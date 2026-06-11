許正宇稱3年內提升港黃金儲量至2000噸　建區域儲備樞紐

財經事務及庫務局長許正宇今日（11日）在立法會會議上表示， 就黃金交易而言，特區政府以活化現貨市場，作為提升整體交易量及建立衍生品流動性的基礎，目標3年內提升香港黃金儲量至逾2,000公噸。



他指出，特區政府現階段正以黃金為切入點發展香港的大宗商品生態圈，涵蓋加強基建、金融交易、人才培訓、稅務優惠等多個範疇。就黃金交易而言，政府以活化現貨市場，作為提升整體交易量及建立衍生品流動性的基礎。政府以倉儲實物作為底層基礎，支撐符合國際標準的黃金交易在香港進行清算和交割，帶動上下游產業鏈的全面發展。

為此，當局已制定明確的倉儲擴容目標，以3年內將儲量提升至超過2,000公噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐。香港機場管理局已正式立項擴展在機場的倉儲設施，規模將達至千公噸級別，兼顧本地儲存、交割和過境轉運需求。同時，政府正積極推動金商在港建立或擴建精煉廠，構建一個更穩健、更齊全的供應鏈。

金價。（網絡圖片）

金融基礎建設方面，政府正同步建立與國際標準接軌的香港黃金中央清算系統，以增強現貨市場流動性。財庫局已成立由政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司作為清算系統的管治機構。該公司董事會由財庫局局長擔任主席，成員來自上海黃金交易所、監管機構以及11家國際及本地主要銀行，共同制定清算系統的管治架構和規則。清算系統的營運籌備工作已進入最後階段，計劃在今年內開展試營運。

在相關基礎穩固後，財庫局將借鏡發展黃金市場的經驗，中長期進一步探索拓展現有商品類別至其他貴金屬的可行性。

稅務方面，作為配套發展，政府會研究為在香港進行黃金交易及結算的合資格機構提供稅務優惠，吸引他們落戶或在港擴展業務。財庫局目前正就此進行研究並擬定具體方案，當中將參考不同經濟體的相關政策，確保香港在稅務安排方面具競爭力。

此外，政府亦會協助業界成立行業協會，加強向外推廣香港黃金生態圈，並拓展與海內外業界的聯繫。