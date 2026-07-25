百億銀彈攻港　京東「挑機」李氏力場｜財經開箱

港人習慣北上消費，本港零售業經營越來越艱難。老牌家品店「日本城」，近日宣布改名為「真好城」轉運，引來不少「花生」。不過今集《開箱》不是要談日本城，而是和他「深度合作」的京東。日本城改名後，引入京東自家品牌——「京東京造」及「OCHAMA」。數數手指，今次已經是京東不知道第幾次登上新聞。這兩年他動作多多，又買佳寶，又買中環建行大廈，還開設「京東Mall」。中資攻港已不是什麼新鮮事，Keeta都已經淘汰了Deliveroo，但京東更加雄心壯志，相比以往中資攻港大多專攻單一板塊，這次頗有「誠哥」影子，實行「衣食住行」全方位包圍香港人。



港人「衣食住行」 漸現京東身影

李嘉誠之所以是李嘉誠，除了因為他的身家多大家幾個零，還因為誠哥的生意，早已滲透香港人的「衣食住行」。而可以同「李氏力場」媲美的，就只有英資怡和，但最近卻殺出了一個攪局者。內地電商巨頭京東全方位攻港，堪稱成為唯一一間染指「衣食住行」的中資企業。京東號稱在香港投資額已超過350億港元，我們就來看看投資的錢都去了哪裡。

攻港第一步，當然是「唔熟唔食」，由零售開始。京東先在2025年收購佳寶，直接買下成熟的零售網絡與鋪位。不到一年，佳寶的分店已經突破100間；其後當然要做自己最擅長的領域，強攻家電體驗，在灣仔「插旗」京東MALL，佔地高達3萬平方呎，並預告三年內於全港加開6至8間分店；今年3月，京東還公開招聘門店拓展經理，寫明要負責香港便利店、煙酒店、家居店等實體店的資源。這意味着京東日後不僅賣電器，還會跨界發展其他零售店舖。

布局老本行後，京東「力場」開始伸至地產。本月（7月）以7.5億元向遠展旗下的帝盛酒店買入油麻地酒店，改建為學生宿舍。就連「十劃未有一撇」的北都，近日也加入京東購物籃之中，參與投標北都洪水橋片區項目，估值最高49億元。

京東先在2025年收購佳寶，不到一年，佳寶的分店已經突破100間。（資料圖片）

發展到如此龐大的規模，在香港沒有一個地標怎麼像樣？京東於是斥資35億元從麗新手中，收購中環建設銀行大廈。雖然只是一半業權，但起碼在香港核心區有個「竇」，近觀長江集團中心1、2期，毗鄰怡和中環甲級商廈建築群。包括已經到手嘅保險經紀牌，京東在香港已經插旗零售、地產、物流、金融等業務。

京東底子夠厚 淨現金過千億

京東創始人劉強東（Getty）

牌面上，京東在香港的佈局，仍弱於長和系與怡和系。但貴為電商巨頭，京東絕對不是省油的燈。先談財力，2025年零售總額，長和與怡和相加都不足以與京東抗衡。市值方面，京東現市值約3000億港元，長和約2700億，怡和大約1400億。而截至今年三月底，京東手持的現金以及短期投資額達2,157億元人民幣。在扣除所有帶息負債後，京東的淨現金還有約1,400億元人民幣。

雖然目前京東在香港「未成氣候」，但其手握千億現金，只要「水喉」大開，隨時可以「反客為主」，地頭蛇真的要打醒十二分精神。

謀建零售鏈體驗 在港掀「電商革命」

講完財力，講戰術。京東今次「踩場」，就是要在香港掀起一場「電商革命」。

與淘寶那種「輕資產、純平台」不同，京東走的是「重資產、自營為主」的 B2C（企業對消費者）模式。京東會直接找品牌商和供應商入貨，將貨品全部搬進自己的倉庫，再由自己一手包辦的物流，完成「最後一公里」配送到你手中。所以京東除了收購佳寶和加開京東MALL之外，同時又在觀塘、葵青、沙田、元朗和柴灣開設運營中心，完善他的配送網絡。

京東在觀塘、葵青、沙田、元朗和柴灣開設運營中心。（鄭文玥攝）

雖然這種「重資產模式」一開始需要投入巨額資金，但換到對整條零售鏈的絕對控制權。這樣做可以自己把關品質之餘，還能解決送貨慢的痛點。而京東MALL其實與IKEA一樣，有別於傳統的陳列式銷售，京東實體店真正賣的其實不是貨品而是體驗。你試用完冰箱後不需要排隊付款，掃描一下價格牌，手機下單，物流直接送上你家門，大件家電甚至做到最快即日送即日安裝。

而且京東實體店特別在店內所有商品都使用「電子價格牌」，這個牌並非普通顯示屏這麼簡單，它的後台是直接連線，與京東 App 的價格實時同步。如果網上今日舉行 618 大減價，實體店的電子牌在一秒就會自動更改。這樣便解決了線上與門市價格不一的煩惱，不用擔心「同貨不同價」。

京東現時就是要將香港的電器零售業，從以前依靠優越地段、靠代理商和資訊差「躺平」賺錢的舊路，推向比拼供應鏈、物流和數據能力的新賽道。一件電器出廠，以前貨品又要經總代理、分銷商，再到零售店，每一層都要加價一次，再加上貴租、人工，消費者買到手時，價格往往已經翻了幾倍。而「京東模式」消滅了所有其他中間商，省錢省時間。

即時零售方面，京東創始人劉強東的理念其實非常簡單，就是四個字：「多、快、好、省」，滿足消費者對「快」的極致追求，在內地其實直接稱之為「半小時送達」才最貼切。

本地電商 HKTVmall 其實曾經把握過這個最大的優勢，在跨境物流需要整整一個星期送貨的時候，他做到了本地物流當日送貨。HKTVmall 的「即日餸」更做到最快 3 小時送達，為「打工仔」節省了大量時間。而現在京東收購了佳寶，HKTVmall 能做到的事，京東同樣做得到，還有巨額的補貼。王維基亦公開承認，價格戰「好傷」但不減價又不行。不過在短期內，HKTVmall 還擁有一道防線。京東雖然在國貨供應鏈無敵，但外國品牌，尤其是港人最喜愛的日韓零食和藥妝，京東一時之間還未能完全打透。

但看到京東今次帶著「重銀彈」進入香港，就是預備和你打持久仗。看看京東早前一連串挑釁式的廣告攻勢，絕對不只是過來跟你們小打小鬧。

中資攻港，好像京東般全方位，又有數千億現金作後盾，的確少見。能否在零售市場引發一場電商革命，本地零售業又能否守得住，交由市場決定。不過，電商巨頭改寫傳統零售業玩法，消費者享受著更便宜、更快、更方便體驗的同時，也是時候想一想，怕不怕失去一個多元競爭的市場呢？