中手游專訪｜「IP為王」下殺出血路　成全國頂尖︰購IP須細水長流

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-13 07:30

中國IP遊戲市場發展不過十年，發展潛力依然龐大，中手游（0302）是其中一家「先行者」。由手機內置遊戲，走進IP（知識產權）遊戲的市場，中手游目前經營80多隻活躍遊戲，包括《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》、《航海王強者之路》、《龍珠覺醒》等。

最近，中手游引入同業嗶哩嗶哩﹙9626﹚成為股東之一，配股集資規模達到8.49億元。兩強聯手，中手游聯合創始人執行董事及副董事長冼漢迪接受《香港01》訪問，便透露了兩間公司的合作，如何產生協同效應，將IP價值發揮更佳。

2019年底才來港上市的中手游（0302），早於2009年已成立，並於2012年在美國上市，集資額高達1.36億美元。

當時手機市場由2000年興起的功能機年代，逐漸走進智能手機年代，而開發內置遊戲起家的中手游，因而面對轉型的挑戰。冼漢迪指出，當時感覺到有很大的危機感，隨著iPhone的普及，內置遊戲愈漸息微，AppStore已經有多款遊戲，中手游的處境十分危險。

中手游聯合創始人執行董事及副董事長冼漢迪稱，當iPhone普及時，為原本主力研發手機內置遊孰的中手游面臨成立以來最大的危機。（梁鵬威攝）

轉型IP手遊 成功避免淘汰

「腳都軟埋，上市公司仲要每季都出業績！」冼漢迪回想起當時的困境，結果管理層決定「壯士斷臂」，殺出一條新路，不斷向IP授權方敲門，包括向迪士尼、華納兄弟、環球片場取得星球大戰、迪士尼全明星、DC漫畫、Minions等授權，又取得日本著名漫畫《航海王》（海賊王）、《火影忍者》、《龍珠》等授權。結果，冼漢迪坦言憑著堅定投入IP遊戲，中手游成功轉型。

憑著《航海王》、《火影忍者》，中手游擺脫公司成立以來最大的危機，目前擁有110個IP，是全中國最多的遊戲公司。冼漢迪指，今年中手游將發行27款新遊戲，而現有的81款活躍遊戲將繼續經營，同時為集團帶來收入貢獻。

根據中手游2020年報顯示，2020年全年收入錄得38.2億元，按年增長25%，較2016年全年則高出2.8倍。其中2020年來自IP遊戲的收入達22.1億元，非IP遊戲則佔11.8億元。全年經調整純利為8.06億元，按年增長31.9%。

中手游2016年1月上線的《航海王》，至今仍然是中手游的主要遊戲收入之一。（官方網頁）

IP手遊生命周期長 「影遊互動」提升價值

遊戲市場日新月異，每個月每星期都會有新遊戲上架。冼漢迪指出，IP遊戲生命周期可以很長久，例如中手游2016年1月上線的《航海王》，以及2016年4月上線的《火影忍者》，至今仍然是中手游旗下十大的主要遊戲收入支撐之一。不過，他坦言一隻遊戲的收入最高峰一般是發行後半年，其後逐步回落，一年後會較半年前減少，兩年後又會再減少。但對於遊戲真正的生命周期有多久，冼漢迪笑言「未答到你，因為一六年推出嘅遊戲依家都做得好好。6年？唔似喎。7、8年？可能要睇下。希望做到有10年啦。」

如上述所提及，中手游擁有過百IP，冼漢迪認為不僅多，而且精！他預告未來會再追求更多IP，但更希望將有潛質的IP買回來。他以旗下的《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》為例，當中手游得到它們的IP後，可以將其發揮得更好，例如是「影遊互動」方面。冼漢迪指，《仙劍奇俠傳》十多年前由胡歌、劉亦菲等演員拍攝的舊作，中手游最近已經授權騰訊視頻重拍電視劇，而中手游無須投資在內，只負責監收，既可獲得相關的授權費用，又有強大的外來力量推高IP的影響力，增強IP的價值。

冼漢迪明言，未來會繼續取得更多IP的授權，甚至進行併購。但目標IP必須有一定積累，並非因為一套劇、一本書的熱潮，便把IP買回來，而是細水長流、有一定沉澱，才適合用來做遊戲。

今年4月底中手游宣布向嗶哩嗶哩及另外兩名認購人配發近2.58億股，集資淨額約8.49億元。（bilibili）

獲B站入股 競爭對手合作產協同效益

今年4月底，中手游宣布向嗶哩嗶哩（9626）及另外兩名認購人配發及發行合共近2.58億股，每股作價3.3元，集資淨額約8.49億元，部分資金將用於提升IP遊戲發行及開發業務。嗶哩嗶哩是次認購1.98億股，持股比例達7.15%，冼漢迪認為是行內「很大件事」，因為避免需要「舉牌」申報持股，B站以往的投資很少持股超過5%。

事實上，嗶哩嗶哩雖為國內最大的影片平台之一，但其遊戲業務收入佔整體40%，為集團最主要的收入來源。同樣為手遊開發平台，中手游為何要引入同業成為股東之一？冼漢迪解釋指，由於B站是二次元的龍頭企業，屬於年輕人最聚焦的社區，又擁有不少新興IP，例如《鎮魂街》。他認為每間遊戲公司都有其研發能力，「呢間公司做MMORPG比較強，呢間公司做卡牌類比較強，而我哋比較叻就係重度IP遊戲」。

冼漢迪稱，或許中手游在手機遊戲開發方面積累較長的時間，故嗶哩嗶哩亦對雙方合作感興趣。他坦言這是雙贏的局面，雙方各自提供優先合作的權利，而且各大IP不會只發行一個遊戲，可以由不同公司研發，而且未必在同一年發行，分段推出更能夠令IP延續價值。