趁低分段吸納。其續指，由於美股早先升勢過勁，因此在科技股領域，反而更青睞港股。