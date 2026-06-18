京東MALL灣仔開幕　中午紅雨無阻人潮　市民豪花5萬元掃9款家電

【京東／京東MALL／618購物節】內地電商京東集團近年大舉進攻香港零售業，去年中收購佳寶超市後，京東MALL今日（18日、即內地「618購物節」），在灣仔華潤灣景中心大廈開幕。中午時份，店內人流愈來愈多，即使天文台發出紅色暴雨警告，也無阻大批市民到場「掃貨」，收銀處更是大排長龍。



有市民一次過更換家中共9款電器，包括電視機及冷氣等，估計「豪花」約5萬元。另有市民提早到店，成功購買32吋TCL電視機，限量優惠價666元，他認為京東MALL價格較實惠，料對本地商戶帶來危機。



「京東MALL」6月18日早上10時開幕，店外已有數十人排隊等待「掃貨」。（京東提供圖片）

「京東MALL」佔地兩層，面積約三萬平方呎。（歐陽德浩攝）

「京東MALL」出售香港正品行貨，即全部採用香港的英式三腳插。（歐陽德浩攝）

紅雨無阻市民到場掃貨 收銀處排長龍

內地電商京東集團首間香港實體店「京東MALL」，設於灣仔華潤灣景中心大廈，在今日618購物節開幕。該店佔地兩層，面積約三萬平方呎，出售香港正品行貨，即全部採用香港的英式三腳插，涵蓋內地及外國知名品牌，包括SONY、DJI大疆、小米、格力及樂聲牌等。

今早10時有約數十人排隊等待進店，雖然初時店內人流不算多，但隨着臨近中午時份，附近寫字樓上班族外出午飯順便逛店，店內人聲鼎沸，即使天文台發出紅色暴雨警告，也無阻大批市民到場「掃貨」，收銀處更是大排長龍。

天文台發出紅色暴雨警告，也無阻大批市民到場「掃貨」，收銀處大排長龍。（歐陽德浩攝）

「京東MALL」推出開幕優惠，iPhone九折出售，每日名額有限。（歐陽德浩攝）

市民$666優惠價購TCL電視機︰我剩係為咗優惠而嚟

其中待業的曹先生因家中電視機老舊，聲音及字幕不清晰，於是今早特地提早到店，只為購買32吋TCL電視機，優惠價666元，限量10部。

曹先生表示沒想到早上人流不多，對於順利購入心頭好感到非常高興，又指正在挑選300多元的電器，以湊夠1,000元參與抽獎活動。

曹先生又指，平日較少到淘寶等網店購物，通常選擇在豐澤等商戶購買電器，並認為京東MALL價格較實惠，相信會對本地商戶帶來危機。「如果見到有優惠咪行吓（京東MALL），我剩係為咗優惠而嚟，純粹係咁㗎咋。」

曹先生特地提早到店，只為購買32吋TCL電視機，優惠價666元，限量10部。（歐陽德浩攝）

宋小姐買8款電器，粗略估計開支約5萬元。（歐陽德浩攝）

市民一次過更換家中9款電器 料花5萬元

宋小姐一直等待京東MALL開幕，一次過更換家中的電器。她先花費1.4萬元樂聲牌冷氣機，準備再買8款電器，包括電視機、雪櫃、洗衣機、微波爐、抽濕機及電飯煲等。

宋小姐表示，從來不在淘寶等網店購物，強調喜歡實體購物，認為京東在內地知名度高，是信心保證。被問到今日的消費金額，她笑說︰「冇計劃，有卡（信用卡）！」其後她又指，粗略估計開支約5萬元。

京東