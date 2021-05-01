初創企業僱用逾萬人　貿發局推「創業快綫」覓商機

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-01 10:00

最新本港失業率由十七年高位回落，結束連續三個月升勢，不過經季節性調整的失業率仍達6.8%，有近26萬人無工開。雖然本港科創行業亦受到疫情及經濟不景影響，不過去年初創企業數目，仍較2018年增加28%，僱用人士超過10,600人。到底要成立初創企業，在香港有什麼可行途徑呢?

絕大部分初創靠積蓄 30%獲政府資助

貿發局助理總裁梁國浩接受訪問時表示，早前與200多間以本港為總部的初創企業訪問，提到當初創業的動機，超過一半（56%）受訪者透露，他們希望開發新產品和新技術。

貿發局助理總裁梁國浩指出，連續第四年舉辦初創培育計劃「創業快綫」，幫助企業拓展市場(歐嘉樂攝)

至於錢從何來呢? 85%本地初創企業是以個人儲蓄為創業資金的一部分。30%受訪企業獲得政府資助，22%申請銀行貸款，另外20%表示部分創業資金來自親朋好友。

本地初創企業特別欣賞，兩個由科技園和數碼港負責營運的政府資助創業培育計劃，兩者分別向每家初創企業提供86萬元至600萬元和50萬元的資助。

Inovo Robotics共同創辦人張志忠(Jonathan Cheung)表示，參加貿發局安排的導師分享會，令他加深了解香港現今的風險投資現狀，(歐嘉樂攝)

「創業快綫」助企業與商界領袖對話

貿發局連續第四年舉辦初創培育計劃「創業快綫」，為有意進軍内地/亞洲市場的本地初創企業而設，包括舉辦一系列的培訓工作坊、導師經驗分享及市場推廣活動，助本地初創拓展市場及尋覓夥伴。計劃正接受報名，5月12日截止。

計劃當中，貿發局會安排工作坊，邀請商界領袖與初創企業交流會面。去年「創業快綫」的優勝初創，主打機械臂的Inovo Robotics共同創辦人張志忠（Jonathan Cheung）表示，參加貿發局安排的導師分享會，能夠與在科創投資界具豐富經驗的專家會面，其中與投身創投界逾20年的邱達根( Duncan Chiu）對話，令他加深了解香港現今的風險投資現狀，獲得重要啟發。