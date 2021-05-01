專訪｜本港科企創機械臂　逆市掘第一桶金

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-01 13:00

世紀疫情對各行各業影響深遠，遙距工作、Home office、自動化工序成企業大變革。如何能夠將製造工序縮減、轉型，減省人手從事重複性的工作，需要創新型機械產品。在本港研發組件式機械臂的Inovo Robotics，把握了後疫情時代需要，終於在創立五年來，首度錄得訂單收入，逆市掘出第一桶金。

疫後亞太機遇增 「轉變係之前冇諗過」

初創公司Inovo Robotics主力研發組件機械臂，採簡單易用的模組系統，可即插即用，主要協助製造業企業，以機械臂取代人手完成重複的生產工序。企業共同創辦人張志忠（Jonathan Cheung） 接受訪問時表示，集團一直主打歐洲市場，主要是製造業企業；不過，近來陸續發現亞洲增長潛力大，特別是新冠疫情全球爆發，亞洲國家抗疫表現好，經濟重啟步伐快，去年收到不少來自新加坡、泰國及越南的企業查詢產品細節。

Inovo Robotics共同創辦人張志忠(Jonathan Cheung)指出，陸續發現亞洲增長潛力大，去年收到不少來自星加坡、泰國及越南的企業查詢產品細節（歐嘉樂攝）

受疫情影響，不同企業亦要面對辦公新常態，適應社交距離等新做法，減少員工密集工作的機會。因此，在疫情下，反而多了很多不同種類的企業聯絡查詢，能否使用機械臂取代部分人手工序，當中包括餐飲業及中醫藥製造企業。他認為疫情對集團的客戶種類帶來轉變，令目標客戶行業種類擴闊，並坦言「轉變是之前冇諗過的」。

網上產品示範成功吸客

更令Jonathan意想不到的是，集團在疫情年，反而在業務發展上取得進展，成功錄得營運五年來首筆收入，是來自本港及歐洲客戶的訂單。要做到逆市掘金，十分考驗企業靈活度。特別是疫情以來面對全球多國設旅遊限制，投資者及商家往往難以跨國進行會談。

面對旅遊限制，Inovo Robotics亦變陣，透過將產品示範放在網上平台，以及舉行網上研討會，成功吸引投資夥伴，部分「甚至連機械臂的真身也未有見過」，並認為這對公司是很大的鼓勵。

Jonathan表示，疫情對集團的客戶種類帶來轉變，令目標客戶行業種類擴闊，並坦言「轉變是之前冇諗過的」（歐嘉樂攝）

香港是尋找投資理想地

公司在2016年成立，先後在倫敦和香港設立辦事處。現時本港及歐洲的客戶各佔一半。他指，在本港成立科創公司相對其他亞洲國家來得簡單容易，而且鄰近內地深圳，亦方便監督製造進度，直言「香港是亞大最好的創業地區」。

被問及會否考慮進軍內地市場，Jonathan回應指亦正研究內地市場特性，近來有和內地大灣區的商業人士洽談合作機會。不過研究後發現，公司的產品會特別切合到工資及人力成本高的地區企業需要，認為現時歐洲仍會是比較適合的推廣地區，所以會將業務重心集中在現有市場，包括香港、歐洲以及其他亞洲國家如新加坡等。

他今年期望將業務焦點加強在亞洲市場，特別是希望尋找戰略伙伴，認為在香港是一個合適的地方，尋找亞洲區內的融資及合作伙伴。另外，今年亦會有融資計劃，之前在英國完成了上一輪融資，規模約300萬英鎊。